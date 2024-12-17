台灣被納入川普「交易算盤」　賴政府等到的是隔岸觀火

▲賴清德、川普。（圖／總統府提供、路透）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

川普發動貿易戰與科技戰傷害中國大陸很深，但對台灣沒有友善過（除了在蒙昧中接了一通蔡英文總統恭賀電話外）。他是美國利益至上主義者，即使出售大量武器挺臺，出發點也不是協防台灣，而是做軍火生意。

川普再度上任後將加大力度打壓中國大陸，也將對台灣極盡壓榨能事，為美國謀求最大利益。台灣買軍火繳保護費省不了，關稅因順差太大而少不了，半導體產業到美國設廠生產逃不了。至於是否將被他在交易中賣掉，基於防範禍害上身的自保必要，寧可信其有不可信其無。

川普眼中只有價格 毫不掛念理念

川普日前接受NBC專訪，主持人維爾克問他「如果中國在你主政下攻台，你是否承諾防衛台灣？」川普回答「我從來沒這麼說」。維爾克續問「你是否可以直接說，你會不會捍衛台灣？」川普閃避，只說「我希望他們（中國）不要這麼做」。主持人想追問時，川普趕緊說「我不會這麼說，因為我還得談判，對吧？」自詡為談判大師的川普，對台灣問題直說要談判，沒像拜登一樣說要武力協防。

川普第一個任期啟動對華貿易戰與科技鎖喉，拜登發揚光大，近八年戰役對中國未造成致命傷害；再繼續鬥下去，他無法讓中國更渺小，也無助於讓美國再次偉大。既鬥爭又協商、既丟炸彈又要交易，這比較符合他的一貫作風與利益考量。

台灣在川普的戰略腦海中並非價值同盟，甚至不具戰略價值，有的只是交換價值。在滿腦生意經的川普看來，如果能拿來和中共交易，取得對美國划算的回報，當然可以拿到談判桌上談。川普是唯利是圖的商人，連殷實的商人都算不上，眼中只有價格，毫不掛念價值與理念。

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兩岸矛盾牟利機會 川普不會放過

兩岸矛盾不得化解，中共要美國放手不管，台灣尋求美國協防，其中存在的牟利機會，川普看到其中潛藏的利益，他不會放過。

他第一個任期沒有出兵大戰，但也沒有締造世界和平，這主要是因為他基於商業算計，認為戰爭耗費太大成本，風險不可免，即使最後打贏，算一算也不符成本效益原則。如果為自家而戰，花費巨大；為別國大戰，有損無益。所以，對於兩岸之間的爭端，他的基本考量是兩面都拿，一面對中談交易，一面從台謀利。

他和拜登最大的不同，在於拜登還有點價值理念，在國際上不能只謀利而不顧仁義。川普眼中只有美國的己利與近利，一切放在天秤上進行價格算計。「美國優先」是核心思維，除此之外，沒有任何價值追求，沒有執著，甚至連全球戰略價值都不在算盤上。管你甚麼盟邦、民主、理念、價值，全都壓根兒不在腦海內。

川普自知美國在軍事上甚至經貿上都已經無法打敗中國，既然力有未逮，只好一面施壓，一面尋求智取，在博弈與談判中取得美國要的利益。方法則是對中施壓，對台拉高籌碼，再與中國大陸談判交易。

台灣在他眼中只是小小的筆尖，微不足道，而且地緣上難以防衛。台灣既然要我美國協防，就必須上繳保護費或保險費，最好把台積電等半導體企業也送到美國，讓美國重振製造業，創造工人就業機會。重申「從來沒說過要保護臺灣」的川普，臺灣不必奢望他協防，更不必幻想他會出兵保護台灣，同時也不要以為他會結合盟邦合力包圍中國，威懾中國不要動武。

▼兩岸矛盾不得化解，中共要美國放手不管，台灣尋求美國協防，其中存在的牟利機會，川普看到其中潛藏的利益，他不會放過。（圖／路透社）

賴政府別再奢望美國義助 該看清川普對台舉措

面對川普的生意經，賴清德政府不要再奢言價值同盟、第一島鏈、武力協防，連「新兩國論」都不要掛在嘴上，否則惹毛中共，準備動武，把美國拉進去，增加川普賠了夫人又折兵的風險，可不會得到美國的義助，比較可能的是隔岸觀火。

賴政府最實際的應對方法是拿出算盤，而且換位思考，從川普的立場進行算計，拋開任何價值理念，純從利益上好好算算，才能看清川普執政後對華、對台的舉措，並且知曉如何應對、如何自處。對川普和美國，別再有任何幻想，否則都將落空，只有務實應對，才是台灣自求多福的最好辦法。

▼賴政府對川普和美國，別再有任何幻想，否則都將落空，只有務實應對，才是台灣自求多福的最好辦法。（圖／總統府提供）



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