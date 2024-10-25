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印度外交不選邊站　唯美是從難解地緣政治困境

我們想讓你知道…台灣不像印度，我們的地緣政治特殊，夾在兩強之間，很難做到左右逢源，但是外交理念依舊可以學習借鑑、與時俱進，畢竟，競爭中合作才是未來發展的道路。

▲ 2024金磚峰會於10月22日至24日在俄羅斯喀山舉行。（圖／路透）

● 蕭清川／銀行職員

金磚峰會22日在俄羅斯喀山拉開帷幕，這是13年首次擴員，作為金磚擴員後的首秀，本次峰會吸引了30多個國家參與，規模之大、影響之廣前所未有。甚至有國外學者對本次的金磚峰會高度評價，新加坡知名學者馬凱碩在新德里電視台舉辦的活動中表示，金磚國家被稱為「日出俱樂部」，而七國G7集團則是「日落俱樂部」。

為什麽這次金磚峰會引起矚目及高度評價，原因不止是擴大成員國，而是俄羅斯提出BRICS Pay體系，企圖擺脫美國對其的制裁，並對不滿西方的發展中國家指出一條可行的道路。這預示著去美元化成潮流，一股對抗G7的新勢力也在燃起。

當然目前去美元化也僅屬趨勢，仍無法一蹴而成；在技術層面，縱有金磚之橋，仍無法與SWIFT相抗衡，跨境支付系統兩極化的形成仍屬漫長。金磚峰會的本質是會議，對比G7聯盟國的性質，其組織性也較爲鬆散，而且國家與國家之間沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。這次，作為金磚初始國之一的印度，就在會議中提出反對聲。印度外長蘇傑生明確表示，儘管部分金磚國家推動去美元化，但印度對此並不感興趣。那麽印度這是要脫離金磚組織，轉頭偏倒向美國？也沒有。

▲ 在技術層面，縱有金磚之橋，仍無法與SWIFT相抗衡。（圖／路透）

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印度反對去美元化　不偏向任一陣營

據印度媒體報導，印度宣佈對使用本國貨幣與金磚國家夥伴進行貿易和金融交易的想法，持開放態度。不僅如此，正值金磚國家峰會前夕，中印就邊境問題達成一致，印度外交部長蘇傑生宣佈，中印兩國已就邊境問題達成協議，邊境巡邏恢復至2020年的狀態，標誌著中印再次從脫離轉向友善狀態，這一進展有助於改善兩國的政治和商業關係。外媒也普遍認為，該協議將為中國和印度未來的發展，監督修復關係鋪平道路。

會議前主動向中國釋放友好信號，達成實際性和平協議，一定程度上解決了印度自身邊境穩定的問題；在會議中提出反對聲音，既給了美國面子，也不至於讓自己與西方國家的經貿受到影響。印度的外交風格一直為把主動權放在自己手中，從不完全偏倒任何一方強國。雖然這也導致了印度的形象一直有政治立場搖擺不定，投機分子的感覺，但不得不說，印度的外交智慧反而值得我們學習與借鑑。

▲ 印度的外交風格一直為把主動權放在自己手中，從不完全偏倒任何一方強國。（圖／達志影像／美聯社）

極右外交政策百害無一利　借鑑印度外交政策

與之對比，民進黨政府一直延續的冷戰觀點及極右外交政策讓人瞠目結舌。

上世紀50年代中期，國民黨踐行極右外交政策，習慣花大錢拉攏美國與其附庸國，但是換來的卻是美國全面拋棄了以國民黨為代表的中華民國。現在的民進黨仍是沿用極右外交路線，故意無視兩岸關係的重要性，一味的尋求美國作為保護傘。賴清德偏向美國，目前換來的是華府「疑賴論」不止，兩岸矛盾進一步加劇，蔡政府時期兩岸的緩衝空間進一步縮窄。

現在世界格局動蕩不安，非西方的發展中國家對美國越來越不滿，俄羅斯、中國帶領下去美元化潮流開始萌芽。當然，台灣不像印度，我們的地緣政治特殊，夾在兩強之間，很難做到左右逢源，但是外交理念依舊可以學習借鑑、與時俱進，畢竟，競爭中合作才是未來發展的道路。

因此，若要改善台灣的當前地緣政治困境，民進黨必須改變當前外交風格，取締一邊倒的外交形式，增強溝通與強化互信，進而建立合作安全架構，防止武器擴散，才能減少軍事對立，而不是一味依靠美國來與中國大陸對抗，才能確保台海區域安全與全球穩定的長期格局。

如何在國際衝突的危險中狹縫求生，都是在考驗每一任總統領導人的智慧。目前令人遺憾的是，我們仍未見到賴總統除黨爭之外的外交智慧。

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