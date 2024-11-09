試論川普新政後　世界可能之新局

▲美國新任總統川普以懸殊差距勝過民主黨的賀錦麗，凸顯美國人民對於現狀的不滿，主要表現於經濟與移民議題上。（圖／達志影像／美聯社）

●約博／自由撰稿人

美國新任總統川普以懸殊差距勝過民主黨的賀錦麗，凸顯了美國人民對於現狀的不滿，主要表現於經濟與移民議題上。後者問題相對單純，前者川普的主要訴求是讓美國再度偉大，表現於內，乃讓高科技製造業回流美國，乃至提升美國的就業人口。表現於外，則是關稅壁壘與單邊主義。

川普勝選之意涵

川普勝選的主要口號就是「讓美國再度偉大」，與之對照的就是雷根時代所實行的「新自由主義」所帶來的2008年之後美國國力的衰退，以及相對而來中國的崛起。因為兩者間呈現出來的此消彼長，正好凸顯出兩者制度上的差異性。

美國採行的新自由主義政策，主要是以貨幣政策作為操控美國經濟循環的工具，也以此形成產業結構的轉型。將製造業移往國外生產，美國則利用美元霸權，以國內消費力，以及華爾街的金錢遊戲作為主要的GDP來源。後者因為2008金融危機出現泡沫化危機，加上連年的對外戰爭，使得美國國力出現衰退跡象。而透過美元霸權與操控產業結構的作法，使得製造業大幅外移，導致美國國內中下階層的就業出現嚴重問題。而這也就成為川普喊出「讓美國再度偉大」的主要背景因素所在。

因為過往的新自由主義在經過四十年的運作，已經開始出現左支右絀的結構性危機，迫使美國人民民心思變，這才是此次「川普現象」得以出現其背後主要的結構性因素之所在。這種問題不僅在美國，其實在歐洲各國也普遍出現，當初英國的脫歐公投，其實也是此種對新自由主義反動的具體體現。

▼川普勝選的主要口號就是「讓美國再度偉大」，與之對照的就是雷根時代所實行的「新自由主義」所帶來的2008年之後美國國力的衰退，以及相對而來中國的崛起。 （圖／達志影像／美聯社）

世界可能之新局

面對川普再度回任總統之可能情況，個人認為在完全執政下的川普政府很可能會是大好大壞的情況。

就好的方面而言，個人認為，其施政應該有些過往的施政邏輯可供參考，包括關稅壁壘、單邊主義、高科技產業的回流等。但也有些部分會有些調整，例如與中國的關係應該會更有彈性些。會更多理性競爭代替過往兩敗俱傷的貿易壁壘，高科技產業競爭也會更趨於理性務實。在國際秩序部分，個人認為，在利益權衡考量下，川普政府在面對全球性議題與秩序的維護上，應該會多尋求與中國政府的合作互利關係。

此種情況的邏輯很簡單，覆巢之下無完卵，畢竟在經濟全球化時代，美國不可能獨善其身，但只要尋得中國方面的協助與合作，大致上就能夠求得全球秩序的和諧與穩定。質言之，川普要達成其政策目標，只能求取美中合作互利方能克盡其功。

就壞的方面而言，就是川普將反中抗中情緒發揮到極致，甚至與中國發生全面性翻臉的程度，也與全球性的國際秩序脫鉤，完全走向單邊孤立主義與貿易壁壘的程度。屆時，最壞的情況就是，可能會重演1930年度全球經濟大恐慌的悲慘世界

▼在經濟全球化時代，美國不可能獨善其身，但只要尋得中國方面的協助與合作，大致上就能夠求得全球秩序的和諧與穩定。（圖／新竹市府提供）



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