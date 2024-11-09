ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

試論川普新政後　世界可能之新局

我們想讓你知道…面對川普再度回任總統，在完全執政下的川普政府很可能會是大好大壞的情況。就好的方面而言，會更多理性競爭；就壞的方面，可能重演1930年度全球經濟大恐慌的悲慘世界。

▲▼共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新任總統川普以懸殊差距勝過民主黨的賀錦麗，凸顯美國人民對於現狀的不滿，主要表現於經濟與移民議題上。（圖／達志影像／美聯社）

●約博／自由撰稿人

美國新任總統川普以懸殊差距勝過民主黨的賀錦麗，凸顯了美國人民對於現狀的不滿，主要表現於經濟與移民議題上。後者問題相對單純，前者川普的主要訴求是讓美國再度偉大，表現於內，乃讓高科技製造業回流美國，乃至提升美國的就業人口。表現於外，則是關稅壁壘與單邊主義。

川普勝選之意涵

川普勝選的主要口號就是「讓美國再度偉大」，與之對照的就是雷根時代所實行的「新自由主義」所帶來的2008年之後美國國力的衰退，以及相對而來中國的崛起。因為兩者間呈現出來的此消彼長，正好凸顯出兩者制度上的差異性。

美國採行的新自由主義政策，主要是以貨幣政策作為操控美國經濟循環的工具，也以此形成產業結構的轉型。將製造業移往國外生產，美國則利用美元霸權，以國內消費力，以及華爾街的金錢遊戲作為主要的GDP來源。後者因為2008金融危機出現泡沫化危機，加上連年的對外戰爭，使得美國國力出現衰退跡象。而透過美元霸權與操控產業結構的作法，使得製造業大幅外移，導致美國國內中下階層的就業出現嚴重問題。而這也就成為川普喊出「讓美國再度偉大」的主要背景因素所在。

因為過往的新自由主義在經過四十年的運作，已經開始出現左支右絀的結構性危機，迫使美國人民民心思變，這才是此次「川普現象」得以出現其背後主要的結構性因素之所在。這種問題不僅在美國，其實在歐洲各國也普遍出現，當初英國的脫歐公投，其實也是此種對新自由主義反動的具體體現。

▼川普勝選的主要口號就是「讓美國再度偉大」，與之對照的就是雷根時代所實行的「新自由主義」所帶來的2008年之後美國國力的衰退，以及相對而來中國的崛起。 （圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 川普支持者。（圖／達志影像／美聯社）

世界可能之新局

面對川普再度回任總統之可能情況，個人認為在完全執政下的川普政府很可能會是大好大壞的情況。

就好的方面而言，個人認為，其施政應該有些過往的施政邏輯可供參考，包括關稅壁壘、單邊主義、高科技產業的回流等。但也有些部分會有些調整，例如與中國的關係應該會更有彈性些。會更多理性競爭代替過往兩敗俱傷的貿易壁壘，高科技產業競爭也會更趨於理性務實。在國際秩序部分，個人認為，在利益權衡考量下，川普政府在面對全球性議題與秩序的維護上，應該會多尋求與中國政府的合作互利關係。

此種情況的邏輯很簡單，覆巢之下無完卵，畢竟在經濟全球化時代，美國不可能獨善其身，但只要尋得中國方面的協助與合作，大致上就能夠求得全球秩序的和諧與穩定。質言之，川普要達成其政策目標，只能求取美中合作互利方能克盡其功。

就壞的方面而言，就是川普將反中抗中情緒發揮到極致，甚至與中國發生全面性翻臉的程度，也與全球性的國際秩序脫鉤，完全走向單邊孤立主義與貿易壁壘的程度。屆時，最壞的情況就是，可能會重演1930年度全球經濟大恐慌的悲慘世界

▼在經濟全球化時代，美國不可能獨善其身，但只要尋得中國方面的協助與合作，大致上就能夠求得全球秩序的和諧與穩定。（圖／新竹市府提供）

▲新竹漁港旗海飄揚　林智堅升六國旗：感謝盟友用疫苗挺台。（圖／新竹市府提供）

  ►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►王金平/以憲法共識　架構台海和平

►雲端發票重複中大獎不合邏輯　樂透抽獎可為借鏡

►川普「關稅新政」　引爆全球經濟變局

►改寫美國未來？　川普大勝賀錦麗的震撼結局！

投稿
申訴
關鍵字: 約博 雲論 川普 美國大選 讓美國再次偉大 共和黨 民主黨 中國 經濟大恐慌

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
劉德華演唱會　「媚共」民粹炒作風波
試論川普新政後　世界可能之新局
ET說英文／Donald Trump：是王牌，更是..
美國共和黨全面執政　台灣只能舔「共」？
台海兩岸主政者　遇到的「川普障礙」

推薦閱讀

美國共和黨全面執政　台灣只能舔「共」？

試論川普新政後　世界可能之新局

劉德華演唱會　「媚共」民粹炒作風波

台海兩岸主政者　遇到的「川普障礙」

雲端發票重複中大獎不合邏輯　樂透抽獎可為借鏡

川普再度當選　台灣將被邊緣化？

改寫美國未來？　川普大勝賀錦麗的震撼結局！

王金平／以憲法共識　架構台海和平

違反偵查不公開　北市府和市議員有無洩密刑責？

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

相關文章

財部估11月出口連13紅　川普政策成台灣外銷最大變數

財部估11月出口連13紅　川普政策成台灣外銷最大變數

財政部8日表示，台積電法說會釋出「AI需求是真的」正面訊息，台灣外銷動能進一步獲得有力保證，預期11月出口將連13紅，全年出口規模有望創次高..

8小時前

ET說英文／Donald Trump：是王牌，更是世界統治者！

ET說英文／Donald Trump：是王牌，更是世界統治者！

台灣明年初擬付「川普保護費」？立委指擴大軍購：是雙贏的結果

台灣明年初擬付「川普保護費」？立委指擴大軍購：是雙贏的結果

川普勝選「台股周線翻紅」　投資專家：Q4旺季行情啟動

川普勝選「台股周線翻紅」　投資專家：Q4旺季行情啟動

川普上台「美中貿易戰恐更糟糕」！　衛報：很難預測

川普上台「美中貿易戰恐更糟糕」！　衛報：很難預測

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

美國共和黨全面執政　台灣只能舔..

美國共和黨全面執政　台灣只能舔..

試論川普新政後　世界可能之新局

劉德華演唱會　「媚共」民粹炒作..

台海兩岸主政者　遇到的「川普障..

雲端發票重複中大獎不合邏輯　樂..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面