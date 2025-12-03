ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？

我們想讓你知道…目前認為國防預算太高和差不多的比例就已經接近持平，賴清德又一次拋出1.25兆這樣大的金額，勢必會改變民眾對國防預算的態度和對政府施政的看法。

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／總統府提供）

●單厚之／資深媒體人

《美麗島電子報》最新公布的「2025年11月國政民調」顯示，賴清德總統信任度、滿意度、行政院長卓榮泰的滿意度、民進黨的好感度都小幅提升，剛換新主席的國民黨並未展現出新氣象，好感度還略微下降，民眾黨的好感度下滑1.9％，是三黨之最。

賴清德拋出1.25兆這樣大的金額　勢必改變民眾對國防預算的態度

賴清德本月的信任度小幅提升0.6％為42.3％，但不信任也增加0.6％為48.1％，整體大致持平。賴清德上月整體信任指數是45.1，本月則是45.3，泛藍對賴的信任指數從17.1降為13.9，泛綠則從80.1降為78.9，民眾黨支持者從12.6小增為13.7，中立選民則從37.5增為38.8，各政治立場的變化都不大。

▼美麗島11月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

▲▼美麗島11月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

賴清德本月的滿意小幅增加0.8％為40.9％，不滿意則不增不減，維持在53.3％，不滿意度仍超過5成，各族群的變動與信任度大致相同，沒有太大的變化。

▲▼美麗島11月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

卓榮泰的滿意度本月回升2.0％為39.5％，不滿意減少1.5％為43.8％，滿意與不滿意的差距縮小到僅剩4.3％。泛藍、泛綠、民眾黨支持者對卓榮泰的滿意度都小幅提升1~2％，但中立選民對卓榮泰的滿意度則從31.1％降為27.3％。

▲▼美麗島11月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

民進黨本月好感度增加1.3％為39.9％，反感則也同步增加0.7％為49.9％，各政治立場的好感度變化同樣都不大，增減的主因是自認泛綠的民眾從34.6％增為36.7％，自認泛藍的民眾也從23.6％增為25.3％，放大了滿意與不滿意的數值。

本次國政民調的調查時間是11/24~11/26，賴清德是在11/26舉行記者會宣布1.25兆軍購特別預算，以及應該是口誤的「2027武統說」，本次民調並未調查相關議題，應該也沒有反應相關效應。

在賴清德宣布特別預算之前，明年國防相關的預算就已經占中央政府總預算的1/3，本次民調顯示，已有33.5％覺得占比太高、35.9％覺得差不多、13.0％覺得太低。其中，泛藍56.7％覺得太高、20.6％覺得差不多、5.9％覺得太少，泛綠則是14.4％覺得太多、48.3％覺得差不多、21.5％覺得太少，但中立選擇則有38.0％覺得太多、32.6％覺得差不多、10.5％覺得太少。

目前認為國防預算太高和差不多的比例就已經接近持平，賴清德又一次拋出1.25兆這樣大的金額，勢必會改變民眾對國防預算的態度和對政府施政的看法。

長期以來，國防預算幾乎是無人敢擋，稍微刪減、凍結一點，就很容易被扣上大帽子，多質疑幾句就會被認為居心叵測。但未來這種情況勢必會出現改變，民眾會要求錢要用在刀口上、嚴審避免不必要的浪費，賴政府無論在論述或辯護上都沒有過去那麼容易，萬一被抓到明顯的缺失，就會影響賴清德的民調。

▲▼美麗島11月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

賴清德和民進黨一向不准民眾疑美，動輒打為中共同路人，但這次民調卻顯示，有77.9％的民眾認為，如果川普任內兩岸發生戰爭，川普會優先確保美國的利益，僅有4.3％認為川普會優先保障台灣的利益。當接近8成民眾都疑美時，民進黨慣用的操作就會變得更加困難。

▲▼美麗島11月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

民調或許部分與鄭麗文爭議有關　但影響更大的恐怕還是川普

本月國民黨的好感度微幅增加0.3％為35.4％，反感則增加了2.7％為49.3％。新的國民黨主席鄭麗文並未改變民眾對國民黨的印象。從交叉分析來看，泛藍支持者對國民黨的好感度，上個月是77.5％，本月是77.8％，幾乎沒有改變；雖然民進黨猛攻鄭麗文，但泛綠對國民黨有好感的比例還從7.6％增為11.9％，民眾黨支持者的好感度則從50.6％變為50.0％，但中立選民的好感度則從33.9％降為24.4％，變化不小。

鄭麗文當選以來的政治新聞和爭議不少，但對國民黨的好感度影響卻不太。這似乎顯示，鄭麗文雖然取得了黨主席的位置，但民眾並不覺得她能代表國民黨、決定國民黨的未來，所以並沒有那麼的重視。

從G1~G9相關好感度變化來看，G1~G3的泛藍族群合計37.4％與上個月相同，G7~G9的泛綠族群則為35.8％，比上月增加1.1％，比泛藍略少1.6％，但已經相當接近。本月自認泛綠支持者增加2.1％為36.7％，自認泛藍則增加1.7％為25.3％。

由於國民黨長期表現不佳、論述輸人，藍軍支持者一向羞於表態，即便大罷免藍軍全部守住，「8月國政民調」G1~G3泛藍族群達41.8％時，自認泛藍支持者的比例也僅有24.2％，1.7％表態率的增幅已經是藍營難得一見的景象，25.3％也是今年2月開始以來的新高。這應該是擅長論述的鄭麗文，對國民黨最實質的貢獻。

不管鄭麗文的統獨論述為何，鄭麗文確實給人過於統的印象，有高達46.9％的民眾認為鄭麗文的統獨立場是「兩岸統一」，僅7.7％認為是「維持現狀」。鄭麗文在民眾心目中已經是不折不扣的統派，如果這樣的印象持續下去，對她和國民黨都必然造成負面影響。

鄭麗文當選後花了大量的時間在兩岸論述上，包括國民黨人早就束之高閣的「九二共識」和「一中」。這兩個議題雖然是互為表裡，但民眾聽起來的感受卻完全不同。

本次民調顯示，認為兩岸同屬一中的僅26.4％，65.7％不認同這樣的說法，但問到「九二共識」有無必要維持時，卻有48.0％認為有必要維持，高於認為不必要的37.8％。

台灣整體政治光譜持續向獨的方向移動，反對統的也越來越多，但若國民黨論述時避開「一中」之類的字眼，改以「九二共識」取代，或許還有一定的空間。

此外，認同兩岸同屬一中的比例在2025年3月創下新低、不認同的達到新高，但本次調查認同「一中」的又接近2014、2015年的水準，不認同的也遠比去年來得少。

這其中或許部分與鄭麗文引發的爭論有關，但影響更大的恐怕還是川普引發的國際變局，讓台灣整體政治光譜產生位移。

▲▼美麗島11月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年11月24至26日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►罰單變成KPI　台灣應學習先進國家

►賴清德操作武統台灣　就是個假議題

►台灣頂多是「統計富國」　離「體感富國」遠矣！

投稿
申訴
單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

單厚之最新文章

more

1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？

若2027真武統　賴清德要如何因應？

財劃法一修再修　卓內閣拿什麼全面開戰？

如果韓國瑜選總統？　「攪渾局勢的一張牌」

鄭麗文讓藍軍支持者看到美好未來　國民黨是新生還是返..

關鍵字: 單厚之 賴清德 雲論 美麗島 民調 民進黨 1.25兆 軍購 國防特別預算

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？
不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣
32元電鍋也算貪污？當善意碰上法律　你會發現距離比..
罰單變成KPI　台灣應學習先進國家
賴清德操作武統台灣　就是個假議題

推薦閱讀

1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？

台灣頂多是「統計富國」　離「體感富國」遠矣！

韓援強襲！　2025中職話題啦啦隊員TOP10大洗..

Ｚ世代離職潮來襲！　成長機會是留才唯一解方

不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣

黃奎博／台製疫苗援外的條件、風險與責任

黃崇哲／應付通膨這個「舊症頭」要找新藥方

中天撤照》蘇蘅／寒蟬效應來了！台灣媒體從多元走向言..

黃奎博／台灣要從「今日香港、明日台灣」的激情中覺醒

捷克團訪台》趙春山／捷克議長訪台成中美在歐角力插曲

相關文章

賴清德受邀參與紐時盛事DealBook Summit　官網稱呼「台灣總統」

賴清德受邀參與紐時盛事DealBook Summit　官網稱呼「台灣總統」

《紐約時報》年度盛事「DealBook Summit」即將登場，自2011年舉辦以來，已是國際最具影響力的政經論壇之一。總統賴清德3日則以視..

2小時前

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

綠徵召劉建國選雲林縣長　張嘉郡喊話國民黨：相信會做最好布局

綠徵召劉建國選雲林縣長　張嘉郡喊話國民黨：相信會做最好布局

柯志恩稱「高雄55年都是民進黨執政」　張博洋酸：忘了韓國瑜？

柯志恩稱「高雄55年都是民進黨執政」　張博洋酸：忘了韓國瑜？

不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣

不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

1.25兆軍購　賴清德民調撐得..

1.25兆軍購　賴清德民調撐得..

台灣頂多是「統計富國」　離「體..

韓援強襲！　2025中職話題啦..

Ｚ世代離職潮來襲！　成長機會是..

不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面