1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？

《美麗島電子報》最新公布的「2025年11月國政民調」顯示，賴清德總統信任度、滿意度、行政院長卓榮泰的滿意度、民進黨的好感度都小幅提升，剛換新主席的國民黨並未展現出新氣象，好感度還略微下降，民眾黨的好感度下滑1.9％，是三黨之最。

賴清德拋出1.25兆這樣大的金額 勢必改變民眾對國防預算的態度

賴清德本月的信任度小幅提升0.6％為42.3％，但不信任也增加0.6％為48.1％，整體大致持平。賴清德上月整體信任指數是45.1，本月則是45.3，泛藍對賴的信任指數從17.1降為13.9，泛綠則從80.1降為78.9，民眾黨支持者從12.6小增為13.7，中立選民則從37.5增為38.8，各政治立場的變化都不大。

賴清德本月的滿意小幅增加0.8％為40.9％，不滿意則不增不減，維持在53.3％，不滿意度仍超過5成，各族群的變動與信任度大致相同，沒有太大的變化。

卓榮泰的滿意度本月回升2.0％為39.5％，不滿意減少1.5％為43.8％，滿意與不滿意的差距縮小到僅剩4.3％。泛藍、泛綠、民眾黨支持者對卓榮泰的滿意度都小幅提升1~2％，但中立選民對卓榮泰的滿意度則從31.1％降為27.3％。

民進黨本月好感度增加1.3％為39.9％，反感則也同步增加0.7％為49.9％，各政治立場的好感度變化同樣都不大，增減的主因是自認泛綠的民眾從34.6％增為36.7％，自認泛藍的民眾也從23.6％增為25.3％，放大了滿意與不滿意的數值。

本次國政民調的調查時間是11/24~11/26，賴清德是在11/26舉行記者會宣布1.25兆軍購特別預算，以及應該是口誤的「2027武統說」，本次民調並未調查相關議題，應該也沒有反應相關效應。

在賴清德宣布特別預算之前，明年國防相關的預算就已經占中央政府總預算的1/3，本次民調顯示，已有33.5％覺得占比太高、35.9％覺得差不多、13.0％覺得太低。其中，泛藍56.7％覺得太高、20.6％覺得差不多、5.9％覺得太少，泛綠則是14.4％覺得太多、48.3％覺得差不多、21.5％覺得太少，但中立選擇則有38.0％覺得太多、32.6％覺得差不多、10.5％覺得太少。

目前認為國防預算太高和差不多的比例就已經接近持平，賴清德又一次拋出1.25兆這樣大的金額，勢必會改變民眾對國防預算的態度和對政府施政的看法。

長期以來，國防預算幾乎是無人敢擋，稍微刪減、凍結一點，就很容易被扣上大帽子，多質疑幾句就會被認為居心叵測。但未來這種情況勢必會出現改變，民眾會要求錢要用在刀口上、嚴審避免不必要的浪費，賴政府無論在論述或辯護上都沒有過去那麼容易，萬一被抓到明顯的缺失，就會影響賴清德的民調。

賴清德和民進黨一向不准民眾疑美，動輒打為中共同路人，但這次民調卻顯示，有77.9％的民眾認為，如果川普任內兩岸發生戰爭，川普會優先確保美國的利益，僅有4.3％認為川普會優先保障台灣的利益。當接近8成民眾都疑美時，民進黨慣用的操作就會變得更加困難。

民調或許部分與鄭麗文爭議有關 但影響更大的恐怕還是川普

本月國民黨的好感度微幅增加0.3％為35.4％，反感則增加了2.7％為49.3％。新的國民黨主席鄭麗文並未改變民眾對國民黨的印象。從交叉分析來看，泛藍支持者對國民黨的好感度，上個月是77.5％，本月是77.8％，幾乎沒有改變；雖然民進黨猛攻鄭麗文，但泛綠對國民黨有好感的比例還從7.6％增為11.9％，民眾黨支持者的好感度則從50.6％變為50.0％，但中立選民的好感度則從33.9％降為24.4％，變化不小。

鄭麗文當選以來的政治新聞和爭議不少，但對國民黨的好感度影響卻不太。這似乎顯示，鄭麗文雖然取得了黨主席的位置，但民眾並不覺得她能代表國民黨、決定國民黨的未來，所以並沒有那麼的重視。

從G1~G9相關好感度變化來看，G1~G3的泛藍族群合計37.4％與上個月相同，G7~G9的泛綠族群則為35.8％，比上月增加1.1％，比泛藍略少1.6％，但已經相當接近。本月自認泛綠支持者增加2.1％為36.7％，自認泛藍則增加1.7％為25.3％。

由於國民黨長期表現不佳、論述輸人，藍軍支持者一向羞於表態，即便大罷免藍軍全部守住，「8月國政民調」G1~G3泛藍族群達41.8％時，自認泛藍支持者的比例也僅有24.2％，1.7％表態率的增幅已經是藍營難得一見的景象，25.3％也是今年2月開始以來的新高。這應該是擅長論述的鄭麗文，對國民黨最實質的貢獻。

不管鄭麗文的統獨論述為何，鄭麗文確實給人過於統的印象，有高達46.9％的民眾認為鄭麗文的統獨立場是「兩岸統一」，僅7.7％認為是「維持現狀」。鄭麗文在民眾心目中已經是不折不扣的統派，如果這樣的印象持續下去，對她和國民黨都必然造成負面影響。

鄭麗文當選後花了大量的時間在兩岸論述上，包括國民黨人早就束之高閣的「九二共識」和「一中」。這兩個議題雖然是互為表裡，但民眾聽起來的感受卻完全不同。

本次民調顯示，認為兩岸同屬一中的僅26.4％，65.7％不認同這樣的說法，但問到「九二共識」有無必要維持時，卻有48.0％認為有必要維持，高於認為不必要的37.8％。

台灣整體政治光譜持續向獨的方向移動，反對統的也越來越多，但若國民黨論述時避開「一中」之類的字眼，改以「九二共識」取代，或許還有一定的空間。

此外，認同兩岸同屬一中的比例在2025年3月創下新低、不認同的達到新高，但本次調查認同「一中」的又接近2014、2015年的水準，不認同的也遠比去年來得少。

這其中或許部分與鄭麗文引發的爭論有關，但影響更大的恐怕還是川普引發的國際變局，讓台灣整體政治光譜產生位移。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年11月24至26日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

