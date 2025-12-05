中共怕濱崎步？不！　是怕任何不能控制的事情

▲濱崎步上海演唱會場館空無一人。（圖／翻攝自Instagram／@a.you）

●K姊／自由業

濱崎步原訂於 11 月 29 日在上海舉行演唱會，卻因政治敏感度升高而於前一天臨時被迫取消。然而，她與團隊並未因此退出，而是在隔日依舊走上舞台，在空無一人的場館完成整場演出。這場「無人演唱會」之所以在亞洲引發熱議，不僅因其戲劇性畫面，更因它赤裸呈現中共對文化領域的粗暴干預，以及藝人不得不以創意與專業來回應政治壓力的現實。

政治可以封鎖觀眾 卻封不住渴望自由的心

表面上，中國官方宣稱「不干涉文化活動」，然而實際運作卻大相逕庭。中共對跨國藝人早已建立一套高度政治化的審查與整肅模式：只要演出者來自敏感地區、曾有不符合官方敘事的言行，甚至僅僅是被網民揣測「可能接近敏感議題」，演出就可能遭遇臨時喊停、行政阻撓或輿論狙擊。

濱崎步上海演唱會的突襲式取消，看似是所謂「風險控管」，本質上卻是同一套權力邏輯的延伸——中共透過行政力量介入文化市場，迫使藝人培養自我審查，而觀眾也逐漸習慣於政治凌駕文化的異常現象。

日本與台灣的輿論普遍聚焦濱崎步的敬業態度，視其為藝術自主與對粉絲的承諾象徵。但在中國，反應卻顯得更為激烈且矛盾：有網友質疑演出影像造假，有人指向「必須政治正確」的立場，官媒甚至暗示這些照片與影片「不可信」，企圖重新界定事件敘事。

這些反應並非偶然，而是源自中共長期以政治標準衡量文化活動的統治習慣——在一個高度戒控資訊的環境裡，任何不受官方掌握的藝術行為，都可能被視為不安因素。甚至連一場沒有觀眾的演唱會，也需要被否認、被調整、被框架化，足以凸顯其面對文化自由的深層恐懼。

當濱崎步及團隊公開空場演出的影像後，中共官媒的直覺反應並非查證，而是否認。否認的不是技術細節，而是否認一場藝人以自身方式面對政治壓力的事實。

這種邏輯正是中共維穩敘事的一貫手法：與其承認取消可能引發負面觀感，不如創造另一個更「可控」的版本。在這套敘事結構裡，真正重要的不是事實本身，而是誰有權定義「事實」。文化事件於是成為政治宣傳的素材，被塑造成服務政權穩定的工具，而非自由創作與公共交流的空間。

面對這樣的處境，濱崎步沒有以激烈言辭回應，也沒有做出任何政治聲明。她選擇以最熟悉的方式——站上舞台、唱完所有歌曲——來回應外在壓力。

這種表面溫和的行動，卻具備象徵性反抗的力量：不是對抗，而是否定沉默；不是挑戰權力，而是堅持身為藝術家的基本尊嚴。

在中共高壓的政治氛圍下，一個藝人願意拒絕完全服從，選擇站上原本應屬於自己的舞台，本身就是對文化壓制最安靜、卻也最清楚的回答。

一場被取消的演唱會，最後因歌手選擇不被取消而重新獲得意義。濱崎步的行動提醒我們：政治可以封鎖觀眾，卻封不住渴望自由的心，封不住藝術最核心的那份不可替代的自主。

▼濱崎步的行動提醒我們：政治可以封鎖觀眾，卻封不住渴望自由的心，封不住藝術最核心的那份不可替代的自主。（圖／翻攝自IG、X、小紅書）



►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。