1.25兆軍購爭議　防衛韌性還是國難財？

▲在美國勢力主導下，賴清德總統領導的這個政府提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，規劃自2026年至2033年支出高達1.25兆經費，採購美系武器裝備。（示意圖／翻攝賴清德臉書）

●盧德允／前國防部視察

在美國勢力主導下，賴清德總統領導的這個政府提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，規劃自2026年至2033年支出高達1.25兆經費，採購美系武器裝備。特別預算是一次編列，通過後不再逐年審查。由於朝野本來就凡事對立，尤其大罷免運動殺紅了眼，特別預算一案現下演成國內最大政治爭議，藍白立委要求賴總統到立院報告，綠營痛責藍白傾中投降。兩頭憤怒公羊又對向堵在獨木橋上，已無理性溝通空間。特別預算編得有沒有道理，是不是真的不對稱又有韌性，我們也有很多意見。

天價採購成了無效投資 談不上「不對稱」、更欠缺「韌性」

首先，政府居然好意思用「不對稱」和「韌性」字眼冠在這個天價採購之上，觀察其中諸多大項採購，不但談不上「不對稱」，欠缺「韌性」，更是「反不對稱」、被中共「不對稱」、「生存堪慮」、「送死軍購」。面對中共兵臨城下，投資軍備，預防戰爭，言似合理，但問題是你買的東西不對，成了「無效投資」。

以愛國者飛彈為例，很多人不知道台灣已擁九套之多，這次再添購三套，花費巨資上千億台幣。愛國者主要功能是反彈道飛彈，不過中共若動武犯台，首波攻擊必然是巨量又廉價的遠程導引火箭與自殺無人機，愛國者根本派不上用場。如此龐大經費放在昂貴且效能有限的防禦性武器上，卻不能解決真正最大威脅，妥妥的無效投資。

難道政府不知道愛國者無效嗎？這種預算安排背後其實是「發國難財」，透過營造「2027年中共武力犯台」的恐懼氛圍，鋪墊大買軍備的理由，然而軍購標的明顯不符台海防衛需求，甚至說，也不符美國戰略利益！怎麼說？因為高價的愛國者飛彈無法阻止中共跨出第一島鏈並威脅西太平洋區域，真正滿足的是軍火商和軍工複合體的利益。

至於真正嚴重的威脅，中共的191箱式火箭砲、戰術飛彈、自殺無人機，射程涵蓋全台，足以短時間內摧毀我重要政軍設施。這個政府卻避而不談，也未提出有效解方。

有人建議，引進以色列「鐵穹」數萬美元飛彈，取代數百萬美元愛國者來攔截也是數萬美元的火箭和無人機。但要知道，鐵穹的飛彈不貴，但全套系統五千萬美元並不便宜，且必須同時一地部署多套，實例是以色列面對伊朗和胡塞組織大量火箭和無人機飽和攻擊時，證明再多的鐵穹也無效，那我們要引進多少鐵穹才夠？

民進黨秘書長徐國勇批評，難道要上廁所時才來買衛生紙？乍聽起來真是有理！然而我們之前買的「衛生紙」：F-16V戰機、刺針飛彈、拖式飛彈，為什麼錢都付了，拖了好幾年不是不見影子就是珊珊來遲？第二個毛病，他這次買的又不是上廁所用的衛生紙，而是菜瓜布！那是洗碗用的，對於上廁所，就是無效投資！

特別預算裡無效投資還有，反不對稱，又無韌性。那是所謂「精準火砲」即M109A7自走砲，聲稱能遂行灘岸火殲及縱深作戰（城鎮戰），一百多輛又是一千多億台幣之巨。自走砲射程有限，只能在台灣本島，而屆時共軍還沒上陸，無人機已經滿天飛了。三年多來俄烏戰場爭已證明，戰車、裝甲車和各種車輛在無人機密布之下，幾無存活力可言。花了大把鈔票購入M109A7自走砲，恐怕到時只是活靶，躲都來不及，怎能發揮戰力？那來的韌性可言？

▼以愛國者飛彈為例，很多人不知道台灣已擁九套之多，這次再添購三套，花費巨資上千億台幣。（圖／記者李毓康攝）

軍購預算存在三大問題 社會與經濟的重大隱憂

過去數十年台灣不斷對美軍購，但其性質常常不在滿足我們的防衛需要，而是為了展現「自我防衛決心」這個虛幻理由，實質是交保護費，換取某種支持。這種支持也是令中華民國得以繼續存在的關鍵憑藉， 所以歷年我們必須擠出一定額度國防經費，討美方歡心。

不過這次特別預算1.25兆，龐大超出能力，並非來自年度歲入歲出剩餘，而是大量舉債，不只掏空國家財政，更提前剝奪未來世代，孝敬給美國軍火商。假使勞保、健保在未來出現財務危機，將無錢填補缺口，影響到每一個國人的福祉。這不僅是國防軍事問題，更是社會與經濟的重大隱憂。

總結來看，這筆龐大軍購預算存在三大問題：第一，投資方向錯誤，無法應付真正威脅；第二，背後可能涉及利益輸送，淪為國難財；第三，舉債編列，將造成長期財政壓力。若政府繼續忽視這些問題，最終承受痛苦的將是全體人民。

▼這次特別預算1.25兆，龐大超出能力，並非來自年度歲入歲出剩餘，而是大量舉債，不只掏空國家財政，更提前剝奪未來世代，孝敬給美國軍火商。（圖／資料照）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。