如何讓台灣年輕人願意當兵？　瑞士政府「全民皆兵」值得借鏡

▲目前國軍現役部隊編現比約六成，志願役人數創下2018年以來新低，士官嚴重不足，志願役軍人寧願賠錢也要掀起「搶退潮」。（示意圖／軍聞社）

●謝國榮／自由評論人、英國霍爾大學企管博士

目前國軍現役部隊編現比約六成，志願役人數創下2018年以來新低，士官嚴重不足，志願役軍人寧願賠錢也要掀起「搶退潮」。美國川普總統在第一任期時批准售台全新66架F-16V戰機，當時就有媒體報導美方擔憂台灣是否有足夠的飛行員可以勝任。台灣陸軍主要的戰鬥部隊裝甲旅，一輛戰車的編制人數無法補齊，戰車如何有效發揮戰力呢?

改變年輕人對於從軍想法 效仿瑞士、恢復救國團對國防有實質幫助

民進黨從蔡英文執政到賴清德上台，已經九年多了，台灣國防的核心意識是「抗中保台」，國防的策略則是花大錢購買美國的武器，以為就可以阻止中共武力犯台。但是國軍長期缺兵的問題，反映出有錢買武器，卻乏人操作武器，是台灣國防重中之重之問題所在。

我常去歐洲旅行，曾經見過德國的小孩子，大約兩三歲就開始學習攀岩；挪威的小孩子，大約六、七歲，就單獨駕駛摩托艇出去外海，無大人陪同；瑞士的年輕人，常常在山谷裡玩飛行傘，降落時，我與他們聊天，他們平時愛好飛行傘、登山與滑雪，喜歡冒險犯難的運動，這是他們日常的生活。

我曾經訪問瑞士的軍事研究機構。瑞士實行「全民皆兵」的義務役民兵制，男生20歲入伍，新兵入伍的第一年在新兵學校接受為期124天的軍事基礎訓練，此後9年內須回到部隊參加6次複訓，每次19天，總受訓時間為245天。沒有在營訓練的時間，平時自己可以在家裡存放槍彈，以備緊急動員使用。瑞士的年輕人視軍事訓練，為一種冒險犯難的運動，與他們平時愛好飛行傘、登山與滑雪一樣。

瑞士在全國各地普遍成立各種軍事或射擊協會等官方或半官方的國防教育機構，提供各種軍事教育與訓練的課程與活動。瑞士每年都會舉行飛行表演及各種軍事體育競賽，例如射擊、軍事越野及武裝馬拉松比賽，蔚為全國熱鬧的嘉年華會的活動，民眾與年輕人踴躍參與，達到寓教於樂之目的。瑞士政府讓年輕人在青少年時期就接觸並參與軍事訓練之活動，值得台灣借鏡。

在我讀國中時，曾參加救國團的參觀軍艦並出海的活動，也參觀陸軍官校，高中時並參加中橫健行營隊，從此奠下我日後投筆從戎的動機。

2002年，陳水扁總統參加救國團五十周年團慶致詞說：「救國團所規劃的各個戰鬥營，也是當年同學們唯一有機會能夠到離島前線，實地體驗國軍弟兄們保國衛民的艱苦。

即使到今天，這些寶貴的經驗，依然在許多民眾的心中，留下非常美好的回憶，其中的一位就是阿扁本人。」陳總統也說，他在求學期間也曾拿過救國團所頒發之獎學金。

蔡英文總統在大學執教期間，曾應邀擔任救國團於1992年冬令青年自強活動辦理「國際經貿事務研習會」的講師，講授「貿易與法律」，並肯定救國團之貢獻。

前立法院長蘇嘉全也曾說:「大一寒假，我參加救國團的健行活動，八天七夜裡，看到領隊這麼能言善道，對團康活動產生興趣。」

救國團過去舉辦過許多營隊，如登山、健行與三軍戰鬥營，咸信現在的年輕人應該會喜歡這類型的活動。今天政府在推動「全社會防衛韌性」之際，可以考慮效法瑞士的作法，恢復委任救國團重新舉辦三軍及外島的各種戰鬥營隊，教育部應鼓勵高中與大專的年輕學子們，踴躍參加救國團與國軍共同舉辦的各類型的戰鬥營活動，操作步槍打靶、緊急避難與救護訓練，體驗軍旅戰鬥之磨練，咸信對於全民國防會有實質的幫助與提升，同時也增進愛國情操。

只有改變年輕人對於從軍的想法與態度，台灣才能像瑞士「全民皆兵」一樣，讓敵人不敢來犯。

▼瑞士政府讓年輕人在青少年時期就接觸並參與軍事訓練之活動，值得台灣借鏡。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。