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川普新團隊出爐　盧比歐任國務卿＋其他爭議任命

我們想讓你知道…川普三個任命似乎具有平衡派系的味道。MAGA支持者對Rubio這位他們眼中的建制派和新保守主義者極大反感。​正因如此，其他兩位人事顯得相當的平衡或安撫MAGA支持者意味。

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）預期提名佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統當選人川普（Donald Trump）任命佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。（圖／達志影像／美聯社）

 ● 作者／US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

我們認為，這三個任命似乎具有平衡派系的味道。Rubio的人事報派是和白宮國家安全顧問Mike Waltz同時出現的，但是比Waltz晚了一天才正式宣佈。同時，在推特及Truth Social上開始散佈許多Rubio與川普過去互相攻擊的場面，甚至在Truth Social上出現#NoRubio的標籤，顯示出MAGA支持者對Rubio這位他們眼中的建制派和新保守主義者的極大反感。然而，Rubio畢竟有過人之處，對中國的強硬態度以及對中國全方位的攻勢樣態爛熟於胸，使得川普仍然需要倚重他。

正因如此，其他兩位人事顯得相當的平衡或安撫MAGA支持者意味。Tulsi Gabbard是中校退伍的前民主黨夏威夷眾議員，在2020年甚至還參與過民主黨總統初選，並且比Bernie Sanders更晚退出。後來他聲稱無法忍受民主黨的覺醒文化及對烏克蘭的支持，最終決定退黨並批評拜登政府。到了選前幾週才加入共和黨。不過Gabbard在共和黨的MAGA一派人氣一直很高，曾經被MAGA支持擔任各種重要職位的候選人，包括副總統、國防部長和國務卿。

「反建制派」Matt Gaetz　擔任司法部長

Matt Gaetz更是國會中的衝組，是Freedom Caucus的代表人物（「自由黨團」也被稱為「自由核心小組」，是由保守派的眾議員們組成的，被視為最保守且最右翼的團體。在2015年1月創建，主要是由「茶黨」運動成員組織）。當年Kevin McCarthy之所以在國會議長選舉選了15輪才出線，最後又被自己黨內成員拉下台，都是Gaetz的手筆。這是因為Gaetz不滿McCarthy在財政政策以及預算案和民主黨妥協所致。作為「反建制派」代表人物，川普讓他擔任地位崇隆的司法部長，也是對MAGA運動的重視。

Matt Gaetz對中國及台灣議題也表現出極大的關注。Gaetz曾經提出《No China Act》，旨在阻止防疫紓困金流入中國企業；此外，他也曾經在國會質詢印太司令阿奎利諾（John Aquilino）有關台灣防務的問題。他甚至質疑台灣政府及軍隊是否遭受中國滲透嚴重，並警告此問題若不解決，可能會讓美軍裝備像在阿富汗那樣落入中國手中。未來擔任司法部長，Gaetz也可能在處理中國滲透問題納入其工作重點之一。

儘管如此，這項任命案仍然是充滿爭議，因為Gaetz從未有過司法部或政府檢察工作經驗，甚至曾經呼籲廢除司法部和聯邦調查局（FBI）；此外，他過去因為不願妥協的態度，拉下了自家的國會議長，這使得黨內許多人對他也是敬而遠之。更為嚴重的是，他過去曾被指控涉及與未成年者發生性行為與不當使用藥物，雖然司法部的調查最後是不起訴，但是眾院道德委員會仍然正在對他進行調查，檢視他是否有用藥、不當收受禮品或特權等行為，不過，一旦他辭去議員職位，調查就會停止。目前這項任命案是否能夠順利通過參院，仍然充滿不確定性。

▼「反建制派」Matt Gaetz擔任司法部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼共和黨籍的美國佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（圖／達志影像／美聯社）

Tulsi Gabbard任國家情報總監　一向主張非對抗方式解決爭端

至於Tulsi Gabbard在國際事務上的態度則需要關注。國家情報總監（Director of National Intelligence）不如中情局（CIA）那樣兵多將廣，不過也扮演情資整合的重要角色。在911事件發生之前，這個職位通常是由CIA局長擔任，2004年之後單獨設立，是美國總統、白宮國家安全會議與國土安全會議在關係到國家安全的情報事務上的主要諮詢對象，也負責統領16個情報組織。

不過Gabbard一向主張以外交而非對抗方式解決爭端，他在烏克蘭議題支持美國不應持續支持烏克蘭以免觸怒俄羅斯，他在民主黨時也認為美國應與中國採取合作而非對抗，是以他曾經大力批評川普的對中貿易戰。希望擔任國家情報總監後，他能更清楚狀況。

▼Tulsi Gabbard任國家情報總監。（圖／路透）

▲▼夏威夷州民主黨籍聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）將參與2020美國總統選舉。（圖／路透）

Pete Hegseth任國防部長　正反兩面看法

另外，在昨天就宣布任命的國防部長也有一些正面與反面的看法。川普任命退伍軍人出身的Fox News名嘴與主持人Pete Hegseth為國防部長。從過去訪談可以看得出來Hegseth對中國取代美國有相當認識。不僅在軍備上，也在經濟文化上超越美國。他批評拜登政府對中國太過妥協，相信川普的不可預測性可以嚇阻中國。他也批評了美軍近年來的政治正確運動而廢弛武備。

儘管Hegseth為退伍軍人，但其軍階並不高（僅為少校），而且大部分的工作經歷跟軍事或政治比較沒有直接關係，一般被視為是一個電視台的主持人，甚至是一位在網路媒體上面很活躍的網紅，經常以戲劇性的方式引起關注。這項任命案在參院可能會面臨不小的反對聲浪。

▼Fox News名嘴與主持人Pete Hegseth任命為國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼《福斯新聞》（Fox News）主持人彼得海格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／達志影像／美聯社）

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