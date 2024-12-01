「台灣隊長」陳傑憲旅外？　年底到明年將是關鍵

▲世界12強棒球賽，台灣隊長陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

● 作者／小林文字燒

各位球迷好，其實這篇從12強預賽結束就想寫了。但當時還在爭冠怕球迷嗆我「還在比賽，你吵啥?」而現在連陳都說「不管是日職、美職，只要有球團願意找我，會想去」，美職記者也非常看好他。

我覺得可以來聊聊。當然，我只談日職，美職留給熟悉的人去講吧。



陳傑憲本屆12強，總計收穫四大獎。以24打數、15安、2轟、6打點、2盜、0失誤，展現出一個全能外野手的頂級演出。可以說是12隊各28人中，表現最有價值的。

▼世界12強棒球賽最有價值球員「陳傑憲」。（圖／記者李毓康攝）



短期賽數據有參考性？ 陳傑憲旅外的可能性

但談到旅外有些球迷會說，短期賽有什麼參考性？小林對此看法保留。

首先，會頻繁從自由市場補強的，本來就更有「爭冠」的企圖心。別說日職、美職也是一樣的。小市場球隊都會撒幣補強，但絕對不會在重建期冒進。既然要補強，勢必會考慮到季後賽、冠軍賽的競爭力，所以短期賽為什麼不重要？

當然要例行賽成績穩定，短期賽不軟手的最好。不然，為什麼日美職仍會從國際賽看人。去年亞冠，成功把日本隊鎖死的古林就是一個例子。一鎖完，看一年馬上就帶走了。



陳傑憲目前 30 歲，在中職wOBA和OPS+都是頂級的沒有問題，但ISO和SLG顯示他在DH價值偏低。如果渴望簽他的球團，我覺得期待模板會是接近近藤建介、陽岱鋼等類型。

近藤生涯 AVG 三成 OBP 四成，陳傑憲和他很接近，但近期棒子長出來，連續兩年 SLG 破五成。有沒有可能像他們一樣，隨著年紀調整體質、強化長打率，會是一個觀察重點。這次 12 強對戶鄉翔征的全壘打打席，可以看出來陳傑憲的潛力。

兩好三壞的情況下，從自己僅有兩成 AVG 的內角低開轟，這種調整能力和對抗心很不簡單，我認為是陳的隱形價值。當然，以上都是從中職例行賽和 12 強的結果來看，轉換率的假設和守備方面能夠帶來的價值。

我認為有興趣的球團，要掌握到資料很容易。球迷能夠得到的資訊，球團手上一定都會有，他們一定會認真看的。現階段陳需要在外野有聯盟的平均水準，否則 DH 競爭力還不夠。

▼陳傑憲目前 30 歲，在中職wOBA和OPS+都是頂級的沒有問題，但ISO和SLG顯示他在DH價值偏低。（圖／記者李毓康攝）

陳傑憲「不需要包裝」 已經非常具有市場競爭力

最後是市場價值。本次陳傑憲在國際賽的表現，已經讓他「未上市先轟動」了。對球團來說，球員都是一個個商品，每年也都會按照表現、成熟度，分配曝光度給每個球員。因此對日職球團來說，陳已經是「不需要包裝」就非常有競爭力的商品了。

日本運動網站、社群、自媒體上，陳傑憲的消息早已鋪天蓋地，他「日本求學、選秀落選」再加上到中華職棒發光發熱的進路，更是從未有過的獨特魅力。包含其帥氣外型等，這些就不加進來了，

我個人認為陳傑憲很有日職市場的競爭力。

考量到陳今年年薪約 3600 萬日幣，這個薪資在日職並非天價，但關鍵是如何給陳願意挑戰的價格。即使他現在去，假如 33、34 歲回來，要怎麼讓他有「不會後悔」的價碼，每個心中數字就自然出現了。我相信對陳來說也是如此，最多只會給自己 3 年左右挑戰，目標當然是為了證明「中職選手也行」。

▼陳傑憲已經是「不需要包裝」就非常有競爭力的商品了。（圖／記者李毓康攝）

所有事情都是最好的安排 台灣隊長的下一步



日本職棒和中華職棒，入札制度已有共識，也已經有先例能夠參考了。故我認為，陳傑憲如果要旅外還是 NPB 機率大一點。在圓夢和報恩之間兩立，旅外是個不錯選項。

當然和球迷長期以來的深厚情感，以及成家立業後的牽絆，要考量的因素絕對更多。但 30 歲是需要開始緊張的年紀，有興趣的球隊一定會盡速下手。如果有，年底到明年最有可能。

陳傑憲個人社群標題「所有的事情都是最好的安排。」因此相信無論任何選擇，一定都是順從當下的感覺，做出不後悔的決定。

台灣隊長下一步令人期待，一定和台灣棒球息息相關。

▼陳傑憲個人社群標題「所有的事情都是最好的安排。」因此相信無論任何選擇，一定都是順從當下的感覺，做出不後悔的決定。（圖／記者李毓康攝）

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