從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

我們想讓你知道…對台灣而言，這不是一場遙遠的拉美政治風暴，而是一面映照自身處境的冷酷鏡子。

▲。（圖／路透社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛遭美國突襲拘捕的消息震撼國際，但真正令人不寒而慄的，並非一次「斬首行動」本身，而是這起事件所揭示的深層結構轉變。（圖／路透社）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國突襲拘捕的消息震撼國際，但真正令人不寒而慄的，並非一次「斬首行動」本身，而是這起事件所揭示的深層結構轉變：世界正迅速滑離以規則、法理與制度為外衣的自由秩序，重新回到由強權直接決定生死與歸屬的掠奪時代。

委內瑞拉事件赤裸裸地揭示　更不加掩飾的現代海盜行動

對台灣而言，這不是一場遙遠的拉美政治風暴，而是一面映照自身處境的冷酷鏡子。

長期以來，台灣社會被教育去相信，美國的力量雖然現實，但仍受價值、法律與制度所節制；即便出於自身利益，也會顧及盟友安全與國際秩序的穩定。

然而，委內瑞拉事件卻赤裸裸地揭示，當戰略資源與地緣利益被擺上天秤，美國完全可以拋棄國際法、無視國會授權、踐踏主權豁免權，甚至先行羅織罪名，再用武力「執法」，最終由資本與企業接手國家命脈。這不是冷戰式的代理戰爭，而是更原始、也更不加掩飾的現代海盜行動。

美國專欄作家佛里曼的警告並非危言聳聽。他指出：「美國司法部週六表示，美國以販毒罪名起訴委內瑞拉領導人，隨後便前往委內瑞拉逮捕。北約當年推翻格達費政權時，至少已先獲得聯合國決議的支持。中國很可能將美國的這項行動視為另一個先例，為其日後選擇適當時間推翻台灣當局時，提供正當理由。此外，中國很可能樂見美國將比以往更加關注自身在西半球的事務，從而無暇顧及遏制中國日益增長的影響力。」

這樣的擔憂確有必要。北約當年推翻格達費，至少仍披著聯合國決議的合法性外衣；而在委內瑞拉，美國已連這層遮羞布都不再需要。這種「法律—軍事—資本」三位一體的操作模式，一旦成為可被複製的先例，其影響將遠遠超出拉丁美洲。對北京而言，這不僅不是震懾，反而是一種示範，尤其當強權認定某地區具有「內政屬性」、同時又涉及重大戰略資源，國際秩序本身可以被重新定義。

委內瑞拉模式能否複製於台灣？前參謀總長李喜明認為中國無法複製行動，較有可能透過精準打擊逼迫台灣談判。根本原因在於戰略意圖。他說，北京一向將台灣問題視為內部問題，軍事行動是否違反國際法，從來不是中國考慮對台動武的決定因素，若中國採取軍事行動，目標並非清除領導人，而是全面佔領跟控制台灣；只靠武力清除台灣領導階層，不足以達到中國統一的戰略目標。但他仍示警，但若中國真的動武，初期斬首行動仍是選項之一。

問題的危險性不在於中國是否「抄作業」，而在於當美國親手拆解秩序後，所有強權都更容易為自身的冒進行為找到合理化語言。北京始終將台灣界定為內政問題，這是既定事實；當美國公開示範「封鎖＋斬首＋接管」的路徑，未來任何一方若援引相似的法律敘事與安全理由，世界已缺乏足夠的道德與制度工具加以制衡。叢林法則一旦回歸，小國與半邊陲永遠是第一批犧牲者。

▼美軍空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，發生爆炸。（圖／路透）

▲▼美軍3日空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，發生爆炸。（圖／路透）

台灣最大的風險並非單純被「出賣」　而是被重新定位

令人憂心的是，台灣社會對此事件的反應卻出奇冷淡，甚至出現一種近乎自我催眠的解讀，把對委內瑞拉的軍事掠奪，想像成對中國的警告，進而延伸為「美國更不可能放棄台灣」。

這種心理投射，不僅背離全球越來越普遍的疑美氛圍，也暴露出台灣對美國動機的結構性誤判。若美國可以為了石油毫不猶豫地摧毀一個主權國家的政治與社會結構，那麼，憑什麼相信它在涉及晶片、供應鏈與地緣交易時，會突然化身為無私的守護者？

這正是委內瑞拉事件對台灣最殘酷的提醒。委內瑞拉的石油被直接接管，台灣沒有石油，卻握有全球最關鍵的半導體製造能力。不同的是，能源可以被武力佔有，科技卻可以被「系統性抽取」：透過技術移轉、產業外移、軍購與關稅壓力、金融與法規調整，逐步削弱一個經濟體的不可替代性。當核心能力被掏空、精華人力外流、產業優勢被複製，原本不需要「接管」的對象，反而會淪為可被輕易重組的空殼。

從世界體系的角度來看，台灣最大的風險，並非單純被「出賣」，而是被重新定位。半邊陲從來不是安全地帶，它既無核心國家的制度保護，也不像邊陲那樣被視為低價值而放任存在。一旦被認定成本過高、效益下降，半邊陲隨時可能被工具化、交易化，甚至被放棄。委內瑞拉的命運，正是一個活生生的範例：斬首之後不是解放，而是長期失序、治理崩解與人民承擔全部代價，而掠奪者早已抽身而退。

更值得警惕的是，台灣內部政治卻試圖把這枚「川普炸彈」包裝成抗中敘事的補帖，彷彿只要站對邊、喊對口號，就能置身事外。這種政治算計，不僅忽視美國歷史上對盟友與代理人的反覆無常，也嚴重低估自身被「可替代化」的速度。當不可替代性消失，所謂的安全承諾，往往只剩下語言層次的安慰。

事實上，委內瑞拉事件已在全球引發更深層的疑問：當美國的承諾越來越明顯地附帶不對稱代價，還有多少國家願意把自身命運完全外包？諷刺的是，當越來越多國家開始重新評估與美國的關係，台灣卻仍有人執著於把強權行為想像成價值保證，甚至期待在台海上演續集。

那麼，中國會不會比照辦理？這個問題本身就透露出一個危險的誤區。真正該問的不是「中國會不會學美國」，而是當美國率先破壞規則後，誰還能阻止任何一方援引同樣的邏輯？在這樣的世界裡，道德不再是約束，而只是話語權的延伸；法律不再是底線，而是權力的工具。對台灣而言，這意味著單純寄望於任何強權的善意，都是一種高風險的賭博。

委內瑞拉給台灣的真正啟示，不是一把可以對抗中國的槍，而是一枚隨時可能反噬自身的未爆彈。台灣的出路，不在於選邊站到聲嘶力竭，而在於不斷提高自身在全球體系中的結構性必要性：讓產業不可替代、讓制度可信、讓金融與貨幣安全穩定，讓台灣的崩潰成本高到任何核心國家都無法承受。唯有如此，無論是能源掠奪還是晶片抽取，都會因代價過高而變得不可行。

在核心與邊陲之間，半邊陲從來不是避風港。委內瑞拉的命運提醒我們，當世界重新進入強權政治的動盪期，真正的安全不來自於口號與幻想，而來自於讓自己變成任何人都不能輕易犧牲的存在。這或許才是台灣從委內瑞拉身上，必須看清、也必須立即面對的現實。

▼真正該問的不是「中國會不會學美國」，而是當美國率先破壞規則後，誰還能阻止任何一方援引同樣的邏輯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」

陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

