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台北捷運首虧損　多元轉型與廣告收入成關鍵解方

▲▼ 。（圖／家外媒體）

▲台北捷運一度開放橋墩柱廣告，圖為林襄看到自己整排的廣告興奮合影。（資料照／記者黃克翔攝）

● 李家儂教授／中國文化大學土地資源學系教授兼系主任、中華城市管理學會理事長

台北捷運系統自開通以來，一直是城市運輸效率與環保形象的代表。作為台灣首屈一指的公共運輸系統，捷運穩定的營運盈餘不僅象徵其財務穩健，更是民眾對其服務品質與可靠度的高度信任。然而，根據最新消息，台北捷運自開通以來首度面臨虧損，這一消息不僅震撼社會，更迫使相關單位重新審視其營運策略與收入模式。在捷運財政壓力逐漸浮現的情況下，如何增加收入來源，減輕虧損壓力，成為當務之急。而其中，透過發展廣告收益以彌補財政缺口，無疑是一條切實且可行的道路，值得深入探討。

捷運營運虧損並非台北獨有的現象，全球許多城市捷運系統都因載客量下降、維護成本增加與外部經濟環境影響而面臨同樣挑戰。然而，台北捷運的財政困境並非完全不可控，文湖線虧損最為嚴重的事實尤其凸顯了調整策略的必要性。作為台北捷運系統中使用高架設計的路線之一，文湖線擁有密集的墩柱結構。這一特性雖然讓系統在建造初期克服了土地限制，但也為未來的收入開發提供了一個潛力巨大的空間。透過合理規劃廣告設置，既能充分利用墩柱空間，又不影響營運安全和維護效率，將成為一個穩定且持久的財政來源。

▲▼北捷9月宣傳,板南線,忠孝新生站,NCSOFT昊緣,變形金剛,小丑。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台北捷運明年首度虧損，轉型多元收入是未來關鍵，9月曾有手遊公司包下忠孝新生站宣傳，獲得廣大迴響。（資料照／記者姜國輝攝）

▲▼北捷9月宣傳,板南線,忠孝新生站,NCSOFT昊緣,變形金剛,小丑。（圖／記者姜國輝攝）

廣告收入對捷運財政的重要性不容小覷。作為一種多元化的收入來源，廣告收益不僅能有效填補營運成本缺口，更能轉化為捷運與城市形象建設的雙重利好。在台北捷運的歷史中，廣告設置早已有先例，例如站內燈箱廣告、列車內外的彩繪廣告等。然而，這些廣告多集中在車站或列車內部，對於像文湖線這樣擁有大量戶外空間的路線而言，其廣告潛力仍未被完全挖掘。文湖線高架墩柱不僅密集分布，且多位於交通要道與市區核心地帶，其視覺接觸面廣且流量巨大，若能適當設置廣告，將對提升廣告價值起到關鍵作用。以國際經驗為例，新加坡地鐵與東京地鐵都曾成功利用高架設施進行廣告佈局，實現了收益提升與城市美學的兼顧，這些經驗都可供台北捷運參考。

然而，廣告設置並非僅僅在於「設立」本身，還需考慮諸多條件與限制。例如，在墩柱上增設廣告必須充分考量其安全性與可檢修性。捷運系統的日常檢修需要高度便捷的操作環境，因此廣告設計必須避免阻礙檢修作業。此外，廣告內容的選擇也應與台北市的城市形象相契合，避免出現視覺污染或負面影響。這一點對於文湖線而言尤為重要，因為其沿線不僅途經商業區，也涵蓋了住宅區與文化區。若能透過精細化的廣告內容篩選與設計，廣告墩柱甚至可以成為城市景觀的一部分，為市民與旅客提供耳目一新的視覺享受。

▲▼北捷9月宣傳,板南線創意專車,車廂廣告,NCSOFT昊緣,迪卡儂。（圖／記者姜國輝攝）

▲主題列車同樣也可望為北捷帶來新的盈利機會。（資料照／記者姜國輝攝）

此外，廣告設置的推行還可進一步發揮城市宣傳的功能。台北作為國際化都市，廣告內容不僅能吸引本地民眾，也可用於對外傳遞城市品牌價值。近年來，台北市在科技創新、文化活動與綠色城市建設方面表現亮眼，這些都可以通過捷運廣告進一步放大其影響力。文湖線墩柱廣告不僅僅是商業收入的來源，更是城市故事的載體與文化形象的窗口。在未來的規劃中，廣告收益與城市文化的雙向結合，將使台北捷運在多元發展的道路上走得更加穩健。

當然，多元收入的發展並非僅限於廣告。台北捷運應藉此機會重新思考自身在城市生活中的定位，探索更多創新的收入來源。例如，強化與周邊商圈的合作，打造具有捷運特色的商業模式，甚至將捷運設施與智慧科技結合，推出更多數位服務與體驗。捷運不僅是一種交通工具，更是城市的動脈，連結著居民的日常生活與商業活動。廣告墩柱只是開始，未來更需要整體策略的支持與創新思維的引導。

總結而言，台北捷運面對首度虧損的挑戰，發展多元收入成為當前的關鍵任務。在不破壞營運安全的前提下，充分利用文湖線墩柱設置廣告，不僅是一種可靠的財政收入模式，更是城市景觀與宣傳的絕佳契機。廣告收益的推動只是第一步，台北捷運應以此為契機，探索更多元的經營模式與財政來源，持續在城市發展中扮演積極而重要的角色。透過創新與整合，台北捷運不僅能化解當前的財務困境，更能邁向更高效、更永續的未來。

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