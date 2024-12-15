從國會改革到死刑釋憲　大法官為何變成社會亂源？

▲司法院正副院長及大法官被提名人。（圖／記者林敬旻攝）

● 單厚之／資深媒體人

縱火燒死8名親人的陳彥翔被改判無期徒刑，成為憲判第八號判決之後的首例，再次喚醒民眾對憲法法庭「實質廢死」判決的記憶，以及對大法官的強烈不滿。雖然民意一面倒的反廢死，卻無從改變這樣的結果，司法與社會的落差越來越大，衝突越來越嚴重，大法官和憲法法庭已經成為社會衝突的來源和亂源。

值此同時，立法院正在審議大法官的提名權，廢死議題也成為立委關注的焦點，紛紛詢問新的大法官就任之後，能否改變憲判第八號的決定。司法院長被提名人張文貞除了表示「尊重憲法法庭裁判」之外，並稱廢死在台灣社會並非急迫議題，7名大法官被提名人中僅有1人支持死刑、4人表態反廢死，大法官被提名人陳運財表示，憲法法庭理應審酌民意，但也不受民意拘束。

▼7名大法官被提名人中僅有1人支持死刑、4人表態反廢死。（圖／記者屠惠剛攝）

大法官如同「君權神授」 將自己放在人民之上

「大法官不受民意拘束」這句話，在「實質廢死」判決時就有大法官講過，如今又被再次提起。這些大法官彷彿活在「君權神授」時代，把自己當成唯一的真理，沒有人可以質疑、挑戰，而這種至高無上、把自己放在人民之上的心態，正是大法官成為社會亂源的主因。

大法官如果真的不受民意拘束，立法院還行使什麼同意權？立法院的同意權就是代表民意，檢視大法官是否符合民意。大法官負責解釋憲法，但若人民的意志足夠凝聚，連《憲法》都可以修，更遑論憲法法庭的判決。這些大法官不過是吃定修憲門檻過高，所以才為所欲為。

▼大法官。（圖／翻攝司法院官方網站）

從國會改革到死刑釋憲 國家體制被大法官打了死結

這屆的大法官忽視民意卻曲從黨意，尤其在許宗力等七名大法官卸任前，連續做出憲判八號「死刑部分合憲」卻實質廢死、憲判九號《立法院職權行使法》部分違憲的判決，造成社會紛擾、政治紛亂，把整個國家體制打了一個死結，無從救濟、無法復原。

「實質廢死」的判決，不僅引發民意的強烈反彈，也增加司法系統的負荷和困擾，而許宗力等七人卻已經卸任，民眾想要算帳都找不到人。如果這些大法官真的有理念、有guts，大可以大大方方的做出「死刑違憲」的判決，拿出理由來說服民眾；但這些大法官卻偷偷摸摸的說「部分合憲」，然後以「法官造法」的方式，自行添加了一堆門檻和條件，造成實質廢死的效果。

憲判第九號更加變本加厲，雖說是「部分違憲」，卻把《立法院職權行使法》的所有核心都否決，再次複製「法官造法」的模式，否決了釋字585號的核心，並沒收多項立法院的權力。

就連《憲法》的「行政院對立法院負責」，憲法法庭都能曲解為，官員對立法院「只有政治責任、沒有法律責任」，官員可以在立法院公然說謊，而立法院對官員任何的約束都違憲，甚至連「非經立法院院會或各委員會之同意，不得缺席」都被判定違憲，官員愛來就來、愛走就走。

憲法法庭不僅封印立法院的調查權，更把自己變成「太上立法院」，立法院成立調查委員會，若被調查機關或其他機關不服時，就必須要聲請憲法法庭判決，在判決出爐之前，立法院不得行使調查權。

▼司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

大法官拔光立法院牙齒 守護民主還是破壞民主

近來南韓才因為尹錫悅的戒嚴令引發總統與國會的對立，在野黨除了提出彈劾之外，還通過《叛亂特別起訴法》，要任命常設特別檢察官，調查尹錫悅的內亂罪與違憲。而根據憲判第九號，這些在台灣通通都違憲，在憲法法庭裁定之前，立法院根本不可能行使調查權。

眾所周知，南韓是總統制，總統的權力比台灣大得多，還可以否決國會通過的預算案和法律案。但經過憲判第九號之後，立法院的牙齒全部被拔光，甚至比南韓國會還不如，這難道不誇張嗎？如果尹錫悅的事情發生在台灣，立刻就會變成民主的末日。這樣的大法官，究竟是在守護憲法，還是破壞民主？

▼立法院的牙齒全部被拔光，這樣的大法官，究竟是在守護憲法，還是破壞民主。（圖／記者林敬旻攝）

穩定憲政做不到 大法官已經成為亂源

賴清德總統提名的司法院副院長被提名人姚立明，政治經歷橫跨各黨派，從新黨、倒扁、挺柯文哲到賴清德競總主委，被質疑是政治變色龍，而姚立明在立法院卻說，不忠於特定意識形態，正是大法官所需要的條件。但信仰跟堅持才是大法官的必要條件，不能換了一個陣營、換了一個位置，就換一個腦袋，而這些正是姚立明所欠缺的。

大法官應該是穩定民主憲政、穩定司法、穩定社會的力量，若缺乏這種認識和堅持，要不就成為政黨和政客的打手，要不就肆意妄為成為憲政怪獸，現任的大法官們就是最好的例子。

現在的憲法法庭和大法官已經成為社會的亂源，對制度和民主造成無可修復的傷害，這樣的狀況絕對不能再重演。

▼賴清德總統提名的司法院副院長被提名人姚立明，政治經歷橫跨各黨派。（圖／記者林敬旻攝）

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