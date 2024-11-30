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一起讀判決／遭「職場霸凌」罹患憂鬱症　可以向公司求償嗎？

我們想讓你知道…陳巧蓮女士，是第一起因為職場霸凌罹患憂鬱症，被勞委會（現今為勞動部）認定為職業病的案例。她不僅為自己，也為其他受苦的靈魂，點亮了一盞燈。

 

● 作者一起讀判決Stella

陳巧蓮女士，是第一起因為職場霸凌罹患憂鬱症，被勞委會（現今為勞動部）認定為職業病的案例；去年，歷經14年的訴訟，在最高法院確定，她終於透過法院判決向雇主求償成功。

但這個成功首例，卻是陳巧蓮用生命作為賭注所換來的；也是因為她的堅持，勞委會才把職業病，納入勞保職業傷病給付項目，讓更多的勞工受惠。

陳巧蓮女士　用生命為制度帶來改變

陳巧蓮1999年進入Ａ公司工作，2005年升職為組長，但是公司卻在隔年將她降調減薪，從原來的管理職工作，變成清潔人員。主管甚至公然辱罵她是「垃圾」，並把她丟到所謂的「人力池」，凡是公司高層所不喜歡的人，都會在這個部門被冰凍。

因為不堪職場霸凌，她從2007年開始請假治療憂鬱症，2009年她想要銷假上班，卻被公司解僱。

當時的勞委會，對於憂鬱症是否能夠納入職業病，抱持著否定的態度，儘管陳巧蓮及協助她的工傷協會，提出日本在1999年就已經將精神疾病納入職業病的範疇，以及三家大醫院的診斷證明書，仍然無法改變勞委會的態度，多次駁回職業傷病給付的申請。

2008年，在勞委會與Ａ公司的協商會議中，陳巧蓮受不了雙方的態度，假稱上廁所，實際上卻是割腕並喝下不明液體輕生。直到這個事件過後，勞委會才終於正視職場霸凌的議題，兩個月後將重度憂鬱症增列為職業病，並在隔年(2009)修正「勞工職業災害保險職業傷病審查準則」，將精神疾病列入勞保職業傷病給付項目。

因為陳巧蓮的堅持，催生了「工作相關心理壓力事件引起精神疾病認定參考指引」，這是精神病認定為職業病的重要參考。

她跟Ａ公司訴訟，則一直到2023年才塵埃落定，法院認定陳巧蓮的憂鬱症屬於職業病，Ａ公司必須賠償394萬6089元。但此時距離陳巧蓮被調職霸凌，整整過了17年；距離她提起訴訟，也過了14年。

▼陳巧蓮女士遭到職場霸凌。（圖／翻攝自YouTube／台灣工傷協會）

▲▼陳巧蓮女士遭到職場霸凌。（圖／翻攝自YouTube／台灣工傷協會）

法院是怎麼看的？

在判決書裡面，法院認為：

一、只要是因執行職務或工作所致之疾病，即可認屬職業病，職業病之種類不以勞工職業病種類表之疾病為限，應以該疾病與執行職務間有無相當因果關係為斷。

二、雖然一開始勞委會並沒有將憂鬱症納入職業病的範疇，但職業病的種類，不以勞工職業病種類表的疾病為限，應該依照該疾病與執行職務間，有沒有相當因果關係，作為判斷。

三、Ａ公司解僱違法。
台灣的社會觀念，在這17年間，也有很大的轉變，陳巧蓮首次開記者會的時候，還遭到許多人留言批評：工作做不好就不要做、心態不好、天生有憂鬱症還怪給公司。

職場霸凌在法律上並沒有統一的定義，勞動部目前對於職場霸凌，也只有屬於行政指導性質，不具拘束性的「執行職務遭受不法侵害預防指引」可以參考。這使得職場霸凌的認定與處理，只能夠視個案情節，尋求適合的主管機關或司法途徑來救濟。

▼職場霸凌在法律上並沒有統一的定義，勞動部目前對於職場霸凌，也只有屬於行政指導性質，不具拘束性的「執行職務遭受不法侵害預防指引」可以參考。（圖／翻攝自YouTube／台灣工傷協會）

▲▼陳巧蓮女士遭到職場霸凌。（圖／翻攝自YouTube／台灣工傷協會）

為什麼職業病的認定這麼重要？

第一，協助相關單位針對職業危害加以預防，改進職場環境。當一個疾病被認定與執行職務相關時，主管機關與雇主才會提升預防意識，進而改善工作環境。

第二，讓雇主負擔起應有的責任，以及已經罹病的員工能夠獲得合理的補償。企業追求利潤的同時，也必須照顧員工的身心狀態，畢竟人不是機器，不該使員工為了謀生卻犧牲最重要的健康。

最後，特別感佩陳女士的堅持，她不僅為自己，也為其他受苦的靈魂，點亮了一盞燈。

▼感佩陳女士的堅持，她不僅為自己，也為其他受苦的靈魂，點亮了一盞燈。（圖／翻攝自YouTube／台灣工傷協會）

▲▼陳巧蓮女士遭到職場霸凌。（圖／翻攝自YouTube／台灣工傷協會）

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