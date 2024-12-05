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人工智慧的「曼哈頓計畫」　科技競爭中的機會與挑戰

我們想讓你知道…AI的「曼哈頓計畫」代表了當代科技競爭的複雜性與迫切性，它不僅關乎技術的創新與突破，也涉及倫理與社會責任的重大議題。在追求技術卓越的同時，必須時刻警惕其可能帶來的負面影響。

▲▼AI示意圖。世界人工智能大會。（圖／路透社）

▲美中兩國在人工智慧（AI）領域的角力正改變世界的技術版圖。（圖／路透社）

● 張瑞雄／台北商業大學前校長、全球品牌創新永續協會理事長

在全球科技競爭愈演愈烈的當下，美中兩國在人工智慧（AI）領域的角力正改變世界的技術版圖。美國國會近期提出一項類似「曼哈頓計畫」（二戰時發展原子彈的計畫）的提議，意在加速發展人工通用智慧（Artificial General Intelligence），這是一種超越人類智能的AI技術。該提議引起了廣泛的討論，從技術創新的潛力到社會與道德責任，都成為了人們關注的焦點。

「曼哈頓計畫」　帶來創新卻也可能是災難

「曼哈頓計畫」這一歷史性比喻，直接將當前的AI競賽與二戰期間美國研發核武器的努力相提並論。當年核技術的突破不僅改變了戰爭的結果，也塑造了冷戰時期的地緣政治格局。如今AI技術的發展被認為具有類似的顛覆性潛力，其對國家安全、經濟競爭力以及全球科技領導地位的影響不容忽視。

美國國會委員會的報告強調，中國已制定明確的AI發展計劃，目標是到2030年成為全球領導者。相較之下，美國儘管在AI公司數量與私募資金上領先，但中國政府的集中資金投入正逐漸縮小雙方差距。為保持優勢，美國應該有類似「曼哈頓計畫」的方案，以政府與私營部門的合作為核心，加速推進AGI的研究和應用。

但從核技術的歷史經驗中我們應該記取教訓，科技的突破雖然能帶來巨大的創新機遇，但若缺乏足夠的監管與道德指導，其後果可能是災難性的。回顧「曼哈頓計畫」，儘管它結束了二戰，卻也開啟了核武競賽，並使全球進入「相互保證毀滅」的冷戰格局。

AI亦然，其潛在風險包括技術濫用和失控，以及社會不平等的加劇。隨著AI技術日益強大，我們需要重新審視科技與倫理的界限。科學家和政策制定者必須共同合作，制定清晰的監管框架，以確保技術為人類福祉服務，而非成為破壞性的力量。

不僅美中，任何國家都需要制定長遠的國家AI策略，明確研究與開發的重點領域，特別是在AI相關的半導體、高性能計算以及數據處理等方面保持與世界同步。

在AI方面，成功的公私合作還需要考慮如何平衡商業利益與國家利益。例如大型科技公司在AI領域的主導地位是否會加劇壟斷，並削弱創新活力？此外，如何確保私營部門的研發成果能夠以負責任且公平的方式推向市場，也是需要解決的問題。

▼科技的突破雖然能帶來巨大的創新機遇，但若缺乏足夠的監管與道德指導，其後果可能是災難性的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼人工智慧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

AI的發展不僅是競賽　更是全球性挑戰

AI技術的發展不僅是一場國家間的競賽，更是一場全球性的挑戰。國際社會需要攜手合作，共同制定AI技術的全球規範與標準，以應對潛在的風險與不確定性。

AI的「曼哈頓計畫」代表了當代科技競爭的複雜性與迫切性，它不僅關乎技術的創新與突破，也涉及倫理與社會責任的重大議題。在追求技術卓越的同時，我們必須時刻警惕其可能帶來的負面影響。只有透過協作與規範，我們才能確保AI成為推動社會進步的正面力量，而非另一場冷戰的導火線。

▼AI技術的發展不僅是一場國家間的競賽，更是一場全球性的挑戰，國際社會需要攜手合作。（圖／路透）

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

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