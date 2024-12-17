MAGA三問　川普能圓夢嗎？

▲川普。（圖／路透）

●石齊平 ／資深媒體人

被刺殺兩次倖免於死，拚著老命終於再度當選美國總統的川普，所求者何？一為私，暫避牢獄之災；一為公，追求21世紀的美國夢—「讓美國再次偉大(MAGA)」。

美國4大實力衰退 川普MAGA有三問

川普提出MAGA，潛台詞即美國如今已不偉大，或較過去已現衰退。是以關於MAGA可以有三問。第一，MAGA能實現嗎？第二，如不能實現，退而求其次，能停止或不再衰退嗎？第三，若不能阻止衰退，再退求其次，能減緩衰退速度嗎？

首先，MAGA能否實現，有必要先檢視，當年讓美國得以偉大的那些條件或基礎是否仍在或仍夠堅實。上世紀以來，美國所以成霸，一靠軟實力，二靠硬實力，三靠虛實力，四靠陰實力。

美國軟實力包括體制與價值，曾經的確不錯，如今早已今非昔比，政、經展現缺失，各資本利益集團如軍工及醫藥，早已無法節制；對外多行不義，對內總統特赦兒子，綱紀盪然。

硬實力卻也曾經天下第一，如今美國力挺的烏克蘭和以色列，在俄烏戰場及中東戰局均備顯吃力，難占上風。

虛實力指的是美元霸權。過去金融戰美國從來無往不利，如今卻草草收場；還有去美元化方興未艾，已初成氣候，川普還未上任即警告金磚組織，不得棄用美元。

陰實力具體指的如和平演變，搞策反、破壞、暗殺、竊聽等其陰暗動作，已往所知不多，因阿桑奇、斯諾登才大白於天下，才知美國真的是全世界麻煩製造者，美國形象早已不能服眾。

▼美國形象早已不能服眾。（圖／路透）

美國不能再次偉大 更難以阻止衰退

成霸四大實力皆已鬆動，川普有本事能恢復嗎？如不能，MAGA即屬空言，自欺欺人而已。第三問，美國縱使不能再次偉大，但有可能阻止衰退嗎？我的看法，也難。

衰退有兩個概念，一是跟自己比，一是跟對手比。美國製造業王國2010年被中國取代，製造業空心化嚴重，連軍艦修理也不得不外包日韓。川普想用非經濟手段讓製造業回歸，徒勞而已，連工人也找不到。以購買力平價(PPP)計算的GDP2014年被中國超過，雙方差距還與年俱增。

科技領域，澳洲戰略研究所的報告指出，在44項先進技術領域中，中國在37項上領先美國；2021年劍橋和哈佛聯合發布的中美科技競爭報告，也有類似的結論。

在軍事和太空方面，中美差距也在快速縮小，甚至在某些領域中國已反超美國。美國目前還占優勢的大概只在金融、貿易及話語權等少數領域，但也都面對著中國的強大競爭。所以相對於中國，美國的衰退趨勢十分確定，很難逆轉。

最後一問，能減緩衰退速度嗎？這倒也有可能，但取決於美國自身的心態與選擇，一段時期以來，美國以中國為敵，把中國往死裡打，結果往往使中國變得更為強大，美國本身反而未進先退，這是美國迄今犯下的最大戰略錯誤，川普如能想通此點，明白承認MAGA已無可能，面對現實，接受中國遲早將回歸中國從來就是在人類歷史上位居全球前沿甚至第一的必然，與中國相互尊重，合作共贏，或許還能保住全球老二位置，否則，就大概會步上其老哥英國的後塵，從此一蹶不振下去了。

▼川普如能明白承認MAGA已無可能，面對現實，與中國相互尊重，合作共贏，或許還能保住全球老二位置。（圖／路透）

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