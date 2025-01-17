藍白「總預算提案」只是癱瘓國家　你們不是為所欲為的皇帝

▲總預算協商。（圖／立法院頻道）

● 王婉諭／時代力量黨主席

這幾天看到大家對預算案的討論，想了想，身為一個前立委，我應該有資格、也有義務，來跟大家解釋一下「預算提案」到底在幹嘛。

說起來有點小複雜，但我先說結論，以藍、白現在這種提案的品質和內容，根本做不到他們口中的「監督」政府，反之，他們只是在「癱瘓」國家。

我也當過國會在野黨，甚至，過去時代力量三個委員的提案數量，有時比現在民眾黨八席的提案還要更多。所以，我這篇文的觀點，當然不是從執政黨的角度出發。

但，不只擔心國家停滯的人需要了解，如果你是覺得「監督政府」很重要的人也必須知道，這些提案，根本無法達到妳心中的監督制衡。

藍白琳瑯滿目預算提案 分為3種

現在大家看到這些琳瑯滿目的預算提案，簡單來說可以分成三種，凍結、減列、主決議。

凍結，就是暫時把一部分的政府預算凍結起來，等到他妥善處理預算提案的要求後，會寫報告到立法院，由立法院審查通過後解凍使用。

減列，就是刪除預算，把不適宜、浮濫編列、無用處的政府預算刪除。

主決議，可以理解為預算通過後的附帶條件，相對來說比較沒有爭議。

好，以上大概介紹完之後，我要先說一個很簡單、很基本的邏輯（雖然國民黨好像搞不懂）：你覺得一個政府機關要檢討，除非你要廢除該機關，不然「把他的預算全部砍光光」對社會進步絕對沒有幫助。

解析藍、白刪除預算 幾個大問題

第一、大幅或全面刪除部會預算。過去時代力量有沒有做過這種事？有，在我的印象中，我們提過全面減列「雙語國家發展中心」的執行預算。那為什麼要這樣？因為行政院早就宣示過「雙語國家」政策由國發會主責，暫時沒有另外成立一個「發展中心」當法人的必要。

所以這是一個不需要的政府預算，但藍、白這次的刪法不是這樣，國民黨認為性平事件頻傳，所以提案減列性平處 1600 萬的預算，剩 3000 塊、國民黨認為作品史觀有誤，所以提案「全數」減列公視的 23 億預算、民眾黨認為刑事警察局打詐不力，所以提案減列 2 億元、國民黨不滿陸委會說金門面臨統戰威脅，所以提案減列業務費 2.9 億元，僅剩 1 元國民黨將農業部業務費減列八千萬，僅剩 1 元。

這會導致什麼結果？這些部會不只無法精進作為、改進方針，反而等同於完全無法運作，徹底本末倒置。



第二、對各機關的業務費下重手。

預算有分科目，而且編下去之後，不是每個款項都可以流用。國民黨把NCC、數發部、陸委會的「業務費」全部砍到一元，又凍結包含警政署、消防署、海巡署在內等機關 70% 的業務費，這不是監督，反而是惡搞。

什麼是業務費？就是行政機關運作的基本費用。寄掛號的郵資、水電費、電話網路費，通通都是業務費，司法機關請專家鑑定證物、邀請學者來開會，也是業務費。

大砍業務費，癱瘓行政機關的日常運行，你沒有撼動到位高權重的高官、效率不彰的補助，你只是在為難公務人員。

而民眾黨提案通刪水電費 30% 不得流用，也是一樣，只會搞到沒水沒電，讓人公務員無法做事。



第三、寫一堆莫名其妙的提案事由。

國民黨的提案品質低落、濫竽充數早就不是新聞了，之前每次預算審查都看得很痛苦。但這次他們的提案，真的到了莫名其妙的程度，根本不是為民發聲，而是在尋求政治報復。

因為內政部做圖把「冷氣團巨人」做成藍色的，於是國民黨立委廖先翔認為這醜化在野黨，提案凍結內政部業務宣導費 1192 萬元。

因為宏都拉斯跟我國斷交後民不聊生，但外交部卻沒有積極重新建交，於是國民黨立委廖先翔提案凍結外交部國際合作關懷 4 億元。

因為海委會發了一篇「護國神山黑熊君」可以擋颱風的圖文，王鴻薇委員這是在幫黑熊學院造神，所以提案要砍業務宣導費 1205 萬元。

其他國民黨為了反制罷免、反對轉型正義、反對白恐相關作品所提出的預算提案，更是完全展露他們的「政治算計」。這些提案事由毫無道理，完全是在浪費立委職權。

▼立法院密集協商114年度中央政府總預算案，待協商提案共計3296案。（圖／記者皮心瑀攝）

對預算的提案 彰顯自己對國家政策的態度

立委可以監督的手段很多，但預算提案，是其中少數真正可以帶來社會改革的。過去時代力量還在國會的時候，有非常多的政治改革，都是透過理性的預算提案來促成。

但如果濫用職權，那就只是在癱瘓國家體制運作。目前這些預算提案都還在二輪提案階段，預計會在下週一之前的黨團協商逐條、討論處理，最後會在下週二的院會表決。

這兩天，因為柯建銘的冗長發言，所以還沒有進入實質協商。我也看到好幾個國民黨委員因為社會輿論壓力，終於從嘴硬的態度退縮，陸續撤案。

不管怎麼樣，剩下最後幾天的時間，希望國會用理智想想，別再意氣用事，理性的針對預算進行合理、有效的監督。

我也要請大家持續關注國會預算審查的最新進度，讓他們知道，立法委員是人民的代議士，不是為所欲為的皇帝。

理性監督政府大家都支持，但惡搞國家，只會讓台灣走上回頭路。

▼請大家關注國會預算審查的最新進度，讓他們知道，立法委員是人民的代議士，不是為所欲為的皇帝。（圖／記者屠惠剛攝）



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