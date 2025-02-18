人工智慧的友誼　AI聊天機器人能否填補人類孤獨？

▲近年來多項研究顯示，當AI具備同理心並能提供即時回應時，確實能夠暫時緩解個體的孤獨感。（示意圖／達志／美聯社）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

在現代社會中，孤獨感正悄然蔓延，影響著人們的心理健康與幸福感。面對這場「孤獨流行病」，人工智慧（AI）聊天機器人是否能成為解方之一？近年來多項研究顯示，當AI具備同理心並能提供即時回應時，確實能夠暫時緩解個體的孤獨感。但這種「AI 友誼」是否真的能取代人際關係？其長期影響又是什麼？

AI僅單方面情感慰藉 與人際關係有本質差異

AI 聊天機器人已從單純的資訊提供者，逐漸轉變為許多人生活中的「朋友」。越來越多人不再將AI視為冷冰冰的「電腦」或「搜尋引擎」，而是將其比喻為「朋友」、「助手」甚至「老師」（微軟將其AI稱為副駕駛Copilot）。這種認知轉變顯示，人們與AI的互動模式正在變得更加個人化與情感化。

AI具備減輕孤獨感的潛力，特別是在社交孤立嚴重的情境下，例如獨居者、長者或社交焦慮者。但這也帶來了一個關鍵問題：這種AI友誼究竟是長久的情感支持，還是一種短期的心理安慰？

AI友誼雖然能夠提供某種程度的情感慰藉，但仍然與人際關係存在本質上的差異，因為這種友誼缺乏傳統人際關係中的「互惠性」與「共同經歷」。

在傳統友誼中，雙方會基於共同的經歷、相互支持與理解來建立深厚的情感聯繫。但AI朋友並不存在「真實」的情感與經歷，它的關懷是基於演算法，而非真實的個體意識。

研究指出，使用者雖然感受到AI的陪伴，但這種關係仍是單向的，因為AI並不具備真正的情感需求。此外部分使用者在長時間與AI互動後，開始產生「操控感」，因為AI會根據使用者的喜好來塑造回應，這種「量身定做的友誼」讓人感到便利，但也少了人際關係中那種不可預測的、充滿挑戰與成長的特性。

AI帶來過度依賴風險 「數位鴉片」恐是未來挑戰

AI友誼還可能帶來過度依賴的風險，由於AI朋友可24小時隨時回應，這種高度可用性可能使部分人減少與真人互動的動機。長期而言，這可能加劇社交孤立，甚至影響人們的社交能力發展。AI友誼會不會成為一種「數位鴉片」，讓人們逐漸遠離現實中的社交網路？這是未來社會不得不面對的挑戰。

儘管AI友誼存在諸多挑戰，但我們不應該完全否定其價值。事實上，當AI被適當地應用於心理健康輔助與社交支持時，確實能發揮正向作用。例如目前已有心理健康機構探索使用AI作為心理諮詢的輔助工具，透過AI提供情緒支援，幫助焦慮或憂鬱患者建立更健康的心理機制。

關鍵在於我們應如何平衡AI友誼與人際關係的發展，科技公司在設計AI聊天機器人時，應避免過度擬人化，讓AI具備適當的「邊界」，例如避免使用「我」這樣的自我代稱，或刻意營造強烈的情感依附。

此外政府與學術界應加強研究AI友誼的長期影響，確保AI的發展能夠真正促進社會福祉，而非無意間加深人際隔閡。

對於個人而言，AI朋友可以是生活中的一種補充，但不應該完全取代與真人的社交互動。AI也許可以傾聽，但無法真正理解；它可以回應，但無法共鳴。真正的友誼，是在不確定與挑戰中不斷深化的，而非透過演算法的調適來迎合我們的需求。

人類的友誼應該建立在真實的情感與互動之上，而AI則應該成為我們連結彼此的橋樑，而非我們唯一的陪伴。

▼人類的友誼應該建立在真實的情感與互動之上，而AI則應該成為我們連結彼此的橋樑，而非我們唯一的陪伴。（圖／路透社）

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