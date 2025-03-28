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從「花蓮抗議司法不公」新聞事件，省思台灣民心尋求社會安定和司法公正！

▲▼社會團體反對民進黨惡罷 記者會 傅崐萁 王鴻薇 羅智強 許宇甄 送傅崑萁反惡霸共同聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼社會團體反對民進黨惡罷記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

劉夢蕾／東華公共事務研究學會常務理事

今日，花蓮地方法院前發生了一場「天怒人怨」的抗議活動，指控民進黨政府惡搞全國大罷免，造成台灣動盪及不安，李孟萍隻身前往花蓮地方法院表達不滿，希望民進黨政府要謀百姓的福祉，好好治理台灣，這樣才不會違背人民選舉初衷。

民進黨惡搞全國大罷免，造成台灣動盪及不安，司法針對性辦理，部分司法人員配合民進黨政府辦案，淪為鷹犬打手，司法正義淪喪，茶餘飯後談的是種種政府處理不公的現象，造成百姓天怒人怨。這場抗議不僅是個別事件，更折射出台灣當前社會對於民主、法治與人權的深層焦慮。

台灣社會歷經數十年的民主轉型，司法獨立是民眾對政府信任的關鍵，但近年來卻屢屢出現透過司法系統進行政治鬥爭，表達對台灣司法公正性的質疑。究竟是社會動盪導致對司法的不信任，還是司法不公導致社會動盪？這是值得深思的課題。

▲▼社會團體反對民進黨惡罷 記者會 傅崐萁 王鴻薇 羅智強 許宇甄 李彥秀 送反罷免聯合聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

司法的獨立性與政治干預的界線

司法應是社會正義的最後一道防線，然而當政治勢力介入司法判決時，這道防線便開始崩解。前台南市長蘇煥智法官曾在專欄文章中警示：「執政者利用國家機器對於反對派、反對黨或異議者予以追殺，是對民主自由人權法治最大的傷害。」

這句話不但一針見血，深刻點出當前台灣社會面臨的核心問題——當司法體系被政治操弄，當法官的判決受到來自執政當局的壓力，人民將如何相信正義仍然存在？普世價值認為司法體系應該獨立運作，不應該成為任何政黨的工具。

然而，許多案例顯示，台灣司法系統已成為政治角力場之一。一些特定案件的辦理速度、調查方向、甚至裁決結果，往往與政治氛圍息息相關。這種「選擇性辦案」的現象，使得社會對司法信任度逐漸流失，也讓人民對台灣民主未來深感憂心。

司法公正與社會穩定的關聯

一個國家的司法體系是否公正，直接影響社會的穩定度。當民眾普遍感受到司法偏頗，甚至認為法律只為特定群體服務時，社會的不滿便會累積，最終可能演變成更大規模的抗議，甚至影響經濟與民生發展。

台灣經濟目前正面臨諸多挑戰，包括通貨膨脹、青年失業率高漲、房價上揚等問題，而花蓮去年才歷經0403強震重創，還沒有來得及全面復甦，執政者竟還帶頭全台串連搞大罷免，完全略民眾真正需求心聲，現在這些都需要政府全力以赴來解決。

然而，當政治人物將精力投入於政治鬥爭與司法操弄，社會資源便無法有效配置於真正影響民眾生活的議題上。司法的不公正不僅影響人民對法律的信任，也間接影響社會的安定與經濟的發展。

司法改革的必要性

司法體系的改革刻不容緩，政府應以行動來回應社會對司法公正性的質疑，而非僅僅發表政治聲明或強調司法獨立。以下是幾點建議：

1. 確保法官與檢察官的獨立性： 司法官的任命與升遷應採取更透明的制度，避免外部政治力量的干預。
2. 強化監督機制： 設立獨立的司法監察機構，確保案件辦理過程公開透明，避免選擇性執法的問題。
3. 落實司法責任制： 若發現司法官員因政治因素而違反公正原則，應有明確的懲處機制，以維護司法的公信力。
4. 推動法治教育： 提高國民法律素養，使民眾能夠正確理解司法運作，避免因錯誤訊息而產生不必要的恐慌與對立。

從花蓮縣民抗議事件，正是台灣民主發展過程中的縮影，顯示出民眾對於司法公正的疑慮，也反映出台灣政治環境的高度對立。要讓台灣社會回歸理性，政府必須展現決心，確保司法真正獨立，不受政治干擾，才能重建民眾對法治的信心。

司法的公正性不僅關乎個別案件的裁決，更影響整個社會的穩定與未來發展。唯有確保司法獨立，讓法律真正成為保障人民權利的基石，而非政治鬥爭的工具，台灣的民主才能持續進步，人民才能安居樂業。

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