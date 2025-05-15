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同樣是增加國定假日　「降低工時」、「彰顯進步價值」一定對立？

我們想讓你知道…當中國國民黨在陰錯陽差下，排除黨內的牛鬼蛇神、場邊虎視眈眈的資方代表，增加了四天的國定假日，這當然仍舊是罷免運動的勝利，更是勞工的勝利。

▲▼時代力量。（圖／時代力量提供）

▲過去一年的修法過程中，行政院抗拒改革、國民黨與「本土、進步」價值互斥，加上民進黨從「舉棋不定」到「全面棄守」的修法態度。（圖／時代力量提供）

● 作者／時代力量

「降低勞工工時」跟「彰顯進步價值」一定是對立的嗎？當然不是，反之，這兩者本該是齊頭並進的隊友。那為什麼，從上週五的修法至今，各界討論的衝突、分歧點卻在這裡？事實是，這個本不該出現的虛假對立，是在過去一年的修法過程中，行政院抗拒改革、國民黨與「本土、進步」價值互斥，加上民進黨從「舉棋不定」到「全面棄守」的修法態度，所導致的最終結果。

有個基礎事實　「增加國定假日」不是近期才出現的討論

早從 2016 年勞基法砍七天假後，國會就有討論聲浪，呼籲應增加國定假日或特休。並且，因為過去的國定假日，是由內政部所主管的「紀念日及節日實施辦法」所規範。而僅列為行政命令的結果，就是缺乏一致性，很容易逐年變動。

因此，在上一屆的國會，朝野包含時代力量黨團在內，都有提案「國定假日法」並且增加天數不一的國定假日。

這一屆立法院修法歷程　實際上又是如何？

2024 年，藍、綠、白三黨委員，提了超過十個以上的版本，要把紀念日與國定假日從行政命令上升到法律位階。這些版本中，不只增加了「只紀念不放假」的「紀念日」（三讀版第三條），也增加了天數不一的「國定假日」（三讀版第四條）。

這兩者的不同，對於後續討論相當關鍵。

2024 年下半年，內政委員會舉辦公聽會，個別委員質詢勞動部、內政部。內政部的態度非常明確，就是反對法制化。而執政黨團的態度則不明，大多用「現行制度已足夠」的角度回應，但個別委員的態度則有差異。

到了 2024 年底到 2025 年初，中國國民黨數度宣布，要把《紀念日及節日實施條例》列為優先法案，勞工團體與社會各界，則大多認為中國國民黨只是喊喊，不容易在黨內與資方代表之間取得共識。

不過，時代力量在當時就已公開呼籲，我們支持立法，也主張應該要藉此機會，重新定位臺灣社會的共同價值理想。

國會真槍實彈的修法程序啟動

2025 年 3 月開始，內政委員會三次排審法案，並於 3 月 31 日送出委員會，交付黨團協商。尤其各黨對「紀念日」、「國定假日」的共識極低，版本非常多且複雜，因此，在條文第三條、第四條，委員會並沒有達成共識。

但是，在「紀念日」的第三條，仍然留下「初步審查修正條文」與其他版本併案送出。這之中，就有三讀後內政部深表遺憾、民進黨委員則認為是被拿掉的三個紀念日：總統直選紀念日、白色恐怖記憶日、婚姻平權紀念日。

然而，在關乎「國定假日」的第四條，卻沒有看到類似的「初步審查修正條文」，當時尚未撤案的伍麗華版、陳瑩版，也未併案保留送出，交付黨團協商。

也就是說，委員會送出了版本，民進黨委員只留下了三個「只紀念不放假」的紀念日，卻沒有在第四條，留下任何一個彰顯進步價值的國定假日，將其保留送出委員會。

這是民進黨團在「是否增加國定假日」舉棋不定的過程中，第一個棄守進步價值國定假日的時間點。

委員會無共識　協商程序正式展開

4月30日，內政委員會召開黨團協商，召委牛煦庭詢問「民進黨有無版本」，民進黨內政委員會的委員張宏陸表示「行政單位認為沒有必要立法」，而在協商過程中，民進黨委員僅回應要保留協商條文，但並未要求納入民進黨的版本。

弔詭的是，在這個時間點，民進黨個別委員在本屆提出的四個版本，已在 4 月底之前全數撤案。

原因為何，我們不得而知，但不論是「不願意隨國民黨起舞」或是「行政機關認為沒有必要立法」的說法，都代表著民進黨已經決定沒有要透過「提出不同立法版本」的方式，來爭取彰顯進步價值的國定假日。

而這，就是民進黨在此議題棄守的第二個時間點。

罷免壓力一湧而上　國民黨迅速定調法案版本

4月底，展開協商的同時，國民黨已經面臨罷免二階大量成案的壓力。被迫要快速因應的情況下，國民黨開始高喊民生法案，其中增加國定假日自然也在其中。於是，經過黨內的討論，這幾個「復辟黨國」、「陳腐懷舊」、「不合時宜」但卻符合國民黨核心價值的國定假日，正式整合完成。

到了5月8日下午、5月9日上午的黨團協商，甚至是5月9日的院會，民進黨都還有機會附著在任何一個版本，提出修正動議、再修正動議，來凸顯自己的主張，甚至對外說明自己的版本特色，讓輿論來發聲。

很遺憾，不論是錯估形勢，還是不以為意，民進黨就這麼放棄了最後一次機會，棄守增訂國定假日來彰顯進步價值的主張，讓法案迅速通過。

▼紀念日及節日實施條例草案三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 紀念日及節日實施條例草案 三讀 還假於民 。（圖／記者屠惠剛攝）

站著說話不腰疼　難道時代力量在國會就會不一樣嗎？

時代力量是個小黨，我們當然無法保證能改變修法結果。但如果時代力量這樣的本土、進步小黨繼續留在國會，或許至少修法過程、輿論討論方向會完全不同。

對於國定假日議題，我們態度明確、路徑清晰，早從 2016 年開始，黨內就有所謂時力七天假（元旦翌日、言論自由日、世界地球日、解嚴紀念日、原住民族正名紀念日、教師節、世界人權暨美麗島事件紀念日）的設立與實踐。並且，我們也在上一屆將這些節日都放入本黨法案版本中。

如果時代力量仍在國會，不僅不會撤案，更會如同本黨在多數法案審查的過程中一樣，提出修正動議、再修正動議，來堅定表達自己的主張。

立法三讀後　難道不能批判嗎？

法案三讀後，對於這四個國定假日彰顯了威權遺續的批判，當然仍是成立的。但是，那些可以彰顯進步價值的國定假日，卻失去了與之競爭、做出有力批判的立足點。

因為它們在立法過程中，一而再、再而三的被拋下，不論行政機關或執政黨，都沒有拿出實際行動來捍衛。

當增加這四天國定假日已成定局，「增加威權國定假日」與「增加進步紀念日但不放假」這種本不該存在的虛假對立卻貌似成立了。這實在不該是「大便味的咖哩」與「咖哩味的大便」的二選一。

台灣勞工不該淪為如此處境，被迫要面對這種究極的選擇。實際上台灣，數十年來台灣的民主運動、獨立運動，本來就跟勞工、環境、住宅這些社會議題並肩前進。

當中國國民黨在陰錯陽差下，排除黨內的牛鬼蛇神、場邊虎視眈眈的資方代表，增加了四天的國定假日，這當然仍舊是罷免運動的勝利，更是勞工的勝利。

事已至此　台灣社會應該要討論的是什麼？

此刻，執政的行政團隊、民主進步黨應該直面選民的，有兩件事：

一、繼續降低工時，勞團所倡議的七天假，仍有三天未補足。不論是提案增訂彰顯進步價值的國定假日，或是增加法定特休，甚至是另闢蹊徑，採取逐步推動週休三日來降低工時。

二、運用三讀通過的《紀念日及節日實施條例》第五條節日規定的最後一項「其他由中央目的事業主管機關核定之日」，把「總統直選紀念日、白色恐怖記憶日、婚姻平權紀念日」以節日方式納入，或是正式提案修改紀念日，並送進立法院。

我們相信，這會是所有台灣人、勞工朋友都樂見的進展。

一個民主、獨立的台灣，不能忽視勞工朋友的權益，更不能停止對進步價值的追求。如此以來，台灣社會才能夠走向團結、共好的未來。

▼「紀念日及節日實施條例」通過後放假日一覽表。（圖／記者郭運興製表）

▲▼「紀念日及節日實施條例」通過後放假日一覽表。（圖／記者郭運興製表）

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