「挺台法案」與「統一說」　美國對台政策的戰略裂痕？

▲當眾議院高調通過《台灣國際團結法案》強化對台支持，相隔一周，美國總統川普卻拋出「統一說」。（圖／路透）

●林宣亦／國立清華大學自主學習小組

美國對台政策是否一致？當眾議院高調通過《台灣國際團結法案》強化對台支持，相隔一周，美國總統川普卻拋出「統一說」。兩股來自華府的政治訊號，是制度化支持，還是力挺兩岸統一？

《台灣國際團結法案》 美國國會挺台的制度性動作

2025年5月5日，美國聯邦眾議院以口頭表決的方式，無異議的通過《台灣國際團結法案》（Taiwan International Solidarity Act），該法案原案最早於2023年由民主黨議員康諾利（Gerald Connolly）、共和黨議員金映玉（Young Kim）共同發起，屬於美國國會兩黨共識性質的對台支持法案。

法案核心內容在於重新詮釋1971年聯合國第2758號決議「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」。

而近日美國通過的《台灣國際團結法案》強調「聯合國大會第2758號決議僅確認中華人民共和國政府為中國在聯合國的唯一合法代表，未處理台灣及其人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也未對中華人民共和國與台灣之間的關係採取立場，亦未包含任何涉及台灣主權的陳述。」

也就是其明確否定中國大陸「以2758號決議否認台灣國際地位」的解釋權。然而，這項法案的通過，被視為一種對中國大陸「外交封鎖台灣」策略的直接挑戰，也可能成為未來台灣加入國際組織的法理依據。

川普「統一說」 潛在政策翻轉的個人式警訊

就在同年的5月12日，川普在白宮的記者會上表示，中國同意取消所有的非貨幣壁壘，並說「中國同意全面開放，對兩國都是好事，我認為這對和平與統一(unification)非常有利。」

事件發生後，美國國務院迅速出面澄清。官方指出，「川普總統的『統一說』是在美中貿易談判的脈絡下發表，意指美中兩國在貿易關係上的進一步整合與和平發展，並非指涉台灣問題，美國對台政策也並未因此改變。」

並再次重申，「美國對台灣的政策維持一貫，持續關注台海和平穩定，並反對任何一方單方面改變現狀。」

▼2025年5月5日，美國聯邦眾議院以口頭表決的方式，無異議的通過《台灣國際團結法案》。（圖／路透）

國會挺台 vs. 川普模糊

在近期台美關係的政治訊號中，美國國會的制度力量與川普總統個人立場呈現出明顯落差。美國國會透過《台灣國際團結法案》展現跨黨派、制度化的對台支持，不僅否定聯合國2758號決議文對台灣不利的解讀，也為台灣參與國際組織提供法理後盾。

然而，日前從川普總統口中說出的「統一(unification)」言論，不論是否僅是川普隨口而出的用詞？或是，為營造更好的中美談判環境所做的策略性表達？

現任的美國總統從未表態反對中國大陸武力侵台，也從未重申美國對台安全承諾。這種「國會明確、川普模糊」的對比，反映出美國內部在對台政策上潛藏的不一致，將進一步提升台灣民眾「疑美」的可能。

而這種矛盾，也凸顯出台灣處於「大國競逐交叉點」的結構性風險，無論制度支持多麼穩固，若領導人更替帶來政策擺盪，台灣的戰略空間也將面臨重新洗牌的可能。

在未來的數十年間，美中角力不會退場，華府立場也非鐵板一塊。在制度支持與領導人變數的交織之下，台灣不能只聽見友誼的承諾，更須看見險境中的縫隙，佈局屬於自己未來發展的可能。

▼美國內部在對台政策上潛藏的不一致，將進一步提升台灣民眾「疑美」的可能。（圖／路透社）

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