中國痛批美國跨海抓捕馬杜洛　暴露專制政權真正的恐懼

▲美國突襲委內瑞拉、抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro），引發國際高度關注。最用力譴責的，幾乎清一色來自專制或威權國家。（圖／新華社）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

美國突襲委內瑞拉、抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro），引發國際高度關注。各國反應分歧，有支持、有質疑，但最用力譴責的，幾乎清一色來自專制或威權國家。中國、俄羅斯、北韓、伊朗相繼跳出來高舉侵犯主權、違反國際法的大旗，語氣之激烈，彷彿同仇敵愾。

這種反應其實不難理解。對這些政權而言，委內瑞拉並不只是一個遙遠的拉美國家，而更像是一面照見自身處境的鏡子。馬杜洛的下場，讓他們產生了強烈的恐懼聯想，也暴露了內心深處真正的焦慮。

高舉國際法目的不在法理 而在於政權安全

目前已有不少討論聚焦於國際法層面的爭議，從是否違反《聯合國憲章》，到門羅主義是否回歸，乃至中國是否可能援引類似邏輯。

這些討論本身相當重要，也反映國際社會對規範秩序的高度關切。不過，若僅停留在法理層次，或許仍不足以完整理解這起事件的真正震動所在。

因為如果真的在乎國際法，中國、俄羅斯、北韓與伊朗，恐怕很難站在道德高地。這些國家過去對外動武、對內鎮壓，從未因為國際法而裹足不前。國際法對它們而言，向來只是工具：有利時高舉，不利時就棄如敝屣。這次之所以突然義正詞嚴，真正原因並不在法理，而在於政權安全。

馬杜洛遭逮關鍵不在武器 而在於人

更值得追問的問題其實是：為什麼馬杜洛敗得這麼快？委內瑞拉並非毫無防備的弱國。多年來，它獲得中國與俄羅斯提供的武器裝備、軍事技術與安全顧問，也深度參與反美陣營的戰略合作。照理說，這樣的政權不至於讓美軍特種部隊來去自如，甚至在短時間內就完成抓捕行動。關鍵不在武器，而在人。

根據美方揭露，美國中央情報局（CIA）長期在委內瑞拉內部布建線人，對馬杜洛的行蹤與日常動向掌握得極為精準。這些「內應」，才是真正讓整個政權瞬間瓦解的關鍵因素。這一點，遠比無人機或特種部隊本身，更讓專制政權坐立難安。

▼川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

最堅固的堡壘 往往是從內部被攻破

列寧曾說過：「最堅固的堡壘，往往是從內部被攻破。」這句話放在今天，依然準確得令人不安。威權政權往往迷信硬體實力，砸下重金建構武器系統、監控網絡與鎮壓部隊，以為可以打造金鐘罩、鐵布衫。然而，只要在關鍵位置出現幾個內應，就足以讓整套防禦瞬間失效。

這正是中國、俄羅斯、北韓與伊朗等國反應如此激烈的真正原因。馬杜洛不是輸在軍力，而是輸在內部社會信任結構的崩解。這意味著，即便政權看似穩固、鎮壓能力強大，也永遠無法排除「身邊的人」是否已悄然轉向。

可以預見，這起事件之後，中國內部的清洗與整肅只會更加嚴密。這不是因為外敵變強，而是因為對內部不可靠的焦慮被全面引爆。對專制政權領導人而言，最大的威脅從來不是外部軍隊，而是忠誠是否存在。

對台灣的警示 看清「在地協力者」的暗線角色

而這一點，同樣值得台灣高度警惕。對台灣而言，這起事件真正的啟示，不在於模仿或防範任何軍事行動，而在於看清「在地協力者」的不同樣貌與風險層次。

「明面」上的在地協力者並不難辨識，他們公開對中國的政策與宣傳論調搖旗吶喊，對威權行為歌功頌德，卻對台灣自身的制度、民主與安全百般貶抑。這類角色雖然刺眼，卻也相對容易被社會識別與防範。

真正危險的，反而是那些隱身於制度內、專業圈、輿論場與社會網絡中的「暗線」角色。他們未必會高聲表態，往往以理性、專業、中立的面目出現，實際卻在關鍵時刻協助外部勢力動搖民眾對制度的信心、拖延政府的應變反應，或為不對稱威脅創造可乘之機。一旦這類在地協力者在危機時刻轉化為內應，傷害往往發生得最快，也最難即時補救。

真正的安全 從來不是靠恐懼與封鎖

馬杜洛的落網，撼動的不是國際法秩序，而是所有專制政權對自身穩定性的迷信。它提醒世人：再多的武器、再嚴密的控制，都無法取代人心的可靠。對民主社會而言，真正的安全，從來不是靠恐懼與封鎖，而是靠制度透明、社會信任，以及對滲透風險的清醒認知。

這場行動已經清楚揭示了一件事：專制政權最害怕的不是外敵，而是內部開始動搖的那一刻。

▼中國、俄羅斯、北韓與伊朗等國反應如此激烈的真正原因。馬杜洛不是輸在軍力，而是輸在內部社會信任結構的崩解。這意味著，即便政權看似穩固、鎮壓能力強大，也永遠無法排除「身邊的人」是否已悄然轉向。（圖／達志影像／美聯社）

