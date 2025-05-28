台灣議題正熱！解析《外交事務》文　籲美釋出「明確嚇阻中國訊號」

▲《外交事務》雜誌上刊登的文章，主要的大意是在提醒美國政府，中國侵略台灣的野心正在升高，而美國也應該釋出更明確的訊息以嚇阻中國。（圖／達志影像／美聯社）

●文／US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

最近台灣議題在幾個重要的國際期刊和媒體上面有非常多的討論，例如經濟學人上面出了一個新的專集談台海局勢，《外交事務》上面有好幾篇文章討論台灣。這邊我們幫大家節選一篇重要文章的內容。

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5月15日，《外交事務》雜誌上刊登了林洋（Bonny Lin）、John Culver、Brian Hart等美國智庫中國研究學者的文章，主要的大意是在川普時代提醒美國政府，中國侵略台灣的野心正在升高，而美國也應該對中國釋出更明確的訊息以嚇阻中國。

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對這篇文章觀察的點有幾個：

1. 這篇文章主要訴求的對象其實是美國政府，認為在中國犯台風險更高時應強化嚇阻。這點和林洋去年在外交事務共同投書的作者葛來儀（Bonnie Glaser）的戰略模糊主張相比，更接近「戰略清晰」，但也還沒到支持前外交關係協會會長哈斯（Richard Haass）5年前引發戰略清晰論戰時主張的美國對台戰略清晰這種程度。

不過，這篇文章比前陣子寫出「Taiwan Fixation」（台灣的執念）的Stephen Wertheim更加強調美國護台的角色。

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2. 文中提到台海緊張形勢升高，除了源於中國自身對台的軍事、灰色地帶及認知戰都有升級，還來自美國川普政府內部對於是否保台都有意見分歧。

雖然川普政府內部有盧比歐這樣的鷹派，但川普本人倒是不排斥和中國談判。加上川普發動的全球關稅戰，都讓中國更不確定美國是否還把對盟友的承諾放在心上，進而可能讓中國做出可能有機可乘的評估。

▼文中提到台海緊張形勢升高，除了源於中國自身對台的軍事、灰色地帶及認知戰都有升級，還來自美國川普政府內部對於是否保台都有意見分歧。（圖／路透）



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3. 文中提到許多中國學者的觀點，可見是美中智庫交流時林洋等人得到的心得。從這邊我們可以推敲出來，中國學者對賴清德的觀察是國內政治形勢比蔡英文時期更艱難，但也都認為賴對中國更強硬，甚至會推動台獨，有點類似2008年前陳水扁的作為。

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4. 從林洋等作者的角度看來，雖然對陳水扁仍然沒什麼好話，但也並沒有把賴清德等同於陳水扁的路線，而是認為現在大體上是蔡英文路線的延續。即使賴清德已經提出了賴17條，「看似」對中國採取比較強硬的作法，但並沒有被認為是太過激進的政策。

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這點和葛來儀去年在賴清德就職演說後與林洋共同投書，呼籲美國要鼓勵兩岸對話與賴政府要採取務實政策，以及和Wertheim最近在Foreign Policy投書中呼籲美國要「管好賴清德」已經很不一樣。

林洋等人回顧歷年來兩岸情勢的演變，提到了陳水扁時代的緊張、到馬英九時代的和緩，到了蔡英文時代的再度緊張，除了對陳水扁的評價稍低，對馬、蔡甚至賴都沒有過多價值評斷。

言外之意就是兩岸情勢的緊張，掌握主動權的行為者（也就是中國）是主要因素，並非要由台灣來負起兩岸情勢的責任。

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5. 但從另一個角度來看，作者們建議美國政府應該將台灣議題與中國議題整合處理。

長年以來台灣方面為了強調主題性，一直希望美國不要將台灣議題置於對中政策的框架下考量；台灣應有一個有別於中國的政治議程。

對台灣而言，這樣的自主性是非常必要的，特別是在美中「接觸政策」（engagement policy）之下，台灣經常會被視為美中關係中的一個不確定因素或者「問題」，對台灣民主的支持也是在垂範中國的大戰略下進行。

在第一屆川普政府到拜登政府，美國也的確回應了這樣的呼聲。在國務院東亞及太平洋事務助卿下獨立出「中國事務協調辦公室」，而不是只有傳統上把中國、台灣、蒙古等「大中國」的框架看待。

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然而我們如果從安全角度思考，中國及台灣議題分開處理的另一個副作用則是美國會把非安全議題與台海安全脫鉤。例如川普發動全球關稅戰後，台灣民意對美國的觀感也進而受到衝擊。

這本身就可以說是將對台經貿議題從台海安全議題脫鉤的後果，也可能讓中國產生誤判，認為美國並沒有從跨領域及整合性的角度看待對台承諾，不需要中國出手就自己削弱了台美邦誼。

從作者林洋等人的視角來看，在美中關係從接觸、競爭到對抗，且中國敵意及侵略性明顯上升時，美國全方面地整合對中與對台政策又似乎變得有其必要性。這種必要性並不會傷害到台灣的自主性，而是為了更全面性地保障安全。

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6. 之所以我們特別拿這篇出來寫是因為，這幾位作者和前陣子造成軒然大波的Stephen Wertheim不同，林洋是目前華府政策界真正的中國及台海議題專家。

在葛來儀離開CSIS中國力量計畫主任位子後，就是林洋接下了葛來儀的職務。台裔的林洋在到CSIS任職前，曾在與美國國防部關係密切的蘭德公司（Rand）工作多年，也曾經在國防部長辦公室擔任台灣及中國科科長，和台灣及中國政策界都十分熟悉。

這種人的文章才是要認真看待的，而不是隨意把幾個比較主張孤立主義或者對台海不熟的政策投書當成美國政府的主流意見。

▼從作者林洋等人的視角來看，在美中關係從接觸、競爭到對抗，且中國敵意及侵略性明顯上升時，美國全方面地整合對中與對台政策又似乎變得有其必要性。（圖／路透）

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