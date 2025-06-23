「美國轟炸伊朗」川普2.0重大分水嶺　全球矚目下一步

▲本來說要考慮兩禮拜的川普，終究還是打了伊朗。以色列-伊朗衝突這一局，華府已經從公親變事主。（圖／達志影像／美聯社）

●邱師儀／東海大學政治系專任教授

本來說要考慮兩禮拜的川普，終究還是打了伊朗。終究注定以色列-伊朗衝突這一局，華府已經從公親變事主。現在應該討論的點在於，如果伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)最後仍不願意上談判桌，那川普要繼續空襲下去嗎？還是川普卯起來乾脆派海豹部隊到伊朗去斬首哈米尼？

空襲中東宿敵 有前例

川普第一任時對於中東宿敵的攻擊不是沒有前例，2017年4月6日，川普對當時的阿薩德政權發射了59枚的戰斧巡弋飛彈。2020年1月3日，川普下令以無人機擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)。到了今年的三月中到五月，也就是川普2.0時，川普也對葉門的胡塞組織進行空襲。

換言之，川普打伊朗，並沒有超出他第一任與第二任一開始時干預中東爭端的程度。因此也不能說川普最近常被左媒譏諷為「龜縮」TACO(Trump Always Chicken Out)的這件事情上，川普轟炸伊朗就是有力的打臉TACO。除非川普最後真的派了地面部隊進入伊朗。

不過伊朗畢竟是什葉派的老大，長年跟以色列與美國藉由黎巴嫩真主黨、敘利亞阿薩德與葉門胡賽組織打代理人戰爭。美國其實沒有直接跟伊朗在伊朗領土上對幹過，美軍直接登陸伊朗也要回到1980年美軍派遣三角洲特種部隊與遊騎兵團嘗試到德黑蘭營救美國52名人質，那次是著名的伊朗人質危機。

但當時計畫不但沒有成功，還犧牲掉8名美軍的生命，最後狼狽撤退。所以川普應該是最不願意派地面部隊進入伊朗，因為若有三長兩短都會違反MAGA對美軍性命的承諾。

因此，如果愛面子的哈米尼堅持不上川普的談判桌，川普大概就會繼續空襲下去。

空襲有效果還好，空襲沒效果就會像今年三月到五月的美軍空襲葉門胡賽組織，雖然由F/A‑18、B‑2、F‑35C等戰機投下不少重型炸彈，殺了幾百名的胡塞武裝份子，但空襲後仍然無法阻止胡塞對紅海與亞丁灣附近的商船與航母所進行的導彈與無人機攻擊。當時川普在未見明顯成效下，僅一個月後即選擇調停並終止軍事行動。

▼伊朗福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見遭重創所留下的凹洞。（圖／路透）

伊朗反擊選項

幾個哈米尼的反擊選項，包括封鎖荷姆茲海峽造成能源危機或者導彈攻擊駐在阿拉伯半島的美軍及其眷屬。前者伊朗可以用小艇、岸基反艦飛彈與水雷來短暫封鎖荷姆茲；後者整個中東地區美軍及眷屬共有四萬名，防不勝防。

當然，如果最終伊朗其實核設施早已搬離原址沒被美軍炸掉，又如果濃縮鈾可以在幾禮拜內從60%提高到90%以上。被逼到狗急跳牆之下，伊朗的確還是有可能引發核戰，造成世紀遺憾。

對川普有利的發展

進一步來說，如果核設施已被美國的B2轟炸機所攜帶的碉堡剋星炸掉了，接下來如果川普不停歇的攻擊造成了哈米尼的政權危機，他就得上談判桌，往簽署川普版的核協議前進。果真到了這一步，當然就會是川普一大勝利。

而如果要推翻哈米尼政權，這個正是納坦雅胡最想見到的，川普與納坦雅胡就必須找繼任人選。事實上，哈米尼有來自於內部的敵人，包括流亡政權巴勒維王儲 (Reza Pahlavi) 與「伊朗人民聖戰者組織」(People's Mujahideen Organization of Iran，MEK)，華府與耶路撒冷可能扶植他們上台。

儘管不少伊朗人民對於Pahlavi與MEK在1980至1988年兩伊戰爭時為了要拉下哈米尼，竟然聯合敵人伊拉克來打擊自己的伊朗政府還耿耿於懷。

或者川普與納坦雅胡還可以寄望哈米尼政府內部的溫和改革派，包括總統佩澤希齊揚(Masoud Pezeshkian)與前總統羅哈尼(Hassan Rouhani)來鬥爭哈米尼並贏得政權。這些溫和派可能比較不願跟美國衝突，也比較有去核化意願。

但最怕的就是一個被摧毀的伊朗可能由更極端的人來掌權，並且更積極發展核武，可能就在兩至三年內就擁有核武攻擊能力。那樣的伊朗就會擴大對美的恐怖攻擊。

華府左右翼 反對介入伊朗

目前華府不管是來自於左翼還是右翼，都有反對川普軍事介入伊朗的聲音。左翼擔心若美伊衝突進一步升級，美國就會逐漸陷入泥沼，最後傷到自己。

美軍在1991年時的波灣戰爭中打伊拉克正是如此，以色列當時雖然是美國出兵伊拉克的間接原因，但當時的以色列的確慫恿美國打伊，造成後來基督教-猶太教文明與伊斯蘭的全面衝突。那一場戰爭團結了蓋達組織，最後這些恐怖分子在2001年9月11日在紐約以飛機炸掉雙塔、削掉五角大廈，總共殺掉近3,000名美國人。

而右翼反對介入伊朗的理由則簡單很多，像副總統凡斯、國家情報總監加巴德、前主播卡爾森(Tucker Carlson)、名嘴班農或者播客主西奧馮(Theo Von)，認為川普2.0連烏克蘭都不想管了，為什麼要管伊朗？

當然這是一掛MEGA派的看法，而另一掛MAGA派如南卡參議員葛拉漢(Lindsey Graham)、德州參議員克魯茲(Ted Cruz)，則認為美國當然要修理伊朗挺以色列。

不管怎樣，這次川普選擇了小邊的MAGA，而背棄了大邊的MAGA。美軍轟伊朗這件事，將是川普2.0一個重大分水嶺，如果搞到不可收拾，也有可能把川普的注意力從中國身上移開，全世界都在看。

▼美軍轟伊朗這件事，將是川普2.0一個重大分水嶺，如果搞到不可收拾，也有可能把川普的注意力從中國身上移開，全世界都在看。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「邱師儀 」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。