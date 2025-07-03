美越達成貿易協議！　台灣關稅談判還要看日韓

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

●連賢明／中華經濟研究院院長、政大創新國際學院合聘教授

亞洲當中第一個關稅談判結果出爐了：越南將對任何及所有輸往美國領土的商品，支付 20% 關稅，並對任何形式的「轉運」支付 40% 關稅。

從英國的10% 到越南的20% ，台灣對等關稅應該會落在這個區間，和原先中經院所預估15-20％相去不遠。若是台灣和美國談判的不錯，滿足川普吹噓談判功力的空間，甚至有可能落在10-15％這個區間，讓台灣從一開始被宣布 32%的對等關稅，最後獲得還不錯的談判結果。

現在最大的變數反而在日本。本來川普希望日本能在關稅上迅速和美國達成共識，把日本當作對等關稅談判的範例。

但石破茂因為七月二十號的國會選舉，要求撤銷或減低川普在汽車產業的25%關稅，這點上和美國在關稅談判僵持不下，惹怒了川普說出不排除將日本稅率調高到三成的可能。

基於韓日台在科技產業的競爭，日本關稅遲遲不定，而韓國總統才選上沒多久，韓美談判似乎還沒有達到共識，這兩個國家的延遲有可能使台灣對等關稅被延後宣布，或先宣布一個比較高的稅率給日本，等石破茂選舉失敗後再調整成較低稅率。

不論是哪一個舉動，都給台灣在對美關稅談判中增加新的變數，這也說明國際關稅談判的複雜性。

▼亞洲當中第一個關稅談判結果出爐，越南將對任何及所有輸往美國領土的商品，支付 20% 關稅，並對任何形式的「轉運」支付 40% 關稅。（圖／達志影像）

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