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未來高中教育的趨勢與能力培養　迎接AI與永續時代的組合式超能力

我們想讓你知道…2030年以後的世界，是AI與永續雙軌並進的世界。高中教育的任務已不再只是「讓學生考上大學」，而是「讓學生擁有改變世界的能力」。

▲。（圖／視覺中國）

▲隨著人工智慧（AI）加速發展、永續發展成為全球共識，高中教育正面臨前所未有的轉型契機。（圖／視覺中國）

●何毓仁／碳淨零規劃管理全面指南書籍作者、中華電信股份有限公司電信工程師

隨著人工智慧（AI）加速發展、永續發展成為全球共識，高中教育正面臨前所未有的轉型契機。它不再只是知識傳遞的場所，而是培養學生掌握未來變局、建構自我價值的關鍵階段。

根據世界經濟論壇（World Economic Forum）《未來工作報告》，2030年的職場將重視「組合式能力」（combinatorial skills）將跨領域知識、技術素養、系統思維與永續意識靈活組合，解決真實世界的複雜問題。這樣的能力將是AI時代中人類不可取代的競爭力，更是邁向綠色轉型與永續共好社會的基石。

從未來高中教育的四大趨勢談起，探討如何透過AI與永續導向的課程設計、學習策略與領導力培養，打造2030年世代的組合式超能力者。

未來高中教育　四大趨勢

1. 跨領域整合：AI × 永續 × 創意

傳統的學科疆界已難應對未來挑戰。教育將邁向融合STEM（科學、技術、工程、數學）、AI技術、人文素養與永續議題的跨域課程設計。例如：「AI與氣候變遷模擬」課程，教學生如何以Python撰寫氣候模型，預測都市熱島效應；「資訊倫理與環境正義」，透過案例探討AI演算法在能源分配中的公平性與偏誤問題。

學生在專案中不僅要處理程式語言與演算法邏輯，還要考量社會影響與環境成本，培養批判思維與責任感，實踐科技向善（Tech for Good）。

2. 主動學習：好奇心與終身成長力的點燃

未來不僅是AI驅動的時代，更是快速淘汰與創新的循環。因此教育的核心不再是「學完」，而是「學會學習」。學校將強化探究式學習與專題導向學習（PBL），讓學生以真實世界問題為題，例如：「如何透過AI設計節能建築？」「如何用資料分析改善學校食物浪費？」

學生需自主蒐集資料、訪談利害關係人、整合解法，並運用AI工具進行模擬與決策。同時透過e-Portfolio記錄學習歷程，強化自我覺察與學習成效的可視化。

3. 技術與永續素養雙軌並進

AI與大數據是未來的基本語言，但不應止於操作，更應導向價值思辨與永續實踐。例如:學生在分析空氣品質感測器資料時，不僅需理解資料視覺化與演算法優化，更要學會：怎麼評估資料的可信度？決策是否符合公平正義？對環境與社區有無正面影響？

學校將增設AI應用、資訊素養與永續設計課程，訓練學生以科技回應SDGs（聯合國永續發展目標），實踐數位轉型中的人文關懷與地球責任。

4. 情緒智力與團隊協作的永續實踐場域

AI可取代分析與計算，但同理心、合作與領導力將是人類不變的優勢。高中教育將重視情緒智力（EQ）與集體協作能力的養成，透過：模擬氣候談判、城市規劃、社會創新挑戰等真實情境；組織跨國學習團隊，運用AI翻譯與視訊共創；建立「永續青年行動社群」，讓學生以行動改變社區。

在這些過程中，學生不僅學會溝通與衝突解決，更理解影響力的本質：啟發，而非控制。

▼傳統的學科疆界已難應對未來挑戰。教育將邁向融合STEM（科學、技術、工程、數學）、AI技術、人文素養與永續議題的跨域課程設計。（圖／資料照）

▲郭台銘推動AI教育有成　全台108所高中新學期教《人工智慧導論》。（圖／記者姚惠茹攝）

打造組合式能力的三大教育實踐

1. 個人化學習地圖 × AI輔助診斷

學校可結合AI學習歷程分析，為學生建立個人化學習地圖。AI可協助分析學生的強項、學習風格與興趣，推薦適合的課程、專案與學習資源。例如：對視覺設計有興趣的學生，可被引導學習AI繪圖工具與永續設計專案；對社會議題敏感的學生，則可探索AI倫理、氣候社會學等整合課程。

這樣的輔助診斷機制，將使學習不再是流水線式的標準化經驗，而是每位學生獨一無二的未來設計。

2. 混搭專案 × 真實場景挑戰

讓學生在跨域專案中發揮創意與實踐力。例如：「用生成式AI創作永續生活故事繪本」；「設計AI應用於校園節能計畫」；「開發環境監測App並進行公民參與推廣」。

更進一步，學校應與社會企業、地方政府、新創組織合作，提供學生微型實習、SDG競賽或創新提案平台，創造真實挑戰的實戰場域。

3. 從失敗中學習 × 成長型思維導入

在實作中，失敗是常態。教育應鼓勵學生建立「反思日誌」、「失敗復盤」與「學習社群」，透過AI工具分析學習瓶頸與資源缺口。例如：專案無法如期完成，AI協助辨識時間規劃問題；學習成效不佳，系統建議適合補充的線上資源或教學影片。

如此將科技轉化為教學同伴，強化學生的自我驅動與韌性心態。

從控制到啟發　高中生的永續領導力養成

在AI可管理事務、分析資訊的時代，真正需要人來承擔的，是能「啟發他人」的能力，願景引領、價值堅持、情緒穩定與集體共創。這也呼應永續發展共好的核心精神。

從「惹怒型」到「啟發型」領導

傳統領導方式以命令、控制、責備為主軸，但在多元、扁平且講求共識的現代社會，這樣的領導形式將加速團隊崩解。

相反，啟發型領導者強調：

遠見：連結社會責任與個人使命；典範：在行動中傳遞價值與態度；導師：以陪伴取代指導，以傾聽代替命令。透過情境式模擬、領導日誌與團隊反饋，學生可從實踐中學習如何建立信任、激發潛力、面對張力。

高中教育的永續轉型任務

2030年以後的世界，是AI與永續雙軌並進的世界。高中教育的任務已不再只是「讓學生考上大學」，而是「讓學生擁有改變世界的能力」。

這份能力不是單一技能的累積，而是一種能夠整合AI科技、永續視野、情緒智力、系統思維與創造力的「組合式超能力」。透過個人化學習設計、AI協作工具、永續專案挑戰與啟發型領導力訓練，我們能夠賦予每位青年學生在變動中發光的力量。

正如世界經濟論壇所言：「未來的競爭力，不在於擁有什麼，而在於你如何組合這些能力。」讓我們共同努力，打造一個讓未來世代既能與AI共舞，也能與地球共生的教育新典範。

▼2030年以後的世界，是AI與永續雙軌並進的世界。高中教育的任務已不再只是「讓學生考上大學」，而是「讓學生擁有改變世界的能力」。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

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