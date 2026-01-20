ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼?

我們想讓你知道…為了美台關稅也能夠達成15%以符合美國對日本、韓國的標準關稅結果，這個面子為重的目的執政黨的決策團隊創造岀來的三讓政策，如此一直讓的「自毀性談判奇蹟」!

▲。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨高層真的忘了台灣和日、韓的經濟體量是不一樣的，光是讓掉一個世界級半導體晶片產業鏈這個不公開的政治決策，在公開之後我們台灣真的成為世界級的「慈善機構」。（圖／記者陳家祥攝）

●文／國際政經評論員

「台灣必須再加上額外的對美5000億美元巨額投資才獲得15%的關稅最終協議」還有什麼讓步值得決策談判代表對結局感到滿意？

為了美台關稅夠達成15%　執政黨決策團隊創造「自毀性談判奇蹟」

國際政治、經濟觀察家及美、日、韓、中、各大媒體最近都睜大眼睛看著，為了美台關稅也能夠達成15%以符合美國對日本、韓國的標準關稅結果，這個面子為重的目的執政黨的決策團隊創造岀來的三讓政策，先「讓」半導體產業、 再「讓」巨額軍購、最後「讓」5000億美元額外投資、如此一直讓的「自毀性談判奇蹟」!

民進黨高層真的忘了台灣和日、韓的經濟體量是不一樣的，光是讓掉一個世界級半導體晶片產業鏈這個不公開的政治決策，在公開之後我們台灣真的成為世界級的「慈善機構」。

做慈善的詳情竟然是美國商務部長盧特尼克公開向全世界宣布，記者會中他強調：計劃將台灣40%的半導體晶片產業及產能移到美國本土，因為美國需要高科技半導體來維護國家安全，同時台灣一定要讓美國總統高興才行，這件國際級「好人好事」的善舉台灣民眾都知道嗎？ 反問，美國安全是安全，台灣的安全不是安全嗎？

事實上現在已經不是台積電和美積電之間總公司及分公司的問題了，現在是整個維持我們台灣經濟命脈的半導體晶片產業鏈一共有多達兩百多家晶片製造供應商都有可能「分批留美 為美效力」，這樣罕見的經貿政策讓步，只是換來15%的面子稅率，民進黨卻歡欣鼓舞宣傳美台關稅談判順利成功，內行人都明白這對台灣經濟前景來說根本就是「家喪處境」。

台灣原本是有錢的製造晶片「名門大戶」， 會不會早晚成了沒了家底的「敗家子弟」，根據目前的美台情況可能性很高，接下來就是執政黨打算借大錢買武器的對美軍購事件，這個應該也是為了稅率降低而討好川普總統的大買賣，怎麼又冒出了兩個版本，民進黨要立法院通過的是1.25兆元台幣軍購特別預算，但是美國官方只公布的軍購金額是3000億元台幣這個對美軍購生意的差異羅生門，目前是一方不同意，一方不說明，搞得台灣老百姓一頭霧水也搞得台灣政壇滿是口水，三個黨吵成一團，但是憑心而論既然是特別預算，就是政府口袋目前沒有這個巨款，所以勢必要用舉債買軍火，現在台灣的亂象十足，就是家不和萬事不興，這已經又達到「家喪標準」。

執政黨這次要1.25兆元的軍火預算，要求立法院通過，不管結果是怎麼樣，想想買這麼多的武器應該已經不是只是要防禦台灣保護台灣老百姓，有點像是要幫忙美國政府打一場對付中國的代理人戰爭，如果美台骨子裏真是這麼盤算，那台灣應該獲得是「零關稅」才合理，因為我們的談判籌碼是私下被廹押上了2300萬條無辜人命。

▼想想買這麼多的武器有點像是要幫忙美國政府打一場對付中國的代理人戰爭，如果美台骨子裏真是這麼盤算，那台灣應該獲得是「零關稅」才合理，因為我們的談判籌碼是私下被廹押上了2300萬條無辜人命。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►蔣萬安選了一條好走的路　不見得就是正確的路

►少事法失衡　保護與正義的拉扯

►硬中有軟、軟中帶硬　從宋濤新年寄語解析大陸對臺政策的雙軌邏輯

投稿
申訴
關鍵字: 國際政經評論員 雲論 關稅 台灣 美國 民進黨 半導體 台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？
大陸經濟連三年「保五」　是否將「止穩反彈」
蔣萬安選了一條好走的路　不見得就是正確的路
少事法失衡　保護與正義的拉扯
避免刑法過度擴張－－論馬太鞍溪溢流事件之刑事歸責爭..

推薦閱讀

蔣萬安選了一條好走的路　不見得就是正確的路

少事法失衡　保護與正義的拉扯

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？

大陸經濟連三年「保五」　是否將「止穩反彈」

避免刑法過度擴張－－論馬太鞍溪溢流事件之刑事歸責爭..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

硬中有軟、軟中帶硬　從宋濤新年寄語解析大陸對臺政策..

美台「灌水談判」是讓步　還是結構性勝利？

台美談判揭牌　台灣該看懂什麼？

中式英語的文化實力與經濟效率

相關文章

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

前中廣董事長趙少康今（20日）上午在立法院發表新書《七十少年》，包括立法院長韓國瑜、民進黨團總召柯建銘、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等..

3小時前

跳槽一線IC卻更慘？為薪水來新竹「領不到台積電一半」他崩潰

跳槽一線IC卻更慘？為薪水來新竹「領不到台積電一半」他崩潰

曾捐50萬助政府買戰機　威京小沈憶：足買新北市36坪房

曾捐50萬助政府買戰機　威京小沈憶：足買新北市36坪房

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

蔣萬安選了一條好走的路　不見得..

蔣萬安選了一條好走的路　不見得..

少事法失衡　保護與正義的拉扯

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底..

大陸經濟連三年「保五」　是否將..

論馬太鞍溪溢流事件之刑事歸責爭..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面