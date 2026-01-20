為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？

▲民進黨高層真的忘了台灣和日、韓的經濟體量是不一樣的，光是讓掉一個世界級半導體晶片產業鏈這個不公開的政治決策，在公開之後我們台灣真的成為世界級的「慈善機構」。（圖／記者陳家祥攝）

●文／國際政經評論員

「台灣必須再加上額外的對美5000億美元巨額投資才獲得15%的關稅最終協議」還有什麼讓步值得決策談判代表對結局感到滿意？

為了美台關稅夠達成15% 執政黨決策團隊創造「自毀性談判奇蹟」

國際政治、經濟觀察家及美、日、韓、中、各大媒體最近都睜大眼睛看著，為了美台關稅也能夠達成15%以符合美國對日本、韓國的標準關稅結果，這個面子為重的目的執政黨的決策團隊創造岀來的三讓政策，先「讓」半導體產業、 再「讓」巨額軍購、最後「讓」5000億美元額外投資、如此一直讓的「自毀性談判奇蹟」!

民進黨高層真的忘了台灣和日、韓的經濟體量是不一樣的，光是讓掉一個世界級半導體晶片產業鏈這個不公開的政治決策，在公開之後我們台灣真的成為世界級的「慈善機構」。

做慈善的詳情竟然是美國商務部長盧特尼克公開向全世界宣布，記者會中他強調：計劃將台灣40%的半導體晶片產業及產能移到美國本土，因為美國需要高科技半導體來維護國家安全，同時台灣一定要讓美國總統高興才行，這件國際級「好人好事」的善舉台灣民眾都知道嗎？ 反問，美國安全是安全，台灣的安全不是安全嗎？

事實上現在已經不是台積電和美積電之間總公司及分公司的問題了，現在是整個維持我們台灣經濟命脈的半導體晶片產業鏈一共有多達兩百多家晶片製造供應商都有可能「分批留美 為美效力」，這樣罕見的經貿政策讓步，只是換來15%的面子稅率，民進黨卻歡欣鼓舞宣傳美台關稅談判順利成功，內行人都明白這對台灣經濟前景來說根本就是「家喪處境」。

台灣原本是有錢的製造晶片「名門大戶」， 會不會早晚成了沒了家底的「敗家子弟」，根據目前的美台情況可能性很高，接下來就是執政黨打算借大錢買武器的對美軍購事件，這個應該也是為了稅率降低而討好川普總統的大買賣，怎麼又冒出了兩個版本，民進黨要立法院通過的是1.25兆元台幣軍購特別預算，但是美國官方只公布的軍購金額是3000億元台幣這個對美軍購生意的差異羅生門，目前是一方不同意，一方不說明，搞得台灣老百姓一頭霧水也搞得台灣政壇滿是口水，三個黨吵成一團，但是憑心而論既然是特別預算，就是政府口袋目前沒有這個巨款，所以勢必要用舉債買軍火，現在台灣的亂象十足，就是家不和萬事不興，這已經又達到「家喪標準」。

執政黨這次要1.25兆元的軍火預算，要求立法院通過，不管結果是怎麼樣，想想買這麼多的武器應該已經不是只是要防禦台灣保護台灣老百姓，有點像是要幫忙美國政府打一場對付中國的代理人戰爭，如果美台骨子裏真是這麼盤算，那台灣應該獲得是「零關稅」才合理，因為我們的談判籌碼是私下被廹押上了2300萬條無辜人命。

▼想想買這麼多的武器有點像是要幫忙美國政府打一場對付中國的代理人戰爭，如果美台骨子裏真是這麼盤算，那台灣應該獲得是「零關稅」才合理，因為我們的談判籌碼是私下被廹押上了2300萬條無辜人命。（圖／達志影像／美聯社）

