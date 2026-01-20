賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘打　真相究竟這樣美好嗎？

▲備忘錄一出，主談人鄭麗君誇耀我方談判達成諸多成就，行政院長卓榮泰立即附和表示，誇稱「談判團隊擊出一支漂亮的全壘打」，強調台積電主峰將留在台灣，「台灣就是山，就能立足台灣、布局全球」。（圖／記者陳家祥攝）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

台美就對等關稅達成共識，雙方簽署備忘錄，美國與台灣政府各自宣稱取得重大勝利，台灣在野人士則批判執政當局「跪舔」美國，將重創台灣半導體產業。

備忘錄一出，主談人鄭麗君誇耀我方談判達成諸多成就，行政院長卓榮泰立即附和表示，誇稱「談判團隊擊出一支漂亮的全壘打」，強調台積電主峰將留在台灣，「台灣就是山，就能立足台灣、布局全球」；經濟部長更說到2036年時，台灣高階晶片與美國的生產比重才八比二，根本沒有半導體產業遷移美國的問題。

美國要台灣剋期實現

真的是這樣嗎？美國商務部長盧特尼克的說法截然不同，他的公開表態揭露了完全不同的真相。他是商務部長，掌管貿易、產業與關稅政策，直接參與台美協議談判，是川普政府貿易政策的注意推手，也是美國半導體供應鏈回流策略的核心執行者。盧特尼克的話語不是私人評論，而是代表美國政府的政策立場，具有直接的談判與決策影響力。

他直言，台灣必須讓川普高興，以換取美國的保護。換句話說，這份協議不是互惠合作，而是台灣以產業資源換取外部安全保護的交易式安排。

他更說，五千億美元只是「頭期款」，真正目的是將整個半導體產業鏈搬回美國，不僅包括台積電，也涵蓋相關零組件與配套產業，未來可能有數百家公司被迫遷移，甚至整個科學園區都面臨拆解與外移的命運。

果若如此，台灣長期建立的產業自主性與科技研發基礎，將向外流失。更不堪的是，盧特尼克明確指出，降關稅的好消息，其實只是給民進黨用來做大內宣的工具。

他說，台灣輸美關稅由20％降至15％，部分品項如飛機零件或部分學名藥甚至可享零關稅待遇，「這是否就是台灣將獲得、並希望在國內宣傳的『贏面』？」由此可見，所謂「全壘打」只是短期象徵，掩蓋了背後技術外流、供應鏈脆弱與長期產業安全的隱憂。

民進黨政府用光鮮標語取悅民眾，批評者認為是「欺世盜名的精神勝利法」。卓榮泰的「全壘打」說法，更凸顯政府愚民心態，將充滿諸多變數的國際經濟與產業安全議題簡化為單一數字與象徵企業，掩蓋技術必將外流與供應鏈趨於脆弱問題。難怪許多識者批評這是將政策焦點停留在表演與口號，而非長期的經濟戰略規畫，堪稱愚民化政治的典型表現。

台灣長期以來在半導體與高科技產業上建立的技術優勢，如今遭受美國劫奪，整體產業、技術和人才可能因外移而逐步流失。面對相關產業「限時」搬到美國，政府卻「宣傳勝利」，藉以取悅民眾，完全忽視經濟的長期戰略規畫。

民進黨政府全力配合美方交易，對結果洋洋自得，仍被盧特尼克清楚告知：「台灣需要讓川普開心。」降關稅與象徵性的利多，只是用來滿足政治需求。這揭示出台灣被搶劫了，還變成川普政府誇耀政績的政治工具。

川普政府的目標說得很清楚，就是半導體「搬回美國」，先前說與台灣對半分，簽署備忘錄後說「四比六」分。台灣必須要取悅川普，用來交換美國的保護，換句話說，對川普而言，就是拿東西換保護的概念。

台灣如果未兌現 將受關稅重罰

如盧特尼克說的，台灣所有相關零組件與配套產業都必須進駐美國，未來將有數百家公司落腳美國，並興建大型半導體工業園區，「我們要把半導體帶回美國。這正是這項計畫的意義所在，這5,000億美元是一筆頭期款，用來把半導體帶回美國」，根本目的是「把整個產業鏈全都搬過去，目的是實現半導體在美國生產自給自足。」

他明言台灣的2500億投資要在川普任內達成，台灣如果不依約達成或是陽奉陰違，隨之而來的就是「懲罰」，將會有100％關稅。他揭示的是「在總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40％轉移至美國本土。」是沒有打折餘地的。

他宣稱，台灣主要做出兩項承諾，其中2,500億美元直接來自企業投資，另由政府提供2,500億美元信用擔保，協助中小企業赴美設廠，一併帶動供應鏈轉移到美國，「我們會把這一切都帶過來，讓我們在半導體製造能力實現自給自足。這正是川普說過要做的事，他現在正在落實。2,500億加上2,500億（美元），這就是川普運作的規模」。霸道與蠻橫溢於言表。

民進黨政府 粉飾太平

鄭麗君卻故意掩飾真相，宣稱是以台灣模式跟美國磋商供應鏈合作，最重要的戰略目標是，這不是「產業外移」，而是科技產業的「延伸跟擴展」；又說，至於所謂台灣半導體產能40％轉移到美國，是美國對晶片自給率的國安目標，台灣作為高科技夥伴參與其中，但不可能、也不是由台灣單獨完成。這分明是在粉飾太平。

美國從一開始交涉就該很清楚地表明，美方設定的結果不是跟台灣共享利益，而是精算如何讓美國得利。台灣以核心產業的外移與巨額資本輸出，換取短期出口條件的改善。這不是雙方互利共贏的合議，而是慢性掏空台灣結構性優勢的狠招。

表面上看，這樣的安排，美方透過明確的政策回報，引導台灣企業將高附加價值的製程與技術布局轉向美國，對台灣的科技產業可減少跨境投資的不確定性，在未來數年內，必然在AI與高效運算需求快速成長中，能繼續擴大營收規模。

然而，如同在美任教的政治學者翁履中所説，這樣的成長與獲利，逐漸與台灣本土經濟脫鉤。企業獲利來自海外設廠與市場布局，營收實現地轉向美國，而非台灣。受益者集中於擁有資金運作條件的企業與投資人；相較於布局海外，台灣本地就業、供應鏈內需效應與基層所得動能，其實很難同步提升。當產業鏈向外分散，國內分配機制未及時調整，社會貧富差距勢將擴大，產業結構也面臨空洞化風險。

他憂心忡忡地說：「若政府與社會只看見眼前的『讓利換取』與出口穩定，卻無視背後的結構性風險，台灣在這盤珍瓏棋局中，只會越來越深入困境，最後不僅失去產業主導權，也將失去作為區域戰略支點的價值與自主性。台灣在關稅談定之後，真正應該思考的問題，不在於今天是否得分，而在於未來是否還能留在棋盤之上。」

「珍瓏棋局」的啟發

翁教授所謂「珍瓏棋局」是中文武俠小說中的一個經典概念，最著名的出處是金庸的武俠小說《天龍八部》。這一概念融合了圍棋、武學與人生哲學，主要含義是指精巧、珍奇而複雜的圍棋局，通常需要打破常規思維才能破解。

在《天龍八部》中，「珍瓏棋局」由逍遙派掌門無崖子設計，目的並非單純考驗棋藝，而是為了尋找傳承衣缽的弟子。棋局看似絕境，每一步常規走法都會導致更深的困境，象徵人生中「執著則敗」的哲理；只有以「棄子」打破僵局，甚至主動犧牲一大片棋子才能重生。

這個棋局的象徵與哲學意義是：人陷入思維定式或欲望執念時，需跳出框架才能找到出路。金庸將圍棋與武學境界結合，破解棋局需「無招勝有招」，體現東方哲學中「破執」的智慧，也就是中文語境中形容「複雜難解、需顛覆性思維破解的難題」的代名詞；將其引申，可用於形容商業策略、科技難題或人際關係中，看似無解，卻需逆向思維解決的困境。

「珍瓏棋局」不僅是武俠小說中的虛構棋局，更是一種文化象徵，它教導人們，面對絕境時，真正的智慧往往在於敢於放棄局部、打破常規，從而在更高的維度上重獲新生。

台灣面對的殘酷現實是：為了換取一個不明確的安全承諾、一個無法保證的政治支持，僅僅只是幻想一個與強權大國「站在一起」的象徵感，就願意付出：超過GDP六成的直接與間接成本以及自身最關鍵的戰略產業，那麼這已不是務實外交，而是放棄議價能力的風險豪賭。

歷史告訴我們：弱國不會因為包裝語言而改變結果，真在弱肉強食的世界裡，主動表態願意完全配合，只會讓自己成為禿鷹的美食而已，不要妄想禿鷹會保護你的安全。

在更高的維度上 重獲新生

台美關稅談判的結果正如美國商務部的情況說明書所載，主要內容包括直接投資至少2500億美元的新直接投資、額外附加2500億美元的信貸擔保，駐美建立產業聚落，加強美國作為全球新世代科技、先進製造與創新中心的工業基礎設施。

這些通通付諸實現，台灣心存獲得美國保護的幻想。「保護」一詞恐怕只是虛幻的魔咒，迷惑台灣民眾在美國這種保護之下，可以安全無虞。怕的是，美國如願劫奪台灣半導體善意之後，自己安全了，台灣沒有任何物件可以拉住美國，一旦烽火來臨，會不會叫天天不應，叫地地不靈？

台灣破解之道無它，只有「珍瓏棋局」的啟示：放棄局部、打破常規，從而在更高的維度上重獲新生。

