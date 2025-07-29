外國媒體勿用錯誤眼光看待台灣　親中是對大罷免錯誤的定義

▲國民黨舉辦「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

●劉宗夏／金融分析者

民進黨支持的民團在726大罷免慘敗，美聯社報導的標題提到：台灣的選民這次沒有罷免親中的立委，外國的媒體可不可以認真一點？不要用太過膚淺的邏輯跟二分法，親中是一個看待這次選舉錯誤的定義，外國媒體不該用自己的偏見去判斷他們所不理解的事。

台灣有那麼多選民站出來投反對票，就是親中共派的勝利？簡直是莫名其妙的定義！台灣人民站出來投反對票，是因為受不了民進黨暗中支持的民團，不斷的用膚淺的反共口號去分化撕裂台灣社會，這違反了台灣的主流民意價值，這個才是真相！

而且親中可不可以是親中華民國？你們如果真的支持台灣，應該要覺得台灣是自由中國，這也是過去美國友人曾經稱呼我們的，因為中華民國也是中，如果真的對台灣好，就應該提升中華民國的主權空間，而不是把中華民國矮化成為一個地方，但是也不承認我們，不跟我們建交。

把藍白視為跟中共友好，這次選舉是中共的勝利嗎？或許中共樂見民進黨的挫敗，但是外國人不應該把藍白看作是親中共的組織，難道一定要配合美國跟中共對抗才不是親中共？台灣人不能有別種想法？一定要配合美國的利益跟戰略，才不是親中共？

希望兩岸用和平的方式去解決歧見，不希望走向衝突，這樣就要被定義為親中共？美國的兩岸政策不也是希望兩岸人民和平解決問題嗎？但為什麼看待台灣的政局就要用如此狹隘的眼光呢？台灣人沒有主權決定對自己有利的策略嗎？

為什麼外國媒體會認同民進黨支持的民團，用這種低俗的方式來劃分誰愛不愛台灣呢？美國作為民主的老大哥，看事情居然是如此的帶有偏見嗎？只是為了台灣人沒有配合美國積極對抗中共？是美國人膚淺了，還是太自私？

外國的媒體根本是在配合青鳥那一套價值觀，事實上這次選舉就是台灣人要阻止民進黨為了政治利益破壞台灣的善良風俗，外媒應該要用正確的視角，而不是用偏見，跟以美國利益優先的眼光來把事情看歪了！

▼台灣人民站出來投反對票，是因為受不了民進黨暗中支持的民團，不斷的用膚淺的反共口號去分化撕裂台灣社會。（圖／記者劉亮亨攝）

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