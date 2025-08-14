ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
兩岸別老戰狼、戰猫了！　爭中華民族的民生福祉吧

我們想讓你知道…中華民國和中華人民共和國主權是互不隸屬，但未來的中國可以是共同隸属。兩岸的台灣人和中國人别老爭一時，爭中華民族的民生福祉和富強康樂吧！

▲。（圖／路透）

▲戰狼，是中共政權高舉的外交打擊策略；戰猫，是民進黨政府標榜的反擊對策。（圖／路透）

●黃丙喜／國家公益發展協進會理事長

戰狼，是中共政權高舉的外交打擊策略；戰猫，是民進黨政府標榜的反擊對策。打了近十年了，到底兩邊誰贏了？答案應該是別人贏了。

高舉「戰狼外交」是中共不變的回應　反觀台灣人的感想呢？

中國外交部2025年8月父親節後，嗆菲律賓總統小馬可仕，菲律賓不要玩火，因為，他在印度進行國事訪問時說「一旦台海爆發衝突，菲律賓將無法置身事外。」

這是高舉「戰狼外交」旗幟的中共當局一向不變的回應，只是隨著國力的上升，措辭和姿態都愈趨強硬。

「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題是中國的内政，是中方核心利益中的核心。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置啄。」中國大陸標準的外交辭令。

反觀台灣人的認知和感想呢？如果世界上只有一個中國，那麼，台灣和大陸都是中國不可分割的一部分。依據《中華民國憲法》，中華民國和中華人民共和國的現狀是「互不隸屬」，也就是主權互不承認，治權互不否認；但是，可以共同隷屬「未來中國」，至於未來中國之定義或内涵應當另做討論。

「九二共識」為何近十年在台灣愈來愈沒有票房？問題出在台灣認為一中可以各表，中共政權卻愈來愈傾向一中不表。各表，是基於存在的事實；不表，則是自認有理，卻強人所難，也無法服眾。

如果兩岸終極的目標是走向和平统一，一中各表不應該是中華民國政府的一廂情願。2008年3月27日，中共國家主席胡錦濤與美國總統小布希通話，討論一系列中美議題，其中說到台灣問題時，他不但說明在「九二共識」的基礎上，大陸和台灣應該重啟對話，而且解釋對於一中的意涵容有不同的表述。胡錦濤的前瞻和務實，讓兩岸走向和平發展的道路。

中華民國果真如《中華人民共和國憲法》所講的消失了嗎？台灣人進出中國大陸固然拿的是「台胞證」，但他們去世界其他國家拿的則是「中華民國護照」。中共政權應該肯定，而且有信心，中華民國的存在，一中的發展才會順理成章，甚而水到渠成。

中華民國主權獨立的事實不會消失　中共到處打壓絕對是失策

中華民國是主權獨立的國家的事實，並不會因為不是聯合國會員而消失，也不會因為中華人民共和國不承認而不存在。中共政權到處打壓中華民國，只會讓台灣獨立的氣焰更為高漲。

中共政權既然有武統、和統的選項，台灣也會有統一或獨立的區別，如果和平是最佳的選擇，那彼此就靜下來心好好地舖路造橋！加拿大前總理皮爾森說：「外交是讓別人走你的路。」北京當局既然說台灣問題是内政，就更應該用和統而非武統讓台灣人心悦誠服。

中共政權必須正視的是，中華民國不論是國民黨或民進黨執政，搖中華民國國旗已經成為全民最大共識，將來隨著「天然台」年輕世代的必然增加，中共政權不讓中華民國存在絕對是統一的失策。

賴清德總統抛出「併購說」，中共政權如果只有「一國兩制」應對，那也得拿出更多令人信服的方案，硬逼是統武，說服是和統，看兩岸領導人的智慧了！

海基會副董事長羅文嘉最近在談及兩岸關係對策時說，朝待朝野政黨早日達成共識。其實，中華民國已經是台灣人民的最大公約數，而國際各項比賽，如果有選擇，台灣團隊都不想搖「中華台北」的奥運旗可為端倪。

行為經濟學深知人性深沉的優點和缺點，以非常智慧的「推力」（nudge）巧妙地避開行為的缺陷，引導人們朝好的、善的方向前進。

中華民國和中華人民共和國主權是互不隸屬，但未來的中國可以是共同隸属。兩岸的台灣人和中國人别老爭一時，爭中華民族的民生福祉和富強康樂吧！

▼中華民國是主權獨立的國家的事實，不會因為中華人民共和國不承認而不存在。中共政權到處打壓中華民國，只會讓台灣獨立的氣焰更為高漲。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華民國國旗，國旗，旗海，中華民國，愛國，國慶，國慶日，兩岸關係，兩岸政策，一中政策，中華民國憲法。（圖／記者黃克翔攝）

以上言論不代表本網立場。

關鍵字: 黃丙喜 雲論 中國 民進黨 兩岸 中華民國 互不隸屬

