ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

鄭麗文的風格　「燃燒自己」讓民進黨現形！

我們想讓你知道…鄭麗文的風格＝但絕對可以吸引大量反綠主戰派的喜愛，她將會是國民黨裡面實力派的政治人物，對她不放心的藍營人士，與其希望她倒台，不如面對現實好好跟她合作。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭麗文這種敢於衝撞的性格，充滿個人風格，或許不足以取得多數中間選民的支持，但她卻可以讓對手遍體鱗傷。（圖／記者林敬旻攝）

●劉宗夏／金融分析者

鄭麗文當選國民黨主席，讓不少藍營同志擔心受怕，深怕她會有什麼驚人之語！希望她能夠加強跟內部溝通，有些人擔心她會把國民黨毀了，但其實她這種勇於跟民進黨對決的風格，或許可能讓自己毀譽參半，但是絕對會讓民進黨的虛偽現形。

鄭麗文敢於衝撞的性格　揭開民進黨的假面

鄭麗文出席白色恐怖秋祭，尋求和解、撫平傷口，民進黨自以為抓到機會，政治操作大舉抹紅國民黨，但是他們下棋缺乏戰略思考、全盤考量，卻讓自己過去假借轉型正義做政治鬥爭現形，因為他們過去長期紀念的民主烈士，有些就是從事顛覆國家的共諜。

過去很多人認為民進黨很會選舉，因為他們擅於做各種政治操作，但是他們會成功，是因為他們的對手怯戰怕事，過去國民黨碰到一些敏感議題，尤其是牽涉到過去國民黨威權統治的歷史或者身分認同，大部分都採取守勢。

但其實碰到民進黨這種喜歡打烏賊戰的對手，就是要敢正面對決，把話講清楚！因為民進黨的虛偽禁不起考驗，你越怕他，就是越給他操作空間，你正面對決，或許自己會受傷，但是卻可以掀開他的假面，所以鄭麗文這種風格也會吸引主戰派的堅定支持。

或許鄭麗文講話需要更謹慎，黨內溝通也需要做得更好，就像她接受充滿敵意德國之聲專訪的時候，因為跟主持人辯論激烈，講出普丁不是獨裁者的論點，恐怕很多藍營支持者都不認同，當然俄烏戰爭爆發不是俄羅斯單方面的問題，但是普丁在國內絕對是強人統治。

人沒有完美，但鄭敢戰的風格卻肯定是民進黨的剋星，因為民進黨就怕別人把話講清楚，你怕他，畏戰，你就中了他的詭計，你被他嚇到，以為他很會選舉，你鬥不過他；但其實是因為你膽怯，不敢正面對決把話講清楚，所以你才會輸！

鄭麗文這種敢於衝撞的性格，充滿個人風格，或許不足以取得多數中間選民的支持，但她卻可以讓對手遍體鱗傷，她可能也會受傷，但是她的任務就是揭開民進黨的假面，藍營應該要善用她的優點，至於她強烈的個人風格可能會對黨的形象有傷害，這種是可以用溝通來降低損害的。

鄭麗文的風格或許不足以讓她擁有全國性的支持度，但絕對可以吸引大量反綠主戰派的喜愛，由於民進黨漸失人心，反綠這塊未來不會小，她將會是國民黨裡面實力派的政治人物，對於不喜歡她，對她不放心的藍營人士，與其希望她倒台，不如面對現實好好跟她合作。

▼對她不放心的藍營人士，與其希望她倒台，不如面對現實好好跟她合作。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼。（圖／記者王兆麟翻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 劉宗夏 雲論 鄭麗文 國民黨 反綠 民進黨

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議
政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..
美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近
台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？
日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

推薦閱讀

天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？

「奧斯卡遺珠」的終極悖論　阿湯哥為何贏了世界卻輸了..

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

「台灣病」不是病　而是改革起點

相關文章

馬英九轟高市「躁進」介入台海　王定宇嗆：馬前卒無權代表台灣

馬英九轟高市「躁進」介入台海　王定宇嗆：馬前卒無權代表台灣

針對日本首相高市早苗日前表態，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，前總統馬..

11/15 14:40

信義區街訪市民「對台北的期待」　吳怡農：看到我歡迎來打招呼

信義區街訪市民「對台北的期待」　吳怡農：看到我歡迎來打招呼

嗆高市早苗「台灣有事論」挑戰陸利益　洪秀柱：台海關日本什麼事

嗆高市早苗「台灣有事論」挑戰陸利益　洪秀柱：台海關日本什麼事

高市早苗發言挺台反被馬英九嗆躁進　綠委：遺憾馬以北京視角評論

高市早苗發言挺台反被馬英九嗆躁進　綠委：遺憾馬以北京視角評論

把錯誤留在立法院　綠黨團號召1人1通電話籲韓國瑜別送出財劃法

把錯誤留在立法院　綠黨團號召1人1通電話籲韓國瑜別送出財劃法

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風..

政治壓力下的財政韌性　台灣如何..

政院版《財劃法》修正案出爐　中..

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面