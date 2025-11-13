鄭麗文的風格　「燃燒自己」讓民進黨現形！

▲鄭麗文這種敢於衝撞的性格，充滿個人風格，或許不足以取得多數中間選民的支持，但她卻可以讓對手遍體鱗傷。（圖／記者林敬旻攝）

●劉宗夏／金融分析者

鄭麗文當選國民黨主席，讓不少藍營同志擔心受怕，深怕她會有什麼驚人之語！希望她能夠加強跟內部溝通，有些人擔心她會把國民黨毀了，但其實她這種勇於跟民進黨對決的風格，或許可能讓自己毀譽參半，但是絕對會讓民進黨的虛偽現形。

鄭麗文敢於衝撞的性格 揭開民進黨的假面

鄭麗文出席白色恐怖秋祭，尋求和解、撫平傷口，民進黨自以為抓到機會，政治操作大舉抹紅國民黨，但是他們下棋缺乏戰略思考、全盤考量，卻讓自己過去假借轉型正義做政治鬥爭現形，因為他們過去長期紀念的民主烈士，有些就是從事顛覆國家的共諜。

過去很多人認為民進黨很會選舉，因為他們擅於做各種政治操作，但是他們會成功，是因為他們的對手怯戰怕事，過去國民黨碰到一些敏感議題，尤其是牽涉到過去國民黨威權統治的歷史或者身分認同，大部分都採取守勢。

但其實碰到民進黨這種喜歡打烏賊戰的對手，就是要敢正面對決，把話講清楚！因為民進黨的虛偽禁不起考驗，你越怕他，就是越給他操作空間，你正面對決，或許自己會受傷，但是卻可以掀開他的假面，所以鄭麗文這種風格也會吸引主戰派的堅定支持。

或許鄭麗文講話需要更謹慎，黨內溝通也需要做得更好，就像她接受充滿敵意德國之聲專訪的時候，因為跟主持人辯論激烈，講出普丁不是獨裁者的論點，恐怕很多藍營支持者都不認同，當然俄烏戰爭爆發不是俄羅斯單方面的問題，但是普丁在國內絕對是強人統治。

人沒有完美，但鄭敢戰的風格卻肯定是民進黨的剋星，因為民進黨就怕別人把話講清楚，你怕他，畏戰，你就中了他的詭計，你被他嚇到，以為他很會選舉，你鬥不過他；但其實是因為你膽怯，不敢正面對決把話講清楚，所以你才會輸！

鄭麗文這種敢於衝撞的性格，充滿個人風格，或許不足以取得多數中間選民的支持，但她卻可以讓對手遍體鱗傷，她可能也會受傷，但是她的任務就是揭開民進黨的假面，藍營應該要善用她的優點，至於她強烈的個人風格可能會對黨的形象有傷害，這種是可以用溝通來降低損害的。

鄭麗文的風格或許不足以讓她擁有全國性的支持度，但絕對可以吸引大量反綠主戰派的喜愛，由於民進黨漸失人心，反綠這塊未來不會小，她將會是國民黨裡面實力派的政治人物，對於不喜歡她，對她不放心的藍營人士，與其希望她倒台，不如面對現實好好跟她合作。

▼對她不放心的藍營人士，與其希望她倒台，不如面對現實好好跟她合作。（圖／記者王兆麟翻攝）

