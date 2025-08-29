ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

「投資美國」　台灣企業國際化的關鍵一步

我們想讓你知道…在這種不確定性下，投資美國成為必要備案，透過深度融入美國市場，實現技術升級與品牌價值的飛躍。這不僅是應對外部壓力的被動選擇，更是主動追求長期發展的戰略布局。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲投資美國不僅是應對關稅的短期策略，更是台灣企業提升國際競爭力的長期布局。（圖／記者李毓康攝）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教於台師大

投資美國不僅是應對關稅的短期策略，更是台灣企業提升國際競爭力的長期布局。在全球貿易環境日益複雜的當下，美國市場憑藉其經濟規模、技術優勢與穩定性，成為台灣企業拓展國際版圖的理想選擇。

投資美國不僅是應對外部壓力　更是主動追求長期發展的布局

目前，台灣與美國的關稅談判仍在進行中，川普政府已自2025年8月1日起對台灣進口商品實施20%的互惠關稅，這雖從原擬的32%調降為臨時措施，但談判尚未達成全面協議，台灣政府正積極爭取更優惠稅率，特別針對晶片等關鍵產品。

在這種不確定性下，投資美國成為必要備案，能幫助企業規避關稅壓力，並透過深度融入美國市場，實現技術升級與品牌價值的飛躍。這不僅是應對外部壓力的被動選擇，更是主動追求長期發展的戰略布局。

新東向產業聯盟的成立，正是希望協助台灣企業跨越資訊與資源的門檻，提供投資美國的專業建議與管道支持。無論是尋找合適的州別、了解當地法規，還是促成與美國企業的合作，聯盟的目標在於為企業打造一條通往美國市場的順暢道路。我們提供市場分析、法律諮詢與合作媒合等服務，旨在降低企業跨國投資的風險，讓台灣企業能夠順利落地美國市場，並在競爭中站穩腳跟。

在此關稅談判懸而未決之際，聯盟更強調仔細盤點台灣產業的赴美潛力，並有機會組織美國考察團，親訪多州考察投資環境，這將是延伸台灣經濟實力的重要一步。

事實上台積電（TSMC）已宣布追加1000億美元的對美投資計畫，使總投資額達1650億美元，包括興建三座先進晶圓廠、兩個先進封裝廠及研發中心，這不僅是單一企業的成功案例，更為其他產業如電子、通訊、石化等提供了可參考的範本。

台積電的舉措展現了台灣企業在全球供應鏈中的關鍵角色，其在美國設立先進晶圓廠，不僅緩解了半導體短缺的壓力，也深化了台美在高科技領域的合作。這一案例證明，投資美國能有效分散地緣政治風險，為台灣產業鏈注入更強韌性。

這樣的投資趨勢，將進一步帶動台灣產業鏈的升級與國際化。透過與美國企業的合作，台灣企業能夠接觸到先進技術與管理經驗，提升產品競爭力；同時，美國市場的高標準要求，也將推動企業在品質與創新上實現突破。

更重要的是，在當前關稅環境下，我們應好好仔細盤點適合赴美發展的產業。除了半導體與電子領域，生物科技、綠能、電動車供應鏈、精密機械及AI相關產業均具高度潛力。

這些產業不僅能受益於美國的研發資源、龐大市場與政策誘因（如淨零轉型與稅務優惠），還可加速台灣從勞力密集型轉向高科技投資。例如生物科技企業可利用美國的創新生態推動藥物研發，而綠能與電動車產業則能搭上美國的能源轉型浪潮。透過系統性盤點，我們能識別出這些產業在美國特定州（如亞利桑那的科技樞紐或德州的能源中心）最具競爭優勢。

為實踐這一盤點，新東向產業聯盟計劃組織美國考察團，邀集企業代表、學者與政府官員，親訪美國多州，考察當地法規、勞工市場與投資誘因。這不僅能提供第一手資訊，還可促成現場媒合，加速合作機會。

考察團的設計將聚焦實務，如參訪台積電亞利桑那廠，借鏡其落地經驗。或與美國商會對話，了解稅務優惠與供應鏈整合。如此一來，台灣企業不僅能規避關稅壁壘，還能主動延伸經濟實力，轉化挑戰為全球布局的動能。

總體而言，投資美國是台灣企業在全球化浪潮中不可或缺的一步。新東向產業聯盟將持續扮演橋樑角色，協助企業把握這一機遇。

台積電的成功只是起點，未來若有更多企業加入這一趨勢，台灣不僅能在國際市場中提升影響力，更將迎來產業全面升級的新時代。這不僅是產業升級的起點，更是國家經濟實力的全面延伸。

▼台積電的成功只是起點，未來若有更多企業加入這一趨勢，台灣不僅能在國際市場中提升影響力，更將迎來產業全面升級的新時代。（圖／資料照）

▲台積電,南科。（圖／記者廖婕妤攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►台灣為何無法投入紅色供應鏈？

►「台灣半導體」如何化解地緣政治與貿易壁壘的雙重壓力?

►核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

投稿
申訴
關鍵字: 楊聰榮 雲論 美國 關稅 台灣 台積電 投資

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
「投資美國」　台灣企業國際化的關鍵一步
國民黨重返執政的「造王者」　誰能擔當？
相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛的「俄烏和談」
張競／中國大陸海警南域艦修復狀況分析
企業家入閣是台灣社會的美麗幻想

推薦閱讀

國民黨重返執政的「造王者」　誰能擔當？

「投資美國」　台灣企業國際化的關鍵一步

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊..

相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛的「俄烏和談」

張競／中國大陸海警南域艦修復狀況分析

贏了大罷免　國民黨卻像輸家

企業家入閣是台灣社會的美麗幻想

「阿北」是小草們最高領導人　披著政黨外皮的新興宗教

賴清德「慢半拍解決危機」的方法　正好養大了危機

台灣為何無法投入紅色供應鏈？

相關文章

美軍售積欠逾6100億武器　WSJ：若順利交付「台灣國防預算」會更高

美軍售積欠逾6100億武器　WSJ：若順利交付「台灣國防預算」會更高

《華爾街日報》28日一篇社論指出，台灣總統賴清德宣布，2030年前國防預算提升至GDP的5%，希望向華府表明，自己是一個值得美國支持的真正安..

4小時前

「一支鋼筆」讓川普與李在明打開僵局！　筆芯製造商股價大漲

「一支鋼筆」讓川普與李在明打開僵局！　筆芯製造商股價大漲

川普政府批准252億對烏軍售！　3350枚射程450km彈藥年內交付

川普政府批准252億對烏軍售！　3350枚射程450km彈藥年內交付

美小額包裹免稅今起「永久取消」！　每年估增百億美元關稅收入

美小額包裹免稅今起「永久取消」！　每年估增百億美元關稅收入

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

國民黨重返執政的「造王者」　誰..

國民黨重返執政的「造王者」　誰..

「投資美國」　台灣企業國際化的..

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨..

相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛..

張競／中國大陸海警南域艦修復狀..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面