「投資美國」　台灣企業國際化的關鍵一步

▲投資美國不僅是應對關稅的短期策略，更是台灣企業提升國際競爭力的長期布局。（圖／記者李毓康攝）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教於台師大

投資美國不僅是應對關稅的短期策略，更是台灣企業提升國際競爭力的長期布局。在全球貿易環境日益複雜的當下，美國市場憑藉其經濟規模、技術優勢與穩定性，成為台灣企業拓展國際版圖的理想選擇。

投資美國不僅是應對外部壓力 更是主動追求長期發展的布局

目前，台灣與美國的關稅談判仍在進行中，川普政府已自2025年8月1日起對台灣進口商品實施20%的互惠關稅，這雖從原擬的32%調降為臨時措施，但談判尚未達成全面協議，台灣政府正積極爭取更優惠稅率，特別針對晶片等關鍵產品。

在這種不確定性下，投資美國成為必要備案，能幫助企業規避關稅壓力，並透過深度融入美國市場，實現技術升級與品牌價值的飛躍。這不僅是應對外部壓力的被動選擇，更是主動追求長期發展的戰略布局。

新東向產業聯盟的成立，正是希望協助台灣企業跨越資訊與資源的門檻，提供投資美國的專業建議與管道支持。無論是尋找合適的州別、了解當地法規，還是促成與美國企業的合作，聯盟的目標在於為企業打造一條通往美國市場的順暢道路。我們提供市場分析、法律諮詢與合作媒合等服務，旨在降低企業跨國投資的風險，讓台灣企業能夠順利落地美國市場，並在競爭中站穩腳跟。

在此關稅談判懸而未決之際，聯盟更強調仔細盤點台灣產業的赴美潛力，並有機會組織美國考察團，親訪多州考察投資環境，這將是延伸台灣經濟實力的重要一步。

事實上台積電（TSMC）已宣布追加1000億美元的對美投資計畫，使總投資額達1650億美元，包括興建三座先進晶圓廠、兩個先進封裝廠及研發中心，這不僅是單一企業的成功案例，更為其他產業如電子、通訊、石化等提供了可參考的範本。

台積電的舉措展現了台灣企業在全球供應鏈中的關鍵角色，其在美國設立先進晶圓廠，不僅緩解了半導體短缺的壓力，也深化了台美在高科技領域的合作。這一案例證明，投資美國能有效分散地緣政治風險，為台灣產業鏈注入更強韌性。

這樣的投資趨勢，將進一步帶動台灣產業鏈的升級與國際化。透過與美國企業的合作，台灣企業能夠接觸到先進技術與管理經驗，提升產品競爭力；同時，美國市場的高標準要求，也將推動企業在品質與創新上實現突破。

更重要的是，在當前關稅環境下，我們應好好仔細盤點適合赴美發展的產業。除了半導體與電子領域，生物科技、綠能、電動車供應鏈、精密機械及AI相關產業均具高度潛力。

這些產業不僅能受益於美國的研發資源、龐大市場與政策誘因（如淨零轉型與稅務優惠），還可加速台灣從勞力密集型轉向高科技投資。例如生物科技企業可利用美國的創新生態推動藥物研發，而綠能與電動車產業則能搭上美國的能源轉型浪潮。透過系統性盤點，我們能識別出這些產業在美國特定州（如亞利桑那的科技樞紐或德州的能源中心）最具競爭優勢。

為實踐這一盤點，新東向產業聯盟計劃組織美國考察團，邀集企業代表、學者與政府官員，親訪美國多州，考察當地法規、勞工市場與投資誘因。這不僅能提供第一手資訊，還可促成現場媒合，加速合作機會。

考察團的設計將聚焦實務，如參訪台積電亞利桑那廠，借鏡其落地經驗。或與美國商會對話，了解稅務優惠與供應鏈整合。如此一來，台灣企業不僅能規避關稅壁壘，還能主動延伸經濟實力，轉化挑戰為全球布局的動能。

總體而言，投資美國是台灣企業在全球化浪潮中不可或缺的一步。新東向產業聯盟將持續扮演橋樑角色，協助企業把握這一機遇。

台積電的成功只是起點，未來若有更多企業加入這一趨勢，台灣不僅能在國際市場中提升影響力，更將迎來產業全面升級的新時代。這不僅是產業升級的起點，更是國家經濟實力的全面延伸。

▼台積電的成功只是起點，未來若有更多企業加入這一趨勢，台灣不僅能在國際市場中提升影響力，更將迎來產業全面升級的新時代。（圖／資料照）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。