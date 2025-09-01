ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
川普關稅兩度敗訴！　民主的自我修復能力

我們想讓你知道…法院兩度判定川普違法、違憲，是美國制度「還沒完全崩毀」的證明。真正令人警覺的是，這次反制川普擴權的主力來自民間訴訟與個別法官，而非制度本體的主動修復功能。

▲。（圖／路透）

▲美國聯邦法院連續兩次裁定川普總統依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所加徵的對等關稅「違憲、違法」，重擊其「逆差即威脅」的貿易邏輯。（圖／路透）

●江岷欽／世新管理學院院長

美國憲法不是自殺契約。(The Constitution is not a suicide pact.)--美國大法官 羅伯・傑克森（Justice Robert H. Jackson）

2025年夏季，美國民主制度又經歷了一次現象級的壓力測試。美國聯邦法院連續兩次裁定川普總統依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所加徵的對等關稅「違憲、違法」，重擊其「逆差即威脅」的貿易邏輯。這不僅是對濫用行政緊急權的法律反制，更是對美國制度韌性的一次現場驗證：當總統制的權力試圖穿透憲政界線，民主制度能否及時修復自身破口？

關稅不是武器　緊急狀態也不是免責詞

川普自第二任期上任後，以「貿易逆差造成國家經濟結構危機」為由，於 2025 年 4 月宣布進入經濟緊急狀態，並依 IEEPA 強勢加徵涵蓋汽車、製藥與鋼鐵等多產業的對等關稅。這套關稅體系最初遭遇商界反彈與國際抗議，而後進口商 V.O.S. Selections 等進一步提出集體訴訟。

針對川普關稅訴訟案，美國國際貿易法院 (Court of International Trade, CIT) 於5月28日判定《IEEPA 不授權總統制定此類關稅》；美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）於8月29日，以7：4 大多數判決維持 CIT 的裁定。

申言之，IEEPA 並未賦予總統貿易稅制調整的授權空間，其設計初衷乃針對恐怖主義、核擴散等「異常且特殊的外部威脅」。法院認為，「長年存在的貿易逆差」不構成國安緊急事件，總統也無權單方面以此為由施行關稅政策。

誠如聯邦法院判決所述：

「國會從未在 IEEPA 授權總統可單方面設計關稅結構；其語言未提及稅收、貿易或其他同義詞。更遑論缺乏程序性保障與國會覆核機制，這種授權等同於放棄稅賦權。」

雖然法院允許這些關稅暫時維持至最高法院審理，但此案已成為近年最具憲政與經濟雙重意涵的司法攻防戰。

國會缺席的靜默　制度修復的斷層

相對於司法機關展現的制度自律，國會的反應明顯失速。除了少數民主黨與獨立派議員提出要求修改 IEEPA 並限制總統緊急授權的草案外，多數主流議員皆因選舉壓力或政黨忠誠選擇沉默。共和黨掌控的眾議院甚至有部分成員支持川普行動，視其為「貿易主權回收」。

這種立法怠惰，正是美國憲政制度長期以來的「慢性病」：行政權在面對緊急狀況時常被賦予過度彈性，而國會無論是政治意志、專業人力或時間配置，幾乎無法對等制衡。

David French 在《紐約時報》8月17日的評論〈憲法中的一句話讓美國陷入困境〉即指出根本問題所在：憲法第二條僅以一句「行政權屬總統」作為總統職權授權來源，過度模糊，為總統制留下無限擴張的可能空間。

▼相對於司法機關展現的制度自律，國會的反應明顯失速。（圖／路透社）

美國國會大廈。（圖／路透社）

從FDR到川普　緊急命令的制度陰影

川普關稅案並非美國第一次面對總統濫用緊急權的危機。1942 年，富蘭克林‧羅斯福（FDR）以國安為由簽署行政命令9066號，將12萬名日裔美國人送入集中營。最高法院當時以 Korematsu v. U.S. 判決維持其合法性，直到 2018 年才正式被推翻。

當年，司法與國會的缺席構成制度災難。而今，若不是民間提訴與法院介入，川普版的「貿易集中營」可能早已成形。IEEPA 這部1977年設計於冷戰背景的法案，原意為賦予總統因應伊朗人質危機或反恐行動的快速手段，但隨著「威脅」定義的政治化，其本身已成為制度漏洞的象徵。

民意感知與制度現實的落差

弔詭的是，儘管法院兩度打臉川普的法律主張，但民調顯示其關稅政策仍獲部分基層支持。根據《華盛頓郵報》8月下旬的民調，約有47%的共和黨選民相信「貿易逆差是外國經濟戰的一種形式」，甚至認為「川普有權力為美國利益設定貿易規則」。

這種現象反映出一種民主制度的認知落差：當總統透過「經濟緊急」敘事主導話語場域，制度本體的受損在多數人眼中反而淪為抽象話題。《紐約時報》評論指出，「民主制度崩壞從來不是一夕之間的政變，而是日常語言的慢性稀釋。」

民主的自我修復　不能靠運氣

法院兩度判定川普違法、違憲，是美國制度「還沒完全崩毀」的證明，但還不是制度健全的保證。真正令人警覺的是，這次反制川普擴權的主力來自民間訴訟與個別法官，而非制度本體的主動修復功能。

歷史不斷提醒我們，制度不是自動運轉的機制，而是一組需要不斷調校的權力結構與文化共識。若國會長期失能、選民對制度運作無感、媒體焦點永遠流於表面政治劇場，下一次制度破口恐怕就不是「敗訴」結束，而是「定讞」成形。

結語　民主制度修復的三條路

川普敗訴雖是民主韌性的一次回擊，但若未能正視結構問題，也只是暫時阻止災難發生的事件而已。未來制度修復，需要至少三條路同時進行：

國會必須立法補破口：針對 IEEPA、《國家緊急法》（NEA）等緊急授權法案，加入啟動門檻、國會回溯條款與時間限制。

憲法語言需要再詮釋或修憲：第二條的「行政權」定義過於抽象，若不透過司法釋憲或修憲程序重新界定，制度將永遠被政治現實挾持。

民主素養與資訊治理同步提昇：川普的資訊操控戰術（解雇統計局長、刪減 CDC 數據、政治化政府通訊）已成常態，民主必須建立更強大的資訊真實性防火牆。

羅伯・傑克森在1945年紐倫堡審判的開庭陳詞鏗鏘有力「我們絕不能忘記，今天我們用來審判這些被告的紀錄，將是明天歷史用來審判我們的紀錄。」(We must never forget that the record on which we judge these defendants today is the record on which history will judge us tomorrow.)

畢竟，制度的真正對手，不只是專制領袖，而是制度設計過於寬容、太容易被好萊塢式劇情掩蓋真相的那種「習慣性忽略」。

▼法院兩度判定川普違法、違憲，是美國制度「還沒完全崩毀」的證明，但還不是制度健全的保證。（圖／視覺中國CFP）

法官，法槌（圖／視覺中國CFP）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

關鍵字: 江岷欽 雲論 美國 川普 關稅 IEEPA 美國國際貿易法院

川普關稅兩度敗訴！　民主的自我修復能力
川普關稅兩度敗訴！　民主的自我修復能力

