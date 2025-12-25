ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

偏離法治常識　專業的憲政白痴

我們想讓你知道…當法官不再服從法律，當判決需要連署護航，當基層法官集體質疑最高憲法審判者，這就不是民主前進的一步，而是法治倒退的警訊！

▲。（圖／視覺中國CFP）

▲五位大法官及其聲援者，卻在本案中主張一種極其危險的觀念：當法律（《憲法訴訟法》）不合己意時，大法官可以逕依「憲法」、「程序自主權」自行裁判，甚至自行排除法律所明定的程序與人數門檻。（圖／視覺中國CFP）

●林騰鷂／東海大學法律系退休教授

在一個法治國家，最不可原諒的，從來不是立場不同，而是明知法律規範存在，卻公然選擇無視。更不可思議的是，這樣的行為，竟然出現在掌握憲法最終解釋權的司法院大法官，以及一群自詡為「專業憲政守護者」的學者與律師身上。

近日五位大法官作成「114年憲判字第1號判決」，不僅引發憲政秩序的重大爭議，更引爆一場前所未見的荒謬景象——司法判決竟需靠政治式連署來「拯救正當性」。445位學者、375位律師、數千名公民連署聲援，聲勢浩大，卻恰恰暴露了問題的核心：如果判決真能依法論法，何須動員聲量護航？

基本法治常識　大法官就是法官

首先，必須釐清一個連法學一年級學生都不該弄錯的基本事實：

依《法官法》第2條第1項第1款規定，「司法院大法官」明確屬於法官。

這不是學理爭議，而是白紙黑字的法律規定。既然是法官，就必須遵守法官的根本原則——依法律審判。

然而，五位大法官及其聲援者，卻在本案中主張一種極其危險的觀念：當法律（《憲法訴訟法》）不合己意時，大法官可以逕依「憲法」、「程序自主權」自行裁判，甚至自行排除法律所明定的程序與人數門檻。

這種說法，不只是錯誤，而是對法治的公然背叛！

▼445位學者、375位律師、數千名公民連署聲援，聲勢浩大，卻恰恰暴露了問題的核心：如果判決真能依法論法，何須動員聲量護航。（圖／翻攝自Facebook／經濟民主連合）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／經濟民主連合）

憲法早已說得清清楚楚　不得逕依憲法裁判

支持判決者反覆高喊「憲法至上」，卻刻意忽略憲法中最關鍵、也最致命的條文。

憲法第80條明定：法官須「依法律獨立審判」。

憲法第175條第1項更明白規定：本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之。

這兩條合在一起，構成法治國的核心原則：憲法規範要透過法律具體化，法官只能依法律所定程序行使職權。換言之，憲法本身已經否定「法官可以不受法律拘束，直接依憲法裁判」的可能性。

否則，刑事法官是否也可不顧《刑事訴訟法》，直接「依刑法正義」定罪？民事法官是否也可無視《民事訴訟法》，逕依「民法精神」判決？

如果可以，那法治國已經不存在！

所謂「程序自主權」　是憲政幻術

聲援聲明中最荒謬的一段，是主張大法官享有「程序自主權」，因此「僅受合憲的憲訴法拘束」。這種論述，實質上是在偷換概念。

由誰來判斷法律是否合憲？不就是是依該法律所組成的憲法法庭本身嗎？

五位大法官一方面宣稱《憲法訴訟法》有重大瑕疵，另一方面卻又「部分適用、部分排除」，甚至自行創設規則，將其他三位未出席評議的大法官視為「自行迴避」，進而重算人數門檻。

這不是憲法解釋，這是濫享司法權力自助餐！

連基層法官都看不下去

更具諷刺意味的是，對此判決提出最嚴厲批判的，並非政黨或政治人物，而是基層法官。在《法官論壇》中，已有多位法官直言不諱指出：

判決若需靠連署背書，本身就是司法公信力的崩壞

若人數不足，就應等待補齊，而非自行發明排除規則

要人違背自身法確信，參與被認為違法的評議，本身即違反法治倫理

更有法官一針見血地說：大法官現在這樣搞，只是把司法公信力踩在腳底下而已。

這不是政治攻擊，而是同為法官者，對專業失格的痛心指控！

連署不能取代合法性

最令人憂心的，不只是這一號判決，而是其背後所展現的思維模式——用道德正確感，取代法律正當性；用人數聲量，掩飾程序違法。

憲政不是群眾運動，司法判決也不是公投結果！

當一群自稱「專業憲政人士」的人，竟然集體無視《法官法》、憲法第80條與第175條之明文規定，還自我陶醉於「守護民主」的道德敘事中，那問題就已不在立場，而在能力與誠實！

說得直白一點：這不是憲政高度，而是憲政白痴的行徑！

結語　真正的憲政不靠神話

真正的憲政民主，不需要把大法官塑造成不受法律拘束的救世主。

真正的司法權威，來自於對法律的自我節制，而非自我加冕。

當法官不再服從法律，當判決需要連署護航，當基層法官集體質疑最高憲法審判者，這就不是民主前進的一步，而是法治倒退的警訊！

憲法，不需要被「復活」，它只是需要被遵守！

▼最令人憂心的，不只是這一號判決，而是其背後所展現的思維模式——用道德正確感，取代法律正當性；用人數聲量，掩飾程序違法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存

►行政協助文書驗證　防堵不動產相關詐騙

►歐洲擬戰後進駐烏克蘭　多國部隊成為新安全保證

投稿
申訴
關鍵字: 林騰鷂 雲論 憲法法庭 大法官 憲政 民進黨 門檻

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
偏離法治常識　專業的憲政白痴
閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存
行政協助文書驗證　防堵不動產相關詐騙
歐洲擬戰後進駐烏克蘭　多國部隊成為新安全保證
憲政制度崩毀　大法官自甘墮落成為獨裁幫兇

推薦閱讀

閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存

行政協助文書驗證　防堵不動產相關詐騙

台灣經濟熱呼呼　為何消費冷颼颼

謝銘洋等五位大法官枉法判決　全民應嚴肅面對憲政危機

偏離法治常識　專業的憲政白痴

歐洲擬戰後進駐烏克蘭　多國部隊成為新安全保證

大法官不必充當義勇急先鋒

憲政制度崩毀　大法官自甘墮落成為獨裁幫兇

從制度逃避到治理空轉　雙少數政府的政治操作與人民代..

沒叫的那隻狗　台灣的總統制時刻

相關文章

羅智強：民主傾覆從癱瘓國會開始　別讓行憲紀念日變毀憲紀念日

羅智強：民主傾覆從癱瘓國會開始　別讓行憲紀念日變毀憲紀念日

憲法法庭19日宣告藍白力推的《憲法訴訟法》修正案違憲，但僅由5位大法官作成判決，引起議論。對此，國民黨立委羅智強在今（25日）行憲紀念日這天..

7小時前

閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存

閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存

歐洲擬戰後進駐烏克蘭　多國部隊成為新安全保證

歐洲擬戰後進駐烏克蘭　多國部隊成為新安全保證

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

快訊／不只陳素月！　民進黨選對會今拍板童子瑋參選2026基隆市長

快訊／不只陳素月！　民進黨選對會今拍板童子瑋參選2026基隆市長

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政..

閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政..

行政協助文書驗證　防堵不動產相..

台灣經濟熱呼呼　為何消費冷颼颼

謝銘洋等五位大法官枉法判決　全..

偏離法治常識　專業的憲政白痴

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面