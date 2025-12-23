台灣經濟熱呼呼　為何消費冷颼颼

▲今(2025)年在川普對等關稅衝擊，全球景氣反覆、以及地緣政治風險升高的背景下，台灣卻憑藉 AI 與高科技出口，一舉交出亮眼成績單。（圖／台北101觀景台提供）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

年關將屆，政府與國內大型智庫接連上修經濟展望，共同勾勒出台灣罕見的高成長願景。尤其，今(2025)年在川普對等關稅衝擊，全球景氣反覆、以及地緣政治風險升高的背景下，台灣卻憑藉 AI 與高科技出口，一舉交出亮眼成績單。不僅經濟成長率創下金融海嘯後新高，「好到出乎意料」，出口金額也創歷史紀錄，股市更是頻頻站上歷史高點，通膨壓力也逐步趨緩。

乍看之下，這是一幅欣欣向榮的經濟圖像；然而，若把目光從亮麗的總體數據轉向民眾日常，卻會發現另一幅截然不同的「風景」，那就是民間儲蓄率創高、消費信心不足，形成「外熱內冷」的強烈對比。何以台灣經濟熱呼呼 為何消費冷颼颼，實其來有自。

經濟表現超乎預期

主計總處於11月底上修今、明兩年經濟成長率，在AI需求快速擴張的帶動下，今年經濟成長率大幅拉升至 7% 以上，不僅創下2008年金融海嘯以來的近15年新高，也推升全年出口金額首度突破6千億美元。展望明(2026)年，在高效能運算、AI 伺服器等需求持續支撐下，出口仍有望再創新高，經濟成長雖回落至 3%~4%多的常態區間，仍明顯優於多數主要經濟體。

中央銀行在12月18日的第四季理監事會議後，同樣上修經濟預測，對 2025 與 2026 年的成長率評估與主計總處大致相近。並判斷通膨壓力持續趨緩，未來2年消費者物價指數與核心通膨率皆可望維持在2%以下的溫和水準。

而中研院經濟研究所的看法更為樂觀，12月22日發布的經濟預測，不僅將今年經濟成長率上修至逾7.4%，形容為「數據上表現最佳的一年」，並預期明年成長動能將由今年高度仰賴出口，逐步轉向內需與國內投資接棒。

然而，與這些亮眼的總體預測形成強烈反差的，卻是民間消費的實際表現。即便經濟成長創高、通膨趨緩、利率維持穩定，消費者信心仍顯不足，消費行為反而趨於保守。多數家庭在金錢運用上更為審慎，優先選擇儲蓄而非支出，休閒與旅遊消費嚴守預算，呈現出一種低調、克制、精算的「靜默消費」模式。這種總體經濟熱絡、內需消費降溫的落差，正是當前台灣經濟最值得警惕的結構性矛盾。

消費冷颼颼原因之一 消費信心低迷不振

台灣消費者信心指數(CCI) 是由中央大學台灣經濟發展研究中心每月編製的指標，衡量民眾對未來半年經濟的看法，包含物價、家庭經濟、景氣、就業、股票投資、購買耐久財等六項，指數超過100表示樂觀，低於100表示悲觀，是經濟的重要領先指標。

此項分數高點落在2015年4月的92.93，疫情期間的2022年11月分數60為最低點，之後升至2024年9月的77.84波段高峰。不過，近期（約2025年9-11月）數據卻落至63至65區間，遠低於象徵樂觀的100，也明顯低於過去10年的高點。

即便經濟數據不斷傳來利多，民眾對未來半年景氣、就業與家庭預期所得的看法，仍偏向保守甚至悲觀。在高度不確定的環境下，消費行為自然轉趨謹慎，能省則省、能存就存，進而形成上述的「靜默消費」趨勢。

消費冷颼颼原因之二 超額儲蓄愈來愈高

另外，支撐台灣經濟「外熱」卻加深「內冷」的重要關鍵之一，正是近年快速攀升，並屢創新高紀錄的「超額儲蓄(excessive saving)」。所謂「超額儲蓄」，係指整體國民儲蓄超過國內投資的部分，本質上反映出口順差與資金回流未能有效轉化為內需與投資。隨著出口暢旺、經常帳順差持續擴大。

主計總處預估，今年超額儲蓄規模將首度突破5兆元（台幣，下同），占 GDP 比重逼近兩成，明年更可能攀升至6兆元以上，超額儲蓄率創下歷史新高，顯示資金大量滯留於金融體系之中。

從整體儲蓄結構來看，國民儲蓄毛額連年大幅成長，儲蓄率已升至四成以上，在國際間屬於偏高水準。即便家庭部門的儲蓄率近年略有下滑，平均每戶儲蓄金額卻仍創新高，且高度集中於少數高所得與科技產業聚集的縣市。

相較之下，低所得家庭則長期面臨負儲蓄困境，顯示「整體很會存錢」的背後，其實伴隨著明顯的所得差距與資源分配落差。持平而論，高儲蓄現象本身並非全然負面，它意味著民間資金充裕、經濟體質具有一定韌性。然而，當儲蓄長期無法轉化為有效投資與消費，便成為結構性問題。

一方面，私人消費占 GDP 比重持續偏低，內需動能不足；另一方面，企業雖握有可觀盈餘，卻未積極擴大國內投資，導致資金閒置、超額儲蓄不斷累積。與美、日、韓等主要經濟體相比，台灣超額儲蓄率明顯偏高，正凸顯出口導向成長模式下，內需與投資吸納能力不足的「台灣病」癥結。

▼主計總處預估，今年超額儲蓄規模將首度突破5兆元（台幣，下同），占 GDP 比重逼近兩成，明年更可能攀升至6兆元以上，超額儲蓄率創下歷史新高，顯示資金大量滯留於金融體系之中。（圖／記者周宸亘攝）

消費冷颼颼原因三 潛藏的「荷蘭病」不利消費

長期以來，台灣經濟結構中潛藏的「荷蘭病」（亦被稱為「台灣病」），正持續侵蝕民間消費力。為維持出口競爭優勢，新台幣長期低估（趨貶），使進口的能源、食品與日常必需品價格居高不下，等同對消費者加諸一層無形負擔，壓縮家庭可支配所得。

另一方面，產業發展高度集中於科技出口部門，企業為維持成本與毛利，薪資成長相對受限，導致多數勞工收入增幅追不上民生物價等生活成本的增幅，民眾因而普遍感受經濟數據亮眼、薪水卻無法跟上，無法享受經濟成果實。

此外，寬鬆的貨幣環境與過剩資金未能有效投入實體投資，反而推升房地產價格，居住成本快速攀升，進一步排擠其他消費支出，對年輕世代衝擊尤為明顯。

同時，資金與人才過度流向少數高科技龍頭，傳統製造業與服務業長期缺乏升級動能，內需產業發展受限，經濟成果分配失衡。結果是，即使股市與出口表現亮眼，民眾的實際生活壓力與消費能力卻未見同步改善，內需自然難以被有效帶動。

提振消費需分享經濟成果

我們常聽到、台灣錢多到淹腳目」，的確是如此。因此，台灣當前的困境並非「沒有錢」，而是「不敢花錢、花不到錢」。要提振消費信心，單靠出口成長或股市上漲遠遠不夠，關鍵在於讓經濟成果更廣泛地被分享。

政策上，應思考如何改善薪資結構、促進服務業與內需產業升級，並引導超額儲蓄轉為有效投資；同時，穩定房市、降低生活必需成本，才能實質提升民眾的安全感與購買力。

總結而言，「高成長、高儲蓄、低消費」的並存，是台灣經濟的警訊，也是轉型的契機。唯有正視結構失衡與信心不足的問題，讓民眾真正感受到經濟好轉與生活改善，最終落實日常消費中。

▼台灣當前的困境並非「沒有錢」，而是「不敢花錢、花不到錢」。要提振消費信心，單靠出口成長或股市上漲遠遠不夠，關鍵在於讓經濟成果更廣泛地被分享。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

