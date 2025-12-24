ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
歐洲擬戰後進駐烏克蘭　多國部隊成為新安全保證

我們想讓你知道…歐洲正在做的，是嘗試用更具體的兵力存在與制度機制，把承諾從語言變成成本，這也提醒台灣在思考外部安全支持時，真正關鍵不只在口頭立場，而在平時就能讓嚇阻在危機來臨前就已經成立。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲領袖近日提出的多國部隊與安全機制構想，重點不在「打一場新的戰爭」，而在於把停火或和平協議之後的安全承諾，從宣示性語言推進到可被執行的部署安排。（圖／達志影像／美聯社）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

歐洲領袖近日提出的多國部隊與安全機制構想，重點不在「打一場新的戰爭」，而在於把停火或和平協議之後的安全承諾，從宣示性語言推進到可被執行的部署安排。柏林會議的共同聲明把邏輯講得直接，領土安排不能先談，安全保證要先到位，烏克蘭邊界不能被武力改寫，領土決定權屬於烏克蘭人民。 

不只是援烏政策的延伸　還是歐洲安全的自主作為

多國部隊的設計核心，是用歐洲主導的兵力存在，加上美國支持的背書，去填補戰後最危險的空窗期。歐洲領袖把任務描述為協助重建烏軍、協助確保領空安全、改善黑海相關海上安全，並在烏克蘭境內支撐停火監測與安全運作，英方並把烏軍和平時期規模維持在約 80 萬人的想法寫進聲明脈絡，讓安全保證不只是一句承諾，而是以可長期嚇阻的兵力結構為前提。 

這套安排會被特別強調「連結領土完整」，原因在於歐洲想避免重演過去那種協議簽了，戰線暫停了，侵略者隔幾年又回來一次的循環。

停火線若只是戰場現狀的暫時封存，對基輔而言等於把主權問題推向未來，對歐洲而言則是把戰爭風險改成長期慢性病，仍會反覆外溢到能源、安全、難民與國防支出。

於是歐洲試圖用駐軍與監測機制把「再侵略的成本」提前寫進現實世界，讓莫斯科在計算下一步時面對的不只是烏軍，也包含歐洲集體的政治與軍事承擔。 

更值得注意的是，這不只是援烏政策的延伸，還是一種歐洲安全的自主作為。柏林聲明與相關報導呈現的訊號很清楚，歐洲不願再當被告知的一方，不願把戰後秩序完全外包給白宮的談判節奏與政治風向，所以才把多國部隊、長期軍援、訓練團與監測機制一併打包，宣示歐洲要以實力坐上談判桌。

這背後同時回應了美方提出的和平框架討論壓力，也反映歐洲對美國未來可能戰略收縮的預期管理。 

歐洲嘗試把承諾從語言變成成本　提醒台灣真正關鍵不在口頭立場

但風險也同樣真實，這套方案同時服務兩個互相拉扯的目標，一個是堅持國際邊界不可用武力改變，一個是在操作上必須以現有前線作為停火線來啟動機制。

當多國部隊主要部署在相對安全的後方與關鍵節點，多國部隊能提供威懾與穩定，卻未必能立刻改變被占領區的事實狀態，歐洲必須說服烏克蘭社會，暫時穩住不等於承認割讓，否則安全保證可能反而變成凍結現狀的制度化包裝。 

另一個矛盾在政治決心與資源可行性。多國部隊要有效就得能輪調、補給、維持戰備，還得承受不可避免的風險事件。任務被描述為進駐但不作戰，看似降低升級，實際上更考驗聯盟紀律，因為一旦出現傷亡或擦槍走火，各國國內輿論會逼問這到底算不算參戰。多國部隊若缺少明確的交戰規則與政治授權，就可能在關鍵時刻被迫退回模糊地帶，讓嚇阻效果折價。 

所以把多國部隊進駐烏克蘭，稱為「歐洲的北約時刻」並不誇張，歐洲正在嘗試用自己的部隊與機制，把集體防衛的精神擴展到一個尚未加入北約的戰後烏克蘭。

問題在於歐盟集體安全仍很難完全脫離美國。從情報預警、戰略協調到對俄嚇阻的最終背書，美國的支持會大幅決定這支部隊在莫斯科眼中到底是儀式性存在，還是真正提高再侵略門檻的硬承諾。美方在和談框架、制裁鬆綁、軍援節奏上的任何單邊轉向，都可能讓歐洲即使願意扛責任，也扛得更辛苦。 

把視角拉回台灣讀者，這套「戰後進駐，戰時避免直接捲入」的模式，其實映照了民主陣營在台海安全承諾上也反覆出現的張力，一面要提供可信的安全保證，一面又要控制升級與避免被捲入全面戰。

歐洲正在做的，是嘗試用更具體的兵力存在與制度機制，把承諾從語言變成成本，這也提醒台灣在思考外部安全支持時，真正關鍵不只在口頭立場，而在平時就能不能把協作機制、預警共享、後勤補給與聯合演訓變成可運作的常態，讓嚇阻在危機來臨前就已經成立。

▼把視角拉回台灣讀者，這套「戰後進駐，戰時避免直接捲入」的模式，其實映照了民主陣營在台海安全承諾上也反覆出現的張力，一面要提供可信的安全保證，一面又要控制升級與避免被捲入全面戰。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

關鍵字: 楊聰榮 雲論 烏克蘭 歐洲 俄烏戰爭 台灣 美國

