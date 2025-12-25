ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存

我們想讓你知道…覆議、倒閣這兩項權力分立賦予立法權的制度，被行政權以曲解而繞過去，始得制衡機制嚴重失衡，行政權將一權獨大，無有力制衡，人民看在眼裡。

▲。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰以不副署的方式，拒絕執行已覆議失敗的財政收支劃分法，這是解嚴之後，最嚴重的憲法破毀事件。（示意圖／行政院提供）

●李鎨澂／東吳大學法律系講師、巴黎第一大學法學博士候選人

行政院長卓榮泰以不副署的方式，拒絕執行已覆議失敗的財政收支劃分法，這是解嚴之後，最嚴重的憲法破毀事件。行政機關可憑一己好惡，對於覆議失敗的法案，不顧全國最高民意機關的立法決議，如此則依憲行政不僅遭到淘空，行政更搶兼了立法。

三權分立與權力制衡　可避免專斷

孟德斯鳩（Charles de Secondat Montesquieu, 1689~1755）曾指出行政與立法兩權合一的缺點，認為立法權和行政權如果集中在一個機構，君主可能制定施行一些暴虐的法律，自由便不復存在。他也批評道，如此司法權也與行政權合併，法官將擁有壓迫者的力量！

此次五位大法官也不顧其他三位同僚反對，逕自剝奪那三位大法官的權力，自行組成不合法的法庭，做成實質左袒行政權的判決。此後公民的生命和自由，就將淪由專斷的權力來處置，這是非常嚴重的憲政危局。

中華民國憲法增修條文規定得很清楚，行政院向立法院提出覆議，若立法院全體委員二分之一，仍維持原決議，行政院長就應立即接受該決議，並沒有第二條路可以走。可是已覆議八次失敗，卓揆悍然不副署，違背了他應遵守覆議的憲法義務。

行政院絕副署權　是制衡總統而非立法院

如果不副署可以理直氣壯，為何不在第一次覆議失敗時就提出呢？因為他深知，法政學界對於不副署之舉，反對者眾，連民進黨立院總召柯建銘也反對，爭議太大，他也下不了決心。最近他孤注一擲，表面上是讓法律不公布了，但整個依憲法行政的原則，也通通付之東流。

所謂用副署來抗衡立法權，可謂牛頭不對馬嘴，因為副署是內閣制與半總統制國家的總理或閣揆，用以牽制、對抗國家元首的制度。

我們看蔣經國、陳水扁兩位總統的公文檔案就知道，蔣經國總統解除戒嚴命令的簽名，是民國76（1987）年7月12日，而行政院長俞國華的副署是7月13日，亦即行政院長的簽名，比總統晚一天，正是給予行政院長思考副署與否的餘裕。

同理，陳水扁總統公布法律，簽署日期是2002年5月14日，行政院長游錫堃副署日為5月15日。從而副署就是制衡總統的機制，大法官解釋419號解釋也是如此認定。

行政院長用牽制總統的制度，轉來對抗立法權，不僅不合憲，也不合這項制度設計的本旨。

▼所謂用副署來抗衡立法權，可謂牛頭不對馬嘴，因為副署是內閣制與半總統制國家的總理或閣揆，用以牽制、對抗國家元首的制度。（圖／作者提供）

▲▼。（圖／作者提供）

▲▼。（圖／作者提供）

總統公布法令　但行政院長不副署的後果

而且賴清德總統公布法令後，卓院長實質上向提名他的總統負責，卻決定不副署立法院通過的法令，至少有兩個後果會讓人民十分憂心：

其一，無法解除戒嚴：日後若總統宣布戒嚴，但立法院決議解除戒嚴，可是行政院長卻拒絕副署，總統就無法公布解除戒嚴的命令了。

其二，倒閣失去意義：倒閣之目的，在於得以組成行政立法相互信賴的新內閣，但行政院長拒絕執行立院通過的法律，則不管倒閣改選後的立法院席次如何，行政院長仍握有立法院無法抗衡的力量，倒閣也失去作用而毫無意義。

覆議、倒閣這兩項權力分立賦予立法權的制度，被行政權以曲解而繞過去，始得制衡機制嚴重失衡，行政權將一權獨大，無有力制衡，人民看在眼裡。難道要進入「大罷免2.0」的對抗嗎？在國家內外多事的環境下，絕非全民之福！

（本文為作者觀點，與啟思民本基金會無關。)

▼覆議、倒閣這兩項權力分立賦予立法權的制度，被行政權以曲解而繞過去，始得制衡機制嚴重失衡，行政權將一權獨大，無有力制衡，人民看在眼裡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

關鍵字: 李鎨澂 雲論 卓榮泰 賴清德 不副署 憲法法庭 大法官 憲政

