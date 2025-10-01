ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
懷想張俊雄院長的聲音　政治人物獨具個性的一代

我們想讓你知道…願在美麗島事件後為高俊明牧師辯護的張俊雄聲音被記得，政治不只是權力的角逐，也是一種風度、一種氣質的傳承、一份信仰中的盼望。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲前行政院長張俊雄辭世。（圖／記者李毓康攝）

●陳詩寧／科技公司首席行銷長

在陳水扁總統第一任期跑新聞的記者，大概都忘不了張俊雄院長的聲音。明明是台灣歐里桑的身材，講話卻帶著歌仔戲腔調的韻味。他不是金句製造機，但他的聲音裡奇特的教化意味：柔軟時帶姿態，強硬時仍保有一種溫潤，讓人回想起政治人物獨具個性的上個世紀末與世紀初。

從野百合到總統府交接的溫和身影　

張俊雄的身影最早為這一代所知是在野百合學運現場，當時身為立委的張俊雄前往聲援。2000 年台灣首次政黨輪替，張俊雄以民進黨秘書長身分參與交接，之後再以總統府秘書長身分主辦520就職典禮，典禮上還邀請張惠妹唱國歌，對照今日演藝圈在中國市場的緊箍咒，幾乎難以想像那時的自由氣息。

這種和諧的政黨輪替和政權交接交接初體驗，並非各國歷史的必然，而是當時朝野政治人物的一連串善意選擇。而在強勢的明星主角陳水扁身邊，始終扮演配角的張俊雄，其身上所帶老派律師的氣質：講求程序、公義，但又不乏人情味，應該在這個台灣歷史時刻扮演了關鍵角色。

八掌溪事件、核四停建　朝小野大的挑戰

民進黨上台後初強調全民政府，社會充滿期待，但好景不常，2000 年7月嘉義發生八掌溪事件，四位工程人員在電視直播鏡頭前被滾滾洪水吞沒，這起事件雖不及前一年的九二一地震慘烈，規模上也比不上最近的光復堰塞湖溢頂，卻是新政府第一個信任危機，民主初熟的浪漫，在殘酷現實面前嘎然而止，張俊雄就是在災難後出任副閣揆，三個月後唐飛辭職，他成為首任民進黨閣揆。

張俊雄與台灣命運的最大共構，是在上任後以行政院長身分宣布核四停建，對照今日的能源爭議，即使在政黨授意之下，這個決定依然勇氣十足，張俊雄說「沒有核四，台灣不缺電」，言猶在耳，可供歷史檢視。

但其後引爆國會激烈杯葛，民進黨開始面對朝小野大的窘境，即使陳水扁總統在2004年連任成功也未得化解，張俊雄後來二度接任行政院長，那時已是總統深陷風暴，民進黨四大天王用盡的殘局，他依然扮演最佳男配角，可謂有始有終。在2008年退出政壇後，張俊雄選擇當監所志工，也不允許子女參與政治，也是一種典型。

政治人物　過去個性、今日人設、明日只靠流量？

現實來看，張俊雄的聲音再真誠，也許不能在今日發揮同樣的作用，因為他不會是社群媒體的贏家。張俊雄那一代的政治人物，他們的個性都是真實地活出來的：無論是李登輝的哲學腔調，連戰的官式威嚴，陳水扁的親民風格，或宋楚瑜的聲淚俱下，都是自然生成而非演算法雕琢。

反觀今日，當野百合時代坐在廣場上的學生，已經成為台灣政治的第一線，但現在政治人物卻需要依賴人設與聲量操作，當聲量凌駕於專業，假新聞瀰漫，政治人物往往比娛樂明星還需要在意社群演算法。

等而下之的竟還以狗仔隊式跟拍對手，將政治簡化為流量戰場，依靠人民的健忘症存活，完全不顧毀壞人設，比起來，追尋粉絲肯定的網紅還比政治人物有一致性。

在此之時，懷想那個「帶著歌仔戲腔調的歐里桑聲音」和那個政治人物獨具個性的時代，也是在懷舊裡暫時尋求安慰。

▼張俊雄（右）那一代的政治人物，他們的個性都是真實地活出來的，而非演算法雕琢。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

最險惡的不是台灣地形　而是人心

台灣歷史從不缺乏天災人禍，九二一地震、八掌溪事件、颱風豪雨乃至疫情，懶惰的政治人物會在災難中無所遁形，負責任的政治人物更需要從災難考驗中學習如何面對信任危機，然而，比颱風更難預測難的是國際局勢，比台灣地形更險惡的是人心。

面對嚴重災情阻擋義煮團進入、只能夠指定採購特定店家便當的地方官員，及據估三年需要花上千萬來雇用狗仔的中央民意代表，救災的錢往何處去、監控的錢又從何處來令人起疑，這樣的政治人物如何帶領台灣走過未來險惡，只有天知道。

願在美麗島事件後為高俊明牧師辯護的張俊雄聲音被記得，政治不只是權力的角逐，也是一種風度、一種氣質的傳承、一份信仰中的盼望。

▼政治不只是權力的角逐，也是一種風度、一種氣質的傳承、一份信仰中的盼望。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

●本文轉載自「思想坦克」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

思想坦克專欄

思想坦克專欄 思想坦克

《台灣智庫-思想坦克》立志作為台灣彼此理解互信的溝通交流平台，我們誠摯地歡迎台灣各地所有的聲音。

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠

「台灣地位議題」關係後二戰的國際新秩序　我們已經沒..

系統性大規模「去美元化」　可作為動武預警指標

大罷免失敗後的省思　「提早敲響的警鐘」對賴政府未必..

