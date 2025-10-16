有溫度的靜默需兼顧人道與秩序　從高鐵寧靜車廂談起

▲台灣高鐵新推出的寧靜車廂政策，初衷旨在回應通勤族對安靜乘車環境的迫切需求，展現提升公共運輸品質與文明水準的決心。（圖／高鐵公司提供）

●楊智強／教育部中央教師申訴評議委員

台灣高鐵新推出的寧靜車廂政策，初衷旨在回應通勤族對安靜乘車環境的迫切需求，展現提升公共運輸品質與文明水準的決心。然而，政策執行卻面臨挑戰，目前列車座椅椅背上的寧靜車廂宣導牌已遭撤除，陷入「父子騎驢」的窘境。既難滿足乘客對寧靜的期待，又無法有效規範行為，令人扼腕。如此積極的改革措施，理應更細緻地執行，方能實現初衷。

當前，都會區生活壓力日增，通勤族群對公共運輸空間的靜謐氛圍已成剛性訴求。筆者公務所需偶有南北奔波，頗能體會乘客對車廂噪音干擾之苦，高鐵車廂內常見的大聲通話、影音外放等喧囂行為，已明顯干擾大多數乘客的休憩權益。這些不文明舉動不僅影響他人，也折損了公共空間的秩序與和諧。

但必須特別強調的是，高鐵在推動此政策之前，新聞稿早已表現兼顧公平與人道，明確豁免嬰幼兒及特殊需求乘客，並以服務人員的柔性引導乘客相互尊重，平衡多元需求，展現社會包容。

實務執行上，宜避免一味採取極端管制，才能體現社會在多元共融的基礎，逐步建立成熟民主社會中自我教養力量的展現，避免讓少數人的恣意妄為影響到整體秩序。

若從國際經驗觀之，日本新幹線的秩序井然，早已成為全球公共運輸的標竿。車廂沒有刺耳的喧嘩，也少有電子音外放的干擾，每個人都理解公共空間屬於大家的基本原則。

台灣高鐵的寧靜車廂應致力在學習與創新之間，找到因地制宜的路徑，不盲從、也不落後，踏實地讓社會文明邁步向前。

從更宏觀的角度來看，這項政策的推動象徵著公民素養的提升與文明風氣的累積。現代社會生活節奏快速，人人皆需適時獲得一段暫時的「離線權」，以遠離訊息干擾與外界喧囂，讓心靈得以休養生息、調節情緒，這已成為維護心理健康的關鍵策略，也有助於提升整體效率與生活品質。

期盼未來，台灣高鐵以更周全的執行力，彰顯台灣的包容與進步。

▼台灣高鐵的寧靜車廂應致力在學習與創新之間，找到因地制宜的路徑，不盲從、也不落後，踏實地讓社會文明邁步向前。（圖／高鐵公司提供）

