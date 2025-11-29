張競／隱身印度軍艦穿越海峽？

▲▼印度匿蹤軍艦「西高止山脈」號(INS Sahyadri，F49)。（圖／翻攝自X／印度海軍）

●張競／中華戰略學會資深研究員

印度海軍依據俄羅斯為印度所產製塔爾瓦級巡防艦(Talwar class Frigate)為藍本，透過仿製所自行建造，號稱具備匿蹤功能之什瓦利克級巡防艦(Shivalik-class frigate）「西高止山脈」號(INS Sahyadri，F49)從十月初開始，依據印度海軍以「海洋夥伴演練」(MPX：Maritime Partnership Exercise)為名，推動與他國海軍交流與演習之任務指導，前往西太平洋海域，展開系列性訪問、交流與聯合演習活動。

該艦於10月2日至5日訪問馬來西亞登嘉樓州(Terengganu)甘馬挽(Kemaman)海軍基地，並在10月13日抵達韓國釜山港，隨後與韓國海軍大邱級護衛艦「慶南艦」(ROKS Gyeongnam，FFG-819)實施首次印度與韓國之海上聯合操演。

該艦隨後依據印度與日本海上自衛隊之JAIMEX-25交流與聯合演習計畫，在10月16日至18日海上會合實施聯合演習。10月21日INS Sahyadri在操演後，抵達日本橫須賀(Yokosuka)軍港進行交流訪問。

INS Sahyadri隨後更遠赴關島，依據MALABAR-2025聯合演習規劃方案，在11月10日至18日於關島周邊海域，協同美國海軍、日本海上自衛隊以及澳洲皇家海軍艦艇與戰機，實施海上操演。

在此項演習後，INS Sahyadri更與同時參與MALABAR-2025聯合演習之澳洲皇家Anzac級巡防艦HMAS Ballarat，繼續依據AUSINDEX-25聯合操演規劃方案，從11月18日至11月20日在西太平洋海域進行雙邊聯合演訓活動。

11月26日INS Sahyadri與菲律賓海軍BRP Jose Rizal(FF-150)在南海完成會合，並協同數架次菲國空軍FA-50戰機以及一架W-3A Sokol型搜救旋翼機，實施聯合操演；在完成聯合操演課目後，INS Sahyadri隨即進入馬尼拉港進行訪問。

耐人尋味的是11月27日菲律賓海軍BRP Artemio Ricarte (PS37)以及NV392號艇，亦在民答那峨島南方，隸屬棉蘭老島地區內西達沃省(Davao Occidental)與薩蘭加尼省(Sarangani)巴魯特島(Balut Island)與法國海軍「牧月」號巡防艦(FS Prairial)低調實施聯合演訓，是否刻意迴避南海實施聯合演訓活動，這個就是法國人的外交智慧囉。

吾人可從前述活動推斷出INS Sahyadri從西太平洋返程再度進入南海，必然是穿越臺灣海峽；但吾人不妨再思考一下，INS Sahyadri在今年10月上旬，從馬來西亞訪問結束後，到底是經過或是穿越那個水域前往韓國釜山。仔細想想是否有可能穿越臺灣海峽，為何解放軍東部戰區並未對外公開？北京與新德里有何默契與諒解？難道INS Sahyadri隱身能力已經強大到海峽兩岸都無法掌握？

外籍軍事機艦穿越臺灣海峽，南來北往本來就是家常便飯，東部戰區並未次次開罵，因此關鍵是在外籍軍事機艦穿越臺灣海峽，抑或是穿越後，來個賤人就是矯情之聲明稿呢？

