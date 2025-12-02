ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
國家財政毀於一旦！　國民黨版《財劃法》出了什麼問題？

我們想讓你知道…廣大人民的眼睛都是雪亮的，希望國民黨能早日懸崖勒馬，以理性的態度，實事求是與執政黨協商；而不是禍害國家，將台灣推入長期財政崩壞、中央地方分崩離析的深淵之中。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨版本中不僅部分指標、序位分數、權數等資料未有明確定義，更出現不少法條內容相互矛盾的地方。在普通統籌分配稅款法條內容中，即因爲法條矛盾，使得額度分配有所剩餘無法分配。（圖／記者林敬旻攝）

●林承暉／商業分析師

《財政收支劃分法》近期在立法院又引爆朝野激烈攻防。自從立法院於2024年底三讀修正案後，因國民黨黨團所提法案的公式計算出現錯誤，行政院以窒礙難行為由，今年3月提起覆議，卻遭藍白黨團聯手封殺。

然而，《財劃法》的錯誤並不會自動好轉，因此今年11月14日立法院再度三讀國民黨團提出的修正案，孰料這次修法仍然有重大錯誤，於是短短一週後，21日藍白黨團挾人數優勢第三度三讀通過修正案。

正常來說難以處理的法案，國民黨黨團竟然能做到一年三修，顯見立法過程極度倉促，立法品質亦粗糙不堪。

六大爭議毀壞國家財政

此次國民黨及民眾黨挾人數優勢暴力通過的《財劃法》修正案，「至少」有六大爭議：

一、修法過程過於倉促

《財劃法》是國家分配中央地方財政的根本大法，上次修法是1998年配合凍省而將原屬省政府的財源及事權移交中央政府。隨著我國直轄市數量暴增至六都，其餘地方縣市的財源受到排擠，學者專家每每呼籲修法，但《財劃法》修正案茲事體大，各黨派往往意見分歧、難以取得共識。

絕大多數草案止步於財政委員會，在2024年前只有10案曾被送入二讀。即使去年底第一次通過修正案，仍然有倉促修法導致體制轉換混亂的檢討聲音。

即使是最常砲打財政部的「政大幫」學界大佬，政大財政系教授暨系主任陳國樑，也曾撰文建議《財劃法》修法應訂定日出、日落條款，採漸進式逐年下放財源給地方，以免政府日常運作及政務推動發生巨大混亂。

然而無論是行政院的憂慮，或學界的建議，在國民黨三度修法之中都未見採納。

二、計算公式錯誤

國民黨版本中不僅部分指標、序位分數、權數等資料未有明確定義，更出現不少法條內容相互矛盾的地方。在普通統籌分配稅款法條內容中，即因爲法條矛盾，使得額度分配有所剩餘無法分配。

在財政部所公布的115年中央普通統籌分配稅款分配各地方政府明細表中，甚至可以發現連江縣因為新版法條瑕疵，導致明年度分配款項呈現負成長，需要中央先幫連江縣弭平差額。其餘如雲林縣也因為公式錯誤而發生錯估預算的情況，致使地方政府在施政上充滿不確定性。

三、事權未調整

此外，本次修法雖然將錢由中央下放至地方，問題是關於事權的部分卻未有作出相對應的調整。中央政府未來一方面財源減少，一方面所需要負擔的事項依然多如牛毛，反之地方政府則是負擔事項照舊，但財源卻獲得增加。

不僅中央政府會陷入被迫舉債的窘境，也容易造成地方政府施政揮霍無度，胡亂撒幣，難以將錢花在刀口上，導致面子工程增加或蚊子館叢生的亂象。

事權未調整的惡果，今年已經在花蓮上演過一輪。花蓮平時濫用公帑印製縣長徐榛蔚、傅崐萁一家相關的文宣品，但是遇到颱風侵襲造成災害，卻立即向中央求助。在人道立場上，中央必須幫忙，但從財政觀點，挖走錢的地方政府應該多承擔責任才是正道。

四、區域發展惡化

《財劃法》的立法本意，就是要建立地方自主財源、促進地方自治，但國民黨版本的《財劃法》修正案，卻連促進區域均衡、拉近南北差距的目標也無法有效達成。

台南市長黃偉哲就批評，《財劃法》修正後，以人口、土地面積論皆對台南市有所不公平，並使南北差距更加擴大。且營利事業營業額的部分，過去都是以公司設立稅籍計算，但南科廠商的總公司多設籍在北部，導致相關分配稅款都被分配給北部縣市，而南科卻要為此承受工廠所帶來的環境污染及交通壓力等外部成本。

屏東縣長周春米也表示，從人均分配來看，屏東縣分配3萬多餘元，而全臺人口最少的連江縣竟高達23萬餘元，這樣分配不僅沒有做到區域均衡，甚至恐將導致縣市間人民的相對剝奪感增加、縣市間互相仇視。

五、補助款只增不減

此次修法也規定中央不得刪減給與地方的一般性補助款，使得中央不得不刪減計畫性補助款。

但計畫性補助款主要使用於跨縣市的區域整合型計畫、具有示範性作用的重大建設，及地方政府配合中央政府執行政策時所需要的款項。未來中央主導計畫減少後，因為各縣市施政能力不一，將導致區域差異擴大。

臺大政治系副教授郭乃菱便指出這項規定是此次修法中「最不應該出現的一條。」

六、總預算超額違反《公債法》舉債上限

由於國民黨的法案要求補助款只增不減，將使2026年度總預算案的歲出及舉債各增列2,646億元，若再加上原來編列的2,922億元，合計舉債金額達5,600億元，已違反《公債法》舉債15%上限規定。

政院力挽狂瀾　恐不敵藍白多數暴力

相對國民黨所提出的版本，行政院也於11月20日推出政院版草案，試圖挽救目前的法案缺陷。

首先，將各縣市分配公式修改為一致，並調整指標及權術等數據，納入考量各縣市人口結構、土地管理及污染防治成本等要素，以兼顧城鄉特色及區域均衡發展，同時滿足商業、工業和農業縣市的不同需求，降低各縣市可能出現的「相對剝奪感」。

此外，行政院也針對事權及補助款爭議做出折衷，政院版草案中將維持計畫性補助款的整體規模，但為了因應錢權回歸地方，因此減編一般性補助款，僅維持教育、社福及基礎建設三項，並將部分事項交回地方政府辦理。而透過維持計畫性補助的整體規模，也可以確保地方重大公共建設不會因經費問題中斷，進而影響到當地人民的權益。

通過以上簡單討論，我們立即可以發現國民黨版本與行政院版本的差異。前者在將法案趕鴨子上架的過程中，紕漏層出不窮，甚至一修再修卻仍有錯誤；後者則透過通盤檢討財源分配方式公平性、事權分工及我國財政情況後，推出更為合理且完善的草案，並期望能與藍白黨團進行協商討論。

不過很遺憾的是，儘管國民黨前主席朱立倫都曾表示，國民黨版本的《財劃法》修法草案確實存在公式設計瑕疵，但藍白始終囿於黨派成見，一意孤行，更於程序委員會討論會議議程時，聯手杯葛封殺政院版草案。

民意如流水，儘管藍白藉由民進黨執政包袱而取得國會多數席次，倘若不懂珍惜人民託付的民主權力，執意用黨派立場綁架立法權和預算審查權，讓國家陷入空轉，民意也將懲罰惡質政客。

廣大人民的眼睛都是雪亮的，希望國民黨能早日懸崖勒馬，以理性的態度，實事求是與執政黨協商；而不是禍害國家，將台灣推入長期財政崩壞、中央地方分崩離析的深淵之中。

▼相對國民黨所提出的版本，行政院也於11月20日推出政院版草案，試圖挽救目前的法案缺陷。（圖／ETtoday資料照）

行政院。（圖／ETtoday資料照）原編號2787621

國家財政毀於一旦！　國民黨版《財劃法》出了什麼問題..
