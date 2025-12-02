賴清德操作武統台灣　就是個假議題

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

●劉宗夏／金融分析者

賴清德在26日演講中表達，中國以2027年完成武統台灣為目標，事後又偷修改內文，還抨擊部分媒體錯誤解讀他的發言，但是原文表達得很清楚，事後卻不敢承擔，先不論賴清德的擔當，但是他的武統台灣本身就是個假議題，只是配合他的政治操作。

兩岸未來看似充滿變數與風險 但和平還是符合中美共同利益

為何說賴清德操作中國大陸武統台灣是假議題？大陸軍事日漸強大，而民進黨政府又堅持抗中的戰略，兩岸難道不用擔心擦槍走火嗎？雖然看起來未來充滿戰爭的風險，但其實卻比想像中安全，因為其中有無形的避戰機制。

我們可以從近期的中日衝突發展看得出來，日本在美國介入之後，有明顯的發言讓步，讓整個事態降溫，如果連日本都是中美兩大強權在共管，更何況現在台灣執政極其親美的民進黨，強調不可以懷疑美國，如果連日本都必須在美國介入下被迫讓步，更何況是民進黨政府。

川普在日前重提G2的概念，這也等於暗示未來世界將有越來越多中美必須共同商量協調的議題，兩強雖有不少利益衝突，但是也有共同協商的利益，讓一些危險不會失控，兩岸的衝突風險當然也會在其中，而民進黨視美國為靠山，對於美國指導的順服自然不用贅言。

賴清德突然放大中國大陸的威脅，為其1.25兆國防特別預算鋪路，一方面討美國開心，再來也有刻意想再操作「抗中保台」的意圖，但其實除非民進黨往法理台獨方向前進，不然中共也不可能隨便對台動武，中國大陸的政策並不是：你不跟我統一我就要打你。

民進黨過去在修理陸配的時候，曾經表達不容許鼓吹中國武力侵台，但是如今為了自己的政治目的，卻刻意放大威脅、恐嚇人民，民進黨的台獨意識形態才是兩岸衝突的根源，自己造成問題，現在又意圖放大武統威脅，其實是在為了政治目的在表演。

美國雖然不樂見台灣太過於親近中國大陸，但是更不會想與大陸實質軍事衝突，因為會兩敗俱傷沒有好處，兩岸未來看似充滿變數與風險，但是和平還是符合中美兩大強權的共同利益，賴清德的北京準備武統台灣，就是個假議題。

▼賴清德突然放大中國大陸的威脅，為其1.25兆國防特別預算鋪路，一方面討美國開心，再來也有刻意想再操作「抗中保台」的意。（圖／總統府提供）

