ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

賴清德操作武統台灣　就是個假議題

我們想讓你知道…兩岸未來看似充滿變數與風險，但是和平還是符合中美兩大強權的共同利益，賴清德的北京準備武統台灣，就是個假議題。

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

●劉宗夏／金融分析者

賴清德在26日演講中表達，中國以2027年完成武統台灣為目標，事後又偷修改內文，還抨擊部分媒體錯誤解讀他的發言，但是原文表達得很清楚，事後卻不敢承擔，先不論賴清德的擔當，但是他的武統台灣本身就是個假議題，只是配合他的政治操作。

兩岸未來看似充滿變數與風險　但和平還是符合中美共同利益

為何說賴清德操作中國大陸武統台灣是假議題？大陸軍事日漸強大，而民進黨政府又堅持抗中的戰略，兩岸難道不用擔心擦槍走火嗎？雖然看起來未來充滿戰爭的風險，但其實卻比想像中安全，因為其中有無形的避戰機制。

我們可以從近期的中日衝突發展看得出來，日本在美國介入之後，有明顯的發言讓步，讓整個事態降溫，如果連日本都是中美兩大強權在共管，更何況現在台灣執政極其親美的民進黨，強調不可以懷疑美國，如果連日本都必須在美國介入下被迫讓步，更何況是民進黨政府。

川普在日前重提G2的概念，這也等於暗示未來世界將有越來越多中美必須共同商量協調的議題，兩強雖有不少利益衝突，但是也有共同協商的利益，讓一些危險不會失控，兩岸的衝突風險當然也會在其中，而民進黨視美國為靠山，對於美國指導的順服自然不用贅言。

賴清德突然放大中國大陸的威脅，為其1.25兆國防特別預算鋪路，一方面討美國開心，再來也有刻意想再操作「抗中保台」的意圖，但其實除非民進黨往法理台獨方向前進，不然中共也不可能隨便對台動武，中國大陸的政策並不是：你不跟我統一我就要打你。

民進黨過去在修理陸配的時候，曾經表達不容許鼓吹中國武力侵台，但是如今為了自己的政治目的，卻刻意放大威脅、恐嚇人民，民進黨的台獨意識形態才是兩岸衝突的根源，自己造成問題，現在又意圖放大武統威脅，其實是在為了政治目的在表演。

美國雖然不樂見台灣太過於親近中國大陸，但是更不會想與大陸實質軍事衝突，因為會兩敗俱傷沒有好處，兩岸未來看似充滿變數與風險，但是和平還是符合中美兩大強權的共同利益，賴清德的北京準備武統台灣，就是個假議題。

▼賴清德突然放大中國大陸的威脅，為其1.25兆國防特別預算鋪路，一方面討美國開心，再來也有刻意想再操作「抗中保台」的意。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►國家財政毀於一旦！　國民黨版《財劃法》出了什麼問題？

►Ｚ世代離職潮來襲！　成長機會是留才唯一解方

►事有蹊蹺　勞動部霸凌案懲處小過意圖變申誡

投稿
申訴
關鍵字: 劉宗夏 雲論 賴清德 武統 中國 民進黨 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
賴清德操作武統台灣　就是個假議題
台灣頂多是「統計富國」　離「體感富國」遠矣！
「國安十法」恐仍防統不防獨　難相信能保障中華民國的..
國家財政毀於一旦！　國民黨版《財劃法》出了什麼問題..
Ｚ世代離職潮來襲！　成長機會是留才唯一解方

推薦閱讀

賴清德操作武統台灣　就是個假議題

Ｚ世代離職潮來襲！　成長機會是留才唯一解方

韓援強襲！　2025中職話題啦啦隊員TOP10大洗..

台灣頂多是「統計富國」　離「體感富國」遠矣！

美國大選》黃奎博／美大選結果未定　台美關係已經難預..

周宇修／安樂死：「下流老人」的悲歌

鍾文榮／醫療口罩價格　是不是該「解錨」了？

韓粉近身觀察：是什麼讓零交集的兩群人「非韓不投」？

陳鴻瑜／緬甸軍方搞軍事政權復辟嗎？

林玫玲／《偶然發現的一天》覺醒的漫畫女配角　如何逆..

相關文章

嗆「給中共執政」遭廢居留！中配錢麗火速辦離職　華碩：依規處理

嗆「給中共執政」遭廢居留！中配錢麗火速辦離職　華碩：依規處理

華碩員工、陸配錢麗因經營臉書粉專宣揚武統，並多次指控同事及主管「支持台獨」，遭內政部等機關認定其言行有危害國家安全與社會安定之虞，先後遭註銷..

5小時前

賴清德轟沒看到馬英九聲稱的兩岸紅利　酸中國經濟成長率都作假帳

賴清德轟沒看到馬英九聲稱的兩岸紅利　酸中國經濟成長率都作假帳

賴清德：在野黨走另條路　中共認定愛國者治台！把台灣人變中國人

賴清德：在野黨走另條路　中共認定愛國者治台！把台灣人變中國人

總統賴清德：馬英九稱8年執政有兩岸和平紅利　我沒看到

總統賴清德：馬英九稱8年執政有兩岸和平紅利　我沒看到

總統：九二共識一中原則台灣方案就是一國兩制

總統：九二共識一中原則台灣方案就是一國兩制

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

賴清德操作武統台灣　就是個假議..

賴清德操作武統台灣　就是個假議..

Ｚ世代離職潮來襲！　成長機會是..

韓援強襲！　2025中職話題啦..

台灣頂多是「統計富國」　離「體..

美國大選結果未定　台美關係難料

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面