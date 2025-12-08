ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
台灣鯛檢驗風波　行政疏失與制度監管的警訊

我們想讓你知道…台灣鯛檢驗風波凸顯了地方政府在食品安全監管上的制度缺口，包括檢驗流程控管不足、權責分工不清，以及資訊公開不透明等問題，未來政府需徹底檢討並改革檢驗流程，避免同樣的行政疏失再次重演。

▲台灣鯛魚排流入彰化。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲全聯販售台灣鯛魚排，日前被檢驗出動物用藥引發風波，經調查證實為烏龍事件。（圖／記者賴文萱翻攝）

●程仁宏／華夏文教基金會董事長、消基會名譽董事長

高雄市衛生局於10月抽驗全聯販售的「台灣鯛」產品，檢出法規規定為「不得檢出」的動物用藥恩氟喹啉羧酸（Enrofloxacin）。然而，供應商口湖漁類生產合作社隨即將同批次留樣送交第三方檢驗機構 SGS 檢測，結果顯示未檢出相關動物用藥殘留。高雄市政府則回應，兩者檢體不同，進一步引發消費者疑慮與拒買潮，市場迅速受到衝擊。

其後，高雄市衛生局坦承，負責檢驗作業的研究助理為約聘檢驗人員，並指出該員錯誤調整檢驗設定條件，將檢出限放大10倍，導致初步結果顯示「檢出」。在釐清錯誤後，衛生局確認最終結果為「未檢出」。市長陳其邁為此三度公開道歉，並表示市府將承擔所有相關賠償責任。

風波凸顯食安監管的制度缺口　政府需徹底改革避免疏失再次重演

然而，這起事件引發了多項制度性疑問：
1. 食品檢驗報告是否能由「約聘人員」獨立判定？
2. 檢驗設定是否允許個別人員任意調整？
3. 政府疏失導致的消費者信心受損與業者損害，為何需由納稅人全額負擔？

以消基會的食品抽驗流程為例，檢體檢驗結果出爐後，需經檢驗人員確認、實驗室主任複核，再由檢驗長最終審查，尤其涉及違規項目更須嚴格把關。因為一旦對外公布「檢出」，即可能重創業者商譽並造成重大經濟損失。相比之下，高雄市衛生局此次流程顯露出層層審查不足、內控機制鬆散之問題。

更嚴重的是，若約聘人員能任意調整設定，無論是放大10倍還是縮小10倍，結果都可能被影響，這對食品安全監測的公信力產生重大疑慮。食品檢驗應建立在科學與嚴格程序之上，而非個人操作彈性。

事件爆發後，台灣鯛市場價格與銷量明顯下跌，漁民生計受到衝擊，甚至出現漁民自動載魚到便當店兜售的情況。衛生局雖表示將依國賠規定負起責任，但外界質疑，這起風波源自政府疏失，最終卻要由全民共同買單，是否合理，值得省思。

台灣鯛檢驗風波凸顯了地方政府在食品安全監管上的制度缺口，包括檢驗流程控管不足、權責分工不清，以及資訊公開不透明等問題。食品安全攸關公共信任，一個錯誤的數據即可造成市場崩盤與產業鏈損失。

未來政府除了需徹底檢討並改革檢驗流程，也應建立更嚴謹的內部審查機制，以確保每一項檢驗結果都經得起科學與社會的雙重檢驗。同時，政府應提出具體補償與振興措施，協助漁民走出此次危機，避免同樣的行政疏失再次重演。

▼台灣鯛檢驗風波凸顯地方政府在食品安全監管上的制度缺口，包括檢驗流程控管不足、權責分工不清，以及資訊公開不透明等問題。（圖／記者許宥孺攝）

▲衛生局長黃志中、副局長潘炤穎鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

