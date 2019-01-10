【媽媽嘴案】員工殺人，老闆也要賠？

▲犯下殺人罪的媽媽嘴前店員謝依涵及該店店長呂炳宏。（圖／ETtoday資料照）



●作者／法操司想傳媒。

2018.07.31案件更新：最高法院於今日駁回媽媽嘴老闆呂炳宏及股東們的再審聲請，維持原最高法院認定應連帶賠償給被害人張翠萍母親李寶彩的見解。

註：民法的雇主連帶損害賠償責任不是終局責任，雇主會取得對員工的債權，但是謝依涵被判處無期徒刑，因此要拿回錢的機會渺茫。

2019.01.08案件更新：針對陳進福子女聲請連帶賠償部分，台灣高等法院更一審判決，呂炳宏及股東們無須與謝依涵連帶賠償。

▲媽媽嘴案件審理進度。（圖／法操司想傳媒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



媽媽嘴雙屍命案的刑事責任認定，在謝依涵被判處無期徒刑定讞之後落幕。但對於媽媽嘴老闆呂炳宏來說，一切並未在收到不起訴處分書的那一刻結束，直到今天，呂炳宏除了要面對社會上可能的各種誤解外，還要面對死者家屬請求損害賠償的訴訟。

2017年6月15日，最高院判謝依涵與案發時雇主呂炳宏等3人，須連帶賠償被害人張翠萍母親368萬元定讞，引起各界譁然。2017年6月22日，最高法院發布新聞稿澄清此案。雖然目前本案判決書尚未公布，《法操》先就現有已知的資訊，替各位分析：民法的「雇主責任」是什麼？員工殺人，老闆到底該不該賠呢？

什麼是「雇主侵權責任」？

雇主侵權責任規範於民法第188條，當員工（受僱人）因職務上的行為，侵害到他人權利，僱用人與行為人（員工）連帶負損害賠償責任。但雇主在選任及監督上，已盡相當注意，雇主則可免責。而構成民法第188條，共有4個要件，以下細細為您解析。

首先，雇主及員工須具備僱傭關係。除了契約約定的僱傭關係外，我國判例亦肯認，只要客觀上，受他人監督、被他人使用而服勞務的人，都屬於本條之受僱人。例如：拜託朋友幫忙送貨，若在送貨途中，不小心發生事故撞傷別人，即便是友情贊助、義務幫忙，未得到任何酬謝，仍屬於本條之受僱人喔！

第二，受僱人不法侵害他人權利，指的是受僱人須符合民法第184條一般侵權行為要件或其他特別侵權行為要件，如民法第195條精神慰撫金的請求要件。必須是受僱人的行為構成侵權行為，僱主才須就該侵權行為連帶負責喔！而侵權行為侵害的是什麼權利呢？規範在民法裡面，指的當然是「私權」，而私權包括人格權、身分權、物權及智慧財產權等。

第三，受僱人須於執行職務時侵害他人，所謂的執行職務，在現今的司法實務有兩種說法，一是依受僱者的行為外觀去判斷的客觀說，二則是依通常合理情況判斷的內在關聯說。後者的意思是指，依照常理的判斷，執行此項工作，會有哪需相關聯的行為。舉例來說，若上班需要來回於不同的工作場所的路途，算不算執行職務呢？若在此途中發生車禍，依內在關聯說，因此車禍而產生的損害賠償，僱主就須負連帶責任喔。

第四，若符合上述的要件，雇主就需要為員工職務上的侵權行為，負連帶的損害賠償責任。除非雇主可以證明，自己在選任受僱人時或監督受僱人時具若已經盡了應盡的注意義務，才可免除此連帶責任，否則依我國法的規定，法律是直接推定僱主在選任監督上是有過失的喔。

員工殺人，僱主到底需不需要負責呢？

民法第188條，雇主需負擔員工因職務行為，故意或過失不法侵害他人權利所造成的損害賠償。故若員工利用職務的機會，在上班時間，去殺害他人，則是符合民法188條的職務行為要件的。但值得討論的是，僱主到底能不能透過相當的注意，就可以發現員工有殺害他人的想法？或僱主到底能不能透過相當的注意，就可以避免員工利用職務機會殺人？

依照最高法院的新聞稿，只要職務上的行為屬於殺人行為的一部份，例如本案中，謝依涵先下藥使人無法抗拒，再將被害人拖至紅樹林殺害，法院認為，謝依涵將摻有安眠藥之飲料，交給陳進福夫妻飲用，屬於著手實施殺人行為的一部分。符合民法第188條受僱人利用職務上的行為，不法侵害他人權利的構成要件。

而在雇主是否有盡相當注意部分，法院認為，媽媽嘴咖啡店雖有員工教育手冊，但裡面並無關於顧客消費及場所安全之注意事項，且認為依據呂炳宏與在場員工的互動，無法證明呂炳宏等人在監督上盡了相當的注意，故呂炳宏等人需要和謝依涵一起負連帶責任。

但員工有故意殺人的想法，僱主真的可以發覺或避免嗎？當事人認為民事判決中有許多情況不符的現實情形，而民事法院直接引用刑事判決的認定妥適嗎？當事人呂炳宏針對民事法院的判決，提出非常多的爭議點，也可供大家有另一個面向去思考。不過最高法院判決已經定讞，依照判決，呂炳宏等人還是需連帶給付李寶彩新台幣3,680,810元。

熱門文章》

►這樣的連坐法判決，是要讓企業主為員工犯罪背黑鍋？

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●本文獲作者授權，轉載自「法操FOLLAW」。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net