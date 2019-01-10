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白冰冰的「來去高雄」MV，是復古還是「俗」？

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▲）●作者子迂，冷血無情，文字中充滿偏見歧視的打字工作者，經營《子迂的蠹酸齋》部落格臉書粉絲專頁

 我承認，我認為韓國瑜上任以來的宣傳手段，無論是白冰冰或藍寶石歌廳等作法，對我來說是種「俗」，甚至可以說是非常過時且陳腐的作法，或者用更簡單的方式來說，就是質感匱乏。

最近好萊塢吹起一股80年代的風氣，不論是星際異攻隊2、雷神索爾3或是熊麻吉中的太空遊俠。這些導演用當代技術重溫自己兒時的記憶，用當代技術去還原80年代的運鏡、服裝、膠捲風格和舞台設計，這是復古。

復古和過時陳腐最大的差異在於本質上的思想。拍攝復古片的人總帶有種玩心，覺得這是屬於某個時代的產物，抱著想要將那時代的精神重現於當代的心。但過時陳腐則截然不同，他們則是真心相信這樣的拍攝手法是最好的，因為認為是最好的，所以更全力以赴，所以也就更使人不忍。

至少對我來說如此，個人觀點。

我承認韓國瑜很有一套，畢竟能夠如此輕易就選上高雄市長，必定是在選舉上很有功夫。我也能理解韓國瑜對於支持群眾的理解，更能懂為什麼高雄的形象要從原本的年輕又清新的文化城市，現在改變成如今的樣貌。

因此，我每天都以取笑高雄為樂。

但我更擔心的，反而是萬一韓國瑜這套有用，那是不是證明高雄人非但沒有跟上時代潮流，反而是停留在上個世紀80年代的美學和宣傳手段？

屆時，我真不知道我笑不笑得出來，也許會笑吧，改笑高雄人。

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