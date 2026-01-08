川普與高市早苗　美日同盟新棋局中的合作與互動

▲美國總統川普和日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

2025年10月，高市早苗當選自民黨總裁並於10月21日正式出任日本首相，成為日本史上首位女性首相。美國總統川普隨即透過社群平台與電話表達熱烈祝賀，稱她為「安倍晉三真正的繼承者」，並強調這對強化美日同盟是「極為正面的發展」。高市則公開回應，期待與川普攜手讓美日關係進入「黃金時代」，共同維護自由開放的印太地區。

不到一周，川普於10月27日至29日對日本進行國事訪問，與高市舉行首腦峰會，並共同登上橫須賀基地的美軍航空母艦喬治·華盛頓號，象徵性地重申同盟軍事承諾。這場峰會不僅延續安倍時代的親密互動，也標誌著川普第二任期與高市政權在印太戰略上的高度契合。

2026年初高市訪美 檢驗美日能否從「蜜月期」轉入成熟穩健的關鍵時刻

峰會成果超出外界預期。雙方簽署聯合聲明，承諾深化防衛合作、供應鏈韌性與關鍵礦產（特別是稀土）領域的協調，並重申對台海穩定的重視。高市政府承諾將防衛預算逐步提升至GDP 2%的目標，川普則承諾維持美軍在日部署並加速聯合演訓。

峰會後，日本2025財年國防預算創下歷史新高，達GDP約1.6%，並啟動多項反擊能力建設計畫，包括在西南諸島部署導彈部隊。這些舉措被視為對中國軍事擴張的直接回應，也讓美日同盟在實質層面進一步升級。

然而美日關係並非毫無波瀾。最新發展顯示，雙方在防務分攤與經貿議題上的潛在矛盾逐漸浮現。2026年1月2日，高市早苗與川普通電話約20分鐘，雙方確認將於今春實現高市訪美，這將是兩人上任後的第二次面對面峰會。

日本外務省表示，此次電話會談「極具意義」，雙方重申推進自由開放印太地區的共同目標，並就在志同道合國家間的合作深入交換意見。

高市訪美預計將聚焦更具體的防務與經濟安全議題，包括美軍駐日經費分擔比例、半導體與AI供應鏈整合，以及對中國經濟脅迫的聯合應對。

在防務層面，川普「美國優先」思維持續施壓盟友承擔更多成本。雖然高市已展現提升國防支出的決心，但日本國內對急速軍事化的民意阻力仍大，特別是通貨膨脹與少子高齡化帶來的財政壓力。川普雖未公開要求日本達到北約式的更高比例，卻多次暗示盟友應「公平分擔」。高市政府需在強化自主防衛與避免過度負擔之間尋求平衡，否則可能引發國內反彈。

經貿摩擦同樣不容忽視。儘管峰會期間雙方強調「新黃金時代」，但美國對日本汽車與鋼鐵產品的關稅壓力並未完全消除。高市上任後推動供應鏈「去中國化」，與美國在關鍵礦產與半導體領域達成多項合作，但日本企業對美國保護主義的疑慮仍存。

若春季訪美無法在貿易條件上取得實質讓步，日本可能在區域經濟框架（如CPTPP或IPEF）中尋求更大主動權，以分散風險。

高市的內政挑戰持續影響其外交空間。上任初期，她成功化解公明黨退盟危機，轉與維新會組成聯合政府，但執政聯盟仍脆弱。2025年底以來，她多次就台灣議題發表強硬言論，稱「台灣有事即日本存亡危機事態」，並援引《舊金山和約》主張台灣地位未定，引發北京強烈抗議，中日關係一度急凍。雖然她在APEC期間與習近平短暫會晤，並表示願與中國「坦誠對話」，但整體對華姿態偏向強硬。這不僅反映其保守派本色，也與川普政府對中競爭策略高度呼應，卻讓日本在區域內陷入更高地緣風險。

從台灣視角觀之，高市政權對台海穩定的重視，以及美日同盟的進一步制度化，無疑為區域安全注入正面能量。美日聯合聲明多次提及台海和平的重要性，日本西南諸島防衛強化也間接提升對台灣的戰略支持。

然而，美日關係的長期穩定仍取決於雙方能否在利益衝突時以理性協商取代交易式談判。高市需在國內政治壓力、美國要求與中國反應之間維持平衡；川普則需避免過度「美國優先」而損害盟友信任。

2026年初的高市訪美，將是檢驗美日同盟能否從「蜜月期」轉入成熟穩健階段的關鍵時刻。在美中戰略競爭加劇、區域不確定性上升的背景下，川普與高市的互動不僅形塑日本外交走向，也將深刻影響印太整體格局。

對台灣而言，密切關注這一進程，並積極參與美日澳印等民主陣營的多邊合作，將是確保自身安全與繁榮的必要策略。美日同盟已進入合作深化但摩擦並存的新常態，其未來走向值得持續觀察。

▼從台灣視角觀之，高市政權對台海穩定的重視，以及美日同盟的進一步制度化，無疑為區域安全注入正面能量。美日聯合聲明多次提及台海和平的重要性，日本西南諸島防衛強化也間接提升對台灣的戰略支持。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。