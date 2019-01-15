ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

謝金河／日本將成為全球觀光大國？

雲論

 

▲北九州大分縣湯布院。（圖／記者于佳云攝）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

日本新公布去年到訪日本旅客人數達3119萬人次，比2017年再成長8.7%，預計到2020東京奧運會時可達4000萬人次，最終目標是6000萬人次，成為全球觀光大國。

日本全力拚觀光，從2012年底安倍上台後，2013年日本觀光客才在一千萬人次左右，與台灣在伯仲之間，但安倍喊出全力拼服務業出口，這些年觀光人數出現飛躍成長，從突破1500，到2000，如今站穏3000萬人次，再進一步挑戰4000萬人次。反觀台灣，很多縣市長都努力拼觀光，但拼了這麼多年，台灣的觀光人數仍停留在千萬左右。

舉國上下拚觀光

日本拼觀光，絕對不是嘴巴喊喊而已，而是舉國上下拼觀光。有幾點值得台灣借鏡的。一是日本的美，大到富士山，輕井澤，小到各地鄕下，可說是無處不美，到訪日本旅客絡繹於途，很多台灣的朋友喜歡找個鄉下住幾天，反觀台灣重視大景點，像日月潭，阿里山，但很多小地方都被忽略了，像新竹的尖石，內灣，峨眉，北埔，或是苗栗南庄，桃園大溪，雲林古坑...這些小景點都具特色，但地方政府各行其事，很難連結由點到面。

二是日本的美食非常具有吸引力，很多台灣觀光客是為了到日本享受美食的。這些年日本服務業也吸引退休老人重返職場，前些年，我們在六本木吃壽喜燒，幫我們服務的是八十幾歲的阿嬤，譲我印象深刻。

三是日本產品受到觀光客喜愛，很多到日本旅遊的人都會從日本帶東西回來，這使得日本資生堂、高絲股價暴漲，日本的服務業出口，內涵在其中。日本3119萬數字的背後，值得國人省思。

熱門推薦》
►日本單身輕熟女的生活模式原來這麼簡單

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 謝金河 雲論謝金河 日本 觀光 旅遊 日旅 東奧
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
蘇內閣的老面孔能化解兩岸疆局嗎？
謝金河／日本將成為全球觀光大國？
【來去高雄爭議】高雄市府要怎樣簽約才能授權給白冰冰..
吳建忠／蘇內閣的「衝衝衝」經驗法則
沈榮欽／紅包之亂沒說出的債務真相

推薦閱讀

福澤喬／獨立、熱愛工作、堅持實用主義　日本單身輕熟..

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

畢殿龍／2020大選真台獨和假國民黨無可遁形

呂秋遠／面對每年13萬件的「家暴」事件，我們可以做..

鍾文榮／不是殺雞取卵，我的外食費漲價了

張宇韶／以管窺豹：家暴事件背後的社會真實

尤里安／逐漸升高的東亞對抗格局

外交系統黨務化　推倒國家主權城牆

苦苓／民進黨有改進嗎？還有希望嗎？

【口譯哥駐美】沈榮欽／趙怡翔凸顯出台灣青年的「嫉妒..

相關文章

吳建忠／蘇內閣的「衝衝衝」經驗法則

吳建忠／蘇內閣的「衝衝衝」經驗法則

衝組靠的是經驗主義，不是理想主義。蘇揆正在與時間賽跑，面對接下來的總統大選，當然以無縫接軌，穩中前進做為優先考量。

2小時前

三角戀、親子BL！日企鵝私生活大公開　比八點檔還精彩

三角戀、親子BL！日企鵝私生活大公開　比八點檔還精彩

亞足賽／西亞球隊前兩輪狂轟門　南韓兩場進2球、日本逆轉勝

亞足賽／西亞球隊前兩輪狂轟門　南韓兩場進2球、日本逆轉勝

都市地價連江縣漲1.32％稱霸　新北市跌0.42％吊車尾

都市地價連江縣漲1.32％稱霸　新北市跌0.42％吊車尾

亞足賽／前兩輪賽事結束　日韓、伊朗等10隊晉級4組要爭首位

亞足賽／前兩輪賽事結束　日韓、伊朗等10隊晉級4組要爭首位

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解決？乾脆「通通有獎」啦

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解決？乾脆「通通有獎」啦

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

釋字 771 號：長大才爭遺產..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

2020大選真台獨和假國民黨無..

面對每年13萬件的「家暴」事件..

不是殺雞取卵，我的外食費漲價了

以管窺豹：家暴事件背後的社會真..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面