謝金河／日本將成為全球觀光大國？

▲北九州大分縣湯布院。（圖／記者于佳云攝）



●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

日本新公布去年到訪日本旅客人數達3119萬人次，比2017年再成長8.7%，預計到2020東京奧運會時可達4000萬人次，最終目標是6000萬人次，成為全球觀光大國。

日本全力拚觀光，從2012年底安倍上台後，2013年日本觀光客才在一千萬人次左右，與台灣在伯仲之間，但安倍喊出全力拼服務業出口，這些年觀光人數出現飛躍成長，從突破1500，到2000，如今站穏3000萬人次，再進一步挑戰4000萬人次。反觀台灣，很多縣市長都努力拼觀光，但拼了這麼多年，台灣的觀光人數仍停留在千萬左右。

舉國上下拚觀光

日本拼觀光，絕對不是嘴巴喊喊而已，而是舉國上下拼觀光。有幾點值得台灣借鏡的。一是日本的美，大到富士山，輕井澤，小到各地鄕下，可說是無處不美，到訪日本旅客絡繹於途，很多台灣的朋友喜歡找個鄉下住幾天，反觀台灣重視大景點，像日月潭，阿里山，但很多小地方都被忽略了，像新竹的尖石，內灣，峨眉，北埔，或是苗栗南庄，桃園大溪，雲林古坑...這些小景點都具特色，但地方政府各行其事，很難連結由點到面。

二是日本的美食非常具有吸引力，很多台灣觀光客是為了到日本享受美食的。這些年日本服務業也吸引退休老人重返職場，前些年，我們在六本木吃壽喜燒，幫我們服務的是八十幾歲的阿嬤，譲我印象深刻。

三是日本產品受到觀光客喜愛，很多到日本旅遊的人都會從日本帶東西回來，這使得日本資生堂、高絲股價暴漲，日本的服務業出口，內涵在其中。日本3119萬數字的背後，值得國人省思。

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