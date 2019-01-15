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吳建忠／蘇內閣的「衝衝衝」經驗法則

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▲行政院長蘇貞昌率領三長拜會立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）

●吳建忠／師範大學政治學研究所政治學博士，現為台北海洋科技大學助理教授。

政治很殘酷，古有名訓：「敗軍之將，不可言勇」。民進黨九合一選舉大敗後，只能笑罵任由對手。2019年開春以來，不過短短兩星期，從蔡英文的發言，到蘇貞昌視察桃機起手式，到卓榮泰的用人，民進黨展現出極強的自我修復能力。衝組」靠的是經驗主義，不是理想主義。蘇揆正在與時間賽跑，面對接下來的總統大選，當然以無縫接軌，穩重前進做為優先考量。

上任第一天，完全沒有蜜月期，以當年抗SARS成功的經驗，透過防疫豬瘟來展現他的魄力與執行力。蘇揆桃機視導防疫工作，當然不能只有作秀，聽簡報就是問現場執行，有遇到什麼問題，有問題就提出來幫忙解決問題，如果現場沒人力就擴增人力，沒設備就給設備，沒經費就給經費，一問三不知，蘇揆狂電不熟悉業務，難怪鄉民一片叫好。

蘇貞昌在車上致電農委會主委陳吉仲展現行動力，立即檢討問題，不需要等到回台北才安排時間開會、叫政委協調。值得被注意的是，「大政委模式」是蘇揆與賴揆的前後任差異，政務委員因不同閣揆的不同需要做了調整。據報載，蘇貞昌請副院長陳其邁與政委規劃，以縣市區別各自主持幾個縣市，所有地方問題與中央希望地方處理的，都先在協調會報中共同討論、預作準備，有必要則提行政院會、或請部會首長直接處理，以更明快方式解決事情。

賴揆上台後，把林全時代的「大政委」制靜悄悄地推翻。政委變大是蔡英文總統「大政委小部長」權力運作模式造成的，這是總統意志的展現，不是法定權責。大政委體制之下，部長成為決策上沒份量，聲音上聽不到的隱形人，民眾對他們非常陌生。就蘇內閣而言，部會首長成員大致維持不變，意在維持穩定，不同以往的是，看到蘇揆要強化政委功能的企圖心，政委應該負起跨部會溝通協調角色。

蔡英文做事小心謹慎、鉅細靡遺；然而，蘇貞昌也一樣，除了做事前會跟蔡英文一樣思前想後之外，更會緊盯細節，強悍的要求與指揮。在英蘇體系下，「大政委模式」會被重新啟動，政務委員在蘇揆施政團隊中的角色，已經提升到負責專案並督導施政效率。在預算分配實務上，政委更有實質權限，因倘若政委提出或堅持，部長多予以尊重。政委對預算有分配權，所以也應負起相對之責，不該審查預算時總是隱身幕後，過去這種態度過於消極，且有迴避立院監督之嫌。

整頓部會是首要任務

從積極面來看，政委可望成為推動跨部會協調和協助行政、立法兩院溝通的重要橋梁。政務愈來愈龐雜，部會職權畫分不明，溝通困難，部會嚴重本位主義現象，因而不能有效推動政務，更不足以迅速回應民間需求。蔡總統對黨員喊話，謂執政黨仍「走在正確的道路上」，但是面對蔬果價格反應太慢，蛋價喊漲又失言，農會系統又不如王金平、雲林張家的草根動員。蘇揆要接地氣，民進黨想贏總統大選，如何大力整頓部會是首要任務。以農委會為例，農民朋友會關心的主要是價格，消費者則比較著重於安全。豬瘟的問題其實只是一個點，延伸出來的是臺灣的農業應該如何持續進步。以往臺灣用大量的保護策略來綁住農民，不管是補助或是政策保護，臺灣農民辛勤是事實，但是政府缺乏產業進步的動力與願景。

領導人的決斷、魄力非常重要，會做事，好的政治文化能帶領整個國家，進步跟保護國民安全。民眾希望蘇內閣，能夠端出好成績，宣導也不要只會咬文嚼字，落落長讓民眾都看不懂。這一次的大選我們看的出來，玩直播、搞貼圖、做長輩圖等年輕族群愛好的網路互動方式，蘇貞昌一樣玩的很起勁，甚至玩的比全台任何一個比他年輕候選人還要好。善用新時代的科技和各種工具，這是蘇貞昌的優勢，在網路世界，不是每天洗版就能成功推銷政績，一定要與政治人物本身、政績有所連結，蘇貞昌才能超越蘇貞昌。

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