評／慈禧太后說不要計較　是貪戀權位還是為人民著想？

▲警察最重要的工作是為民服務，但是遇到檢察官就要把原本的工作先擺一旁，變成為「檢座」服務。（示意圖／記者黃孟珍攝）



文／錢吉昭 (基層員警)

警察辦案時，如果主動發現犯人，要逮捕拘提必須要經過檢察官同意，一但得罪檢察官就會處處遭受刁難，影響辦案進度，甚至明明知道人在哪裡也不能抓，為了案子能順利進行，大部分的警察都把檢察官當成太上皇一般的伺候，警察最重要的工作是為民服務，但是遇到檢察官就要把原本的工作先擺一旁，變成為「檢座」服務。

這次好不容易有內政部長徐國勇的相挺，決心要廢止《調度司法警察條例》，讓原本被矮化的警察能夠從現在這不公平的地位中稍微的獲得一些平等，但檢察官與法官們群起圍剿支持廢止或願意為警察發聲的人，甚至說院檢不是「權力的享受」，而是「責任的負擔」，讓人不禁想起當年反對戊戌變法慈禧太后。

戊戌變法中的知識分子，希望通過變法建立起君主立憲制改變現行的帝制，當然這就嚴重的動搖了清朝皇室的統治根基，因為變法後君主的權利就會大大的受到削弱，而對於掌握大權的慈禧太后來說必然會失去擁有的權利，所以慈禧太后為了保住自己的權利，反對戊戌變法，並且要人民不要計較，皇帝與太后願意承擔保護人民的責任。

在現行檢警雙方的制度下，院檢們都能夠任意指揮命令警察，就算跟偵查犯罪無關，警察也無法拒絕，因為檢察官們還會發文到單位要求處分，或是在案件調查過程中百般刁難，從民國34年以來就享有這麼大的權力，也難怪對於廢止《調度司法警察條例》有如此大的反彈。

臺灣警察的嚴重警力不足還有過勞，是全國人民都有目共睹，過去院檢人力不足，警察的法學素養也較不足，所以需要檢察官們來把關跟協助審核；但現在警察的學歷愈來愈高，院檢也有自己的法警、事務官跟助理，但是還是甚麼都要使喚警察，而且聲稱警察需要檢察官當他們的「保護傘」，實際上卻是對警察上「緊箍咒」。

當然大部分的檢察官都對警察是友善，也不會不合理的刁難，就像大部分的警察都是具有專業的法學素養一樣，在這樣情況下，檢察官們還要反對廢止《調度司法警察條例》，還要警察不要計較，只能說這就像是慈禧太后一般的貪戀權力不願放手。

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●作者錢吉昭，基層員警。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net