寄希望於台灣人民　硬的更硬、軟的更軟絶不是善策

▲兩岸關係三十三年起伏，有三個關鍵詞，除了九二共識，就是維持現狀、寄希望於台灣人民。九二共識評論已多，本篇來談維持現狀和寄希望於台灣人民存在的問題和機會。（圖／路透）

●黃丙喜／ 國家公益發展協進會榮譽會長

兩岸關係歷經近1992年以來三十多年的起伏，至今仍然存在一些心結。鄭麗文接任國民黨主席掀起新的希望，主因是，賴清德總統主政以來兩岸關係愈搞愈僵，社會大眾普遍失望；然而，一個巴掌打不響，中共政權的態度和作為才是兩岸能否和平統一的關鍵。

維持現狀存在的問題和機會 好好想想别的更理性的方法吧！

20日外電報導，中韓關係升温，自由貿易協定談判加速。本次談判旨在落實中韓領導人本月五日在北京會談達成的共識，加速推進有關服務、投資和金融三大市場的開放磋商。馬英九主政時代，兩岸曾經簽署服務貿易協定，可惜因太陽花學運抗爭而功虧一簣。台灣政權更替，中共政權會比照正視南北韓分治的事實，給民進黨政府一條可行之路嗎？

兩岸關係三十三年起伏，有三個關鍵詞，除了九二共識，就是維持現狀、寄希望於台灣人民。九二共識評論已多，本篇來談維持現狀和寄希望於台灣人民存在的問題和機會。

談論問題要找出答案，不然，皆是空談。甚麼是答案呢？答案就是結論+根據+解方。本篇評議也將按此原則進行。

先談維持現狀。管理學說：維持現狀等於温水煮青蛙，是慢性自殺。其實，現狀不是停滞不動，而是一直處在系統動態演變的過程。兩岸維持現狀的關係說了三十餘年，它當然也是在變動之中，固然台灣一直在《中華民國憲法》的統治之下。這是中共政權想談和平統一必須面對的現實。

根據中華人民共和國的《反分裂法》第三條規定，台灣問題是中國內政遺留的問題。依據《中華民國憲法》，領土包括台灣和大陸地區。沒有錯，兩岸都認同一國兩區。矛盾出在，中華民國至今存在，中共政權就是不承認，堅持世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府。

上述的所謂漢賊不兩立是國共鬥爭的歴史遺物。問題是，台灣前副總總呂秀蓮等不少人現在倡議「九六共識」。這是啥？這年台灣進行了總統直選，所以，中華民國已經不再是國民黨的黨國時代了，中共政權不能說兩岸關係是國共内戰的延續。維持現狀之所以在台灣一直成為主流民意，因為人民認為東西德统一是處理西岸可以接受的模式，而南北韓共存的現狀也是可以接受、無法否認的事實。

中國大陸之一國兩制倡議於鄧小平。1982年1月，他在接見美國華人協會主席李耀基時，首次正式提出了「一個國家，兩種制度」的概念。鄧主張以和平方式解決台灣問題，並建議在「一個中國」的基礎上，舉行國共兩黨平等會談，實行國共第三次合作。其後執政的江澤民、胡錦濤到習近平一直延用此一政策。關鍵是，1996年台灣進行總統直選後，脱離黨國時代，國共合作無法完全能決兩岸問題了！

賴清德去年九月不知有意還是無意，突然令深綠的台獨傻眼，丟出了「兩岸併購說」，解釋中國大，台灣小，中國如果想併購台灣，應該主動提條件。中共政協主席王滬寧十月底拋出「兩岸統一台灣七好說」，自認利益滿滿、誠意十足，可惜尊嚴、對等的立場仍待未來多著墨。

東西德之所以能夠統一談判成功，聯邦德國非常善意地感受到民主德國的被充分尊重心理是為關鍵。台灣當前的個人平均GDP、自由民主度和人權指數都優於大陸，這是中共在談統一時不能忽視的軟實力。

「寄希望於台灣人民」是中共領導人談到對台關係的老詞。蔡英文曾說：人民無須為統獨的認同道歉。中共政權如果有自信，其實應該認同陸方提出的「寄希望於台灣人民」，對台灣人民來說，不能否認他們有權利經由民主和選舉程序選擇如何統一。中華民國憲法的領土是一國兩區；因此，大陸人投大陸同不同意合併台灣票；台灣人投台灣同不同意被合併票，才是道理。

馬英九去年六月在大陸參訪時針對脫口表明：「我的主張是兩岸要和平民主統一」。隨後他進而解釋，和平是不要使用武力或者是武力威脅，民主則是要尊重台灣人民的意願。

中共政權對於寄希望於台灣人民應該有信心，並且在審慎中保持樂觀。現況很清楚，固然現在是民進黨執政，但人民的統獨結構，偏獨的只有40%，偏統的則有60%。

其中最大的交集是維持現況，而人民對現況最期待的是非敵對的和平交流。台灣要通過三分之二之民意自決的目標，至少存有25%的差距。台灣獨立固然取得中華民國做為寄生殼蟹，但要擴大，談何容易；何況，還有美國、歐洲、東亞等地緣政治的牽拌。

台灣人民現在對於兩岸統一陷於矛盾的兩難，焦點在於不認同一黨專政，又不放心一國兩制。中共動不動武力威脅，只會讓台灣民心離大陸愈來愈遠。武力是硬的邊界限縮，文化是軟的情感凝聚。中共政權對於統一如果還寄希望於台灣人民，硬的更硬、軟的更軟絶對不是善策，好好想想别的更理性又更感性的方法吧！

▼共動不動武力威脅，只會讓台灣民心離大陸愈來愈遠。武力是硬的邊界限縮，文化是軟的情感凝聚。中共政權對於統一如果還寄希望於台灣人民，硬的更硬、軟的更軟絶對不是善策 。（圖／翻攝 中國海軍）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。