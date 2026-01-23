ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

寄希望於台灣人民　硬的更硬、軟的更軟絶不是善策

我們想讓你知道…武力是硬的邊界限縮，文化是軟的情感凝聚。中共政權對於統一如果還寄希望於台灣人民，硬的更硬、軟的更軟絶對不是善策，好好想想别的更理性又更感性的方法吧！

▲。（圖／路透）

▲兩岸關係三十三年起伏，有三個關鍵詞，除了九二共識，就是維持現狀、寄希望於台灣人民。九二共識評論已多，本篇來談維持現狀和寄希望於台灣人民存在的問題和機會。（圖／路透）

●黃丙喜／ 國家公益發展協進會榮譽會長

兩岸關係歷經近1992年以來三十多年的起伏，至今仍然存在一些心結。鄭麗文接任國民黨主席掀起新的希望，主因是，賴清德總統主政以來兩岸關係愈搞愈僵，社會大眾普遍失望；然而，一個巴掌打不響，中共政權的態度和作為才是兩岸能否和平統一的關鍵。

維持現狀存在的問題和機會　好好想想别的更理性的方法吧！

20日外電報導，中韓關係升温，自由貿易協定談判加速。本次談判旨在落實中韓領導人本月五日在北京會談達成的共識，加速推進有關服務、投資和金融三大市場的開放磋商。馬英九主政時代，兩岸曾經簽署服務貿易協定，可惜因太陽花學運抗爭而功虧一簣。台灣政權更替，中共政權會比照正視南北韓分治的事實，給民進黨政府一條可行之路嗎？

兩岸關係三十三年起伏，有三個關鍵詞，除了九二共識，就是維持現狀、寄希望於台灣人民。九二共識評論已多，本篇來談維持現狀和寄希望於台灣人民存在的問題和機會。

談論問題要找出答案，不然，皆是空談。甚麼是答案呢？答案就是結論+根據+解方。本篇評議也將按此原則進行。

先談維持現狀。管理學說：維持現狀等於温水煮青蛙，是慢性自殺。其實，現狀不是停滞不動，而是一直處在系統動態演變的過程。兩岸維持現狀的關係說了三十餘年，它當然也是在變動之中，固然台灣一直在《中華民國憲法》的統治之下。這是中共政權想談和平統一必須面對的現實。

根據中華人民共和國的《反分裂法》第三條規定，台灣問題是中國內政遺留的問題。依據《中華民國憲法》，領土包括台灣和大陸地區。沒有錯，兩岸都認同一國兩區。矛盾出在，中華民國至今存在，中共政權就是不承認，堅持世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府。

上述的所謂漢賊不兩立是國共鬥爭的歴史遺物。問題是，台灣前副總總呂秀蓮等不少人現在倡議「九六共識」。這是啥？這年台灣進行了總統直選，所以，中華民國已經不再是國民黨的黨國時代了，中共政權不能說兩岸關係是國共内戰的延續。維持現狀之所以在台灣一直成為主流民意，因為人民認為東西德统一是處理西岸可以接受的模式，而南北韓共存的現狀也是可以接受、無法否認的事實。

中國大陸之一國兩制倡議於鄧小平。1982年1月，他在接見美國華人協會主席李耀基時，首次正式提出了「一個國家，兩種制度」的概念。鄧主張以和平方式解決台灣問題，並建議在「一個中國」的基礎上，舉行國共兩黨平等會談，實行國共第三次合作。其後執政的江澤民、胡錦濤到習近平一直延用此一政策。關鍵是，1996年台灣進行總統直選後，脱離黨國時代，國共合作無法完全能決兩岸問題了！

賴清德去年九月不知有意還是無意，突然令深綠的台獨傻眼，丟出了「兩岸併購說」，解釋中國大，台灣小，中國如果想併購台灣，應該主動提條件。中共政協主席王滬寧十月底拋出「兩岸統一台灣七好說」，自認利益滿滿、誠意十足，可惜尊嚴、對等的立場仍待未來多著墨。

東西德之所以能夠統一談判成功，聯邦德國非常善意地感受到民主德國的被充分尊重心理是為關鍵。台灣當前的個人平均GDP、自由民主度和人權指數都優於大陸，這是中共在談統一時不能忽視的軟實力。

「寄希望於台灣人民」是中共領導人談到對台關係的老詞。蔡英文曾說：人民無須為統獨的認同道歉。中共政權如果有自信，其實應該認同陸方提出的「寄希望於台灣人民」，對台灣人民來說，不能否認他們有權利經由民主和選舉程序選擇如何統一。中華民國憲法的領土是一國兩區；因此，大陸人投大陸同不同意合併台灣票；台灣人投台灣同不同意被合併票，才是道理。

馬英九去年六月在大陸參訪時針對脫口表明：「我的主張是兩岸要和平民主統一」。隨後他進而解釋，和平是不要使用武力或者是武力威脅，民主則是要尊重台灣人民的意願。

中共政權對於寄希望於台灣人民應該有信心，並且在審慎中保持樂觀。現況很清楚，固然現在是民進黨執政，但人民的統獨結構，偏獨的只有40%，偏統的則有60%。

其中最大的交集是維持現況，而人民對現況最期待的是非敵對的和平交流。台灣要通過三分之二之民意自決的目標，至少存有25%的差距。台灣獨立固然取得中華民國做為寄生殼蟹，但要擴大，談何容易；何況，還有美國、歐洲、東亞等地緣政治的牽拌。

台灣人民現在對於兩岸統一陷於矛盾的兩難，焦點在於不認同一黨專政，又不放心一國兩制。中共動不動武力威脅，只會讓台灣民心離大陸愈來愈遠。武力是硬的邊界限縮，文化是軟的情感凝聚。中共政權對於統一如果還寄希望於台灣人民，硬的更硬、軟的更軟絶對不是善策，好好想想别的更理性又更感性的方法吧！

▼共動不動武力威脅，只會讓台灣民心離大陸愈來愈遠。武力是硬的邊界限縮，文化是軟的情感凝聚。中共政權對於統一如果還寄希望於台灣人民，硬的更硬、軟的更軟絶對不是善策 。（圖／翻攝 中國海軍）

▲▼ 。（圖／翻攝 中國海軍）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

►泰銖狂飆的警訊　貨幣強勢與經濟疲軟的危險脫節

►民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

投稿
申訴
關鍵字: 黃丙喜 雲論 兩岸 中國 台灣 統一

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
寄希望於台灣人民　硬的更硬、軟的更軟絶不是善策
戰略機遇與風險挑戰並存　習近平公開喊話背後的權力焦..
「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊
泰銖狂飆的警訊　貨幣強勢與經濟疲軟的危險脫節
民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

推薦閱讀

民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

泰銖狂飆的警訊　貨幣強勢與經濟疲軟的危險脫節

戰略機遇與風險挑戰並存　習近平公開喊話背後的權力焦..

「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

寄希望於台灣人民　硬的更硬、軟的更軟絶不是善策

台中是「搖擺區」，靠勢久拖只會讓選票噴越快！

川普又TACO了？　取消對歐洲格陵蘭關稅威脅、宣稱..

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

相關文章

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室　聚焦2026年重點晶片

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室　聚焦2026年重點晶片

NVIDIA（輝達）行政總裁黃仁勳23日抵達中國，首站前往輝達位在上海的辦公室，與員工見面以後，回答了許多員工關注的問題。至於是否與中國官員..

2小時前

戰略機遇與風險挑戰並存　習近平公開喊話背後的權力焦慮

戰略機遇與風險挑戰並存　習近平公開喊話背後的權力焦慮

快訊／台灣人北海道滑雪「衝出雪道」受困！　直升機出動救援

快訊／台灣人北海道滑雪「衝出雪道」受困！　直升機出動救援

「超好用1物」台灣人發明！活這麼久才知道　大票人喊：出國必帶

「超好用1物」台灣人發明！活這麼久才知道　大票人喊：出國必帶

「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

民進黨台北市長人選提名的「唯二..

民進黨台北市長人選提名的「唯二..

泰銖狂飆的警訊　貨幣強勢與經濟..

戰略機遇與風險挑戰並存　習近平..

「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面