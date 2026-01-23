「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

▲美國近年的全球戰略出現重大轉向，從原先的全球干預轉為帶有門羅主義色彩的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。所謂「唐羅主義」是川普修正的門羅主義，強調美國以更強硬手段維護西半球霸權地位。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

●湯名暉／台灣大學國家發展研究所博士候選人，現為東協經濟貿易文化發展協會研究員

美國近年的全球戰略出現重大轉向，從原先的全球干預轉為帶有門羅主義色彩的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。所謂「唐羅主義」是川普修正的門羅主義，強調美國以更強硬手段維護西半球霸權地位。

「門羅主義」的起源

探討「唐羅主義」之前，還得從歷史脈絡回顧「門羅主義」（Monroe Doctrine）。「門羅主義」源自1823年美國總統門羅的國情咨文，由國務卿亞當斯起草，宣示美洲事務不容歐洲列強干涉。其核心原則包括：美洲非殖民化，禁止歐洲再殖民，或是干預新獨立的美洲國家，歐洲不介入美洲事務等。

當時的「門羅主義」帶有強烈防禦色彩，美國以自身有限國力，試圖威懾歐洲保持距離，以保障拉丁美洲新生共和免遭重新殖民。值得注意的是，「門羅主義」一開始被拉美國家視為某種保護傘，阻止「神聖同盟」等歐洲殖民勢力的干預，新大陸的共和國才得以在美國的規則下生存。

隨著時間推移，「門羅主義」逐漸暴露雙重標準，美國反對歐洲介入的同時，自己卻在西半球擴張，像是美墨戰爭。19世紀末，美國國力大增，並迎來帝國主義時代，門羅主義也從「歐洲不得插手」演變為「美國可以干預」的合法藉口。

「羅斯福推論」 進一步擴展

1904年，西奧多·羅斯福總統提出著名的「羅斯福推論」（Roosevelt Corollary），擴展「門羅主義」的意涵。推論主張，拉美國家出現「慢性不當行為」或動亂，美國有權出面干預，以維持西半球穩定。

羅斯福將「門羅主義」從消極防禦擴展為積極干預，並且著名的「大棒加胡蘿蔔」。基於推論，20世紀初，美國多次直接出兵拉美。例如：多明尼加、尼加拉瓜、海地、古巴等，以保護美國在當地的經濟利益和戰略要地。

「羅斯福推論」主張強化美國在拉美的主導地位，被拉美國家斥為「後院式帝國主義」。但是在冷戰時期，「門羅主義」與「羅斯福推論」卻成為美國阻止前蘇聯進入拉美的政策基礎。在古巴飛彈危機，甘迺迪援引「門羅主義」警告前蘇聯，並且扶植拉美反共政權，成功阻止共產勢力在美洲蔓延。

冷戰結束後，「門羅主義」看似淡出歷史，美國更多的精力放在反恐、中東事務，以及印太戰略。但是在2020年代前後，美國對拉美政策出現「門羅主義」再起的跡象。2018年的聯合國演講，川普公開稱「門羅主義」是美國的正式政策，再次宣示外部大國不得插足美洲。

川普第二任政府期間，更是頻繁使用經濟制裁和外交孤立手段，懲治「不合作」的拉美政權。例如：對委內瑞拉馬杜洛政權施加石油禁運和金融封鎖，對古巴與尼加拉瓜實施經濟制裁。同時，美國還以關稅為手段，要求迫墨西哥在南部邊境攔截中美洲移民。

「唐羅主義」 更具進攻性

川普二任總統至今的一系列的舉措顯示，美國正在重新把拉美定位為自身「勢力範圍」，並且積極防範中國和俄國在區域的政治與經濟活動。從近期的再購巴拿馬運河和試圖佔有格陵蘭的事件，標誌著美國將「基於規則的國際秩序」，回到大國競逐的地緣政治現實。

這種被稱為「唐羅主義」（Trollope/Donroe Doctrine）的修辭，是對川普時代門羅主義的詮釋，強調川普的個人風格，並且比門羅主義更具進攻性。該詞源自川普及其幕僚的自我包裝，將Donald與Monroe結合成Donroe。

川普在2025年發布的新《國家安全戰略》（NSS）將「門羅主義」的意涵進一步發展為「川普推論」（Trump Corollary）。相同的是，基於「離岸平衡」的「堡壘美國」（Fortress America）原則，主張美國應將國防重心完全放在美洲本土。

「川普推論」同樣重視「離岸平衡」原則，美國應當利用大西洋與太平洋的地理屏障，減少對海外盟友的依賴或軍事干預。與「門羅主義」同樣的是，西半球是美國的絕對主導區域，嚴禁任何外部列強進行經濟、政治或軍事滲透。比較兩者，唐羅主義繼承門羅主義「西半球屬於美國」的信條，但將之推向極端，以突出他領導下的進攻性作風，不同於「門羅主義」的防禦姿態。

「門羅主義」著重於防止歐洲再殖民，「唐羅主義」加入21世紀的新考量，特別是能源安全領域，確保拉美的石油供應掌握在親美政權手中。

「唐羅主義」主張反制外來干涉，更主動排除外來勢力，直接整頓鄰區。近期美國對於北極海域的訴求，更展現其擴大堡壘範圍的意圖。

美國將致力於擴大自身的離岸平衡條件，藉由公然劃分勢力範圍，維持西半球的絕對安全，並且要求域外盟友負擔更沉重的地區責任。

某種程度上，「唐羅主義」可視為「門羅主義」的當代極端化版本，通過無底線地削弱對手（斬首行動、政權更迭）和無上限地武裝前線（核擴散、進攻性導彈），通過非對稱手段維持霸權地位。

▼川普二任總統至今的一系列的舉措顯示，美國正在重新把拉美定位為自身「勢力範圍」，並且積極防範中國和俄國在區域的政治與經濟活動。（示意圖／達志影像／美聯社）

「唐羅主義」解體現行國際秩序

「唐羅主義」將西半球標記為美國的影響圈，把中俄等域外勢力他者化，從而構築美國的行動依據。這種自我敘事使美國相信自己對鄰域擁有某種特殊權利，鄰國可被作為自身的疆域延伸。

除了空間話語，「唐羅主義」更進一步將拉美議題安全化（securitization），透過域外勢力構成生存威脅的話語，將其升格為國安問題，繞過常規政治程序採取非常手段。對於委內瑞拉的軍事行動，便因此從非法干涉轉變為「自衛」。

這種19世紀式的勢力範圍思維，其實是對國際關係現代化進程的某種逆行。當今世界早已建立起以主權平等和國際法為基礎的規範架構，美國若執意以「唐羅主義」行事，勢必動搖自身長期鼓吹的規則秩序根基，削弱其道義領導地位。

美國對盟友的態度轉變，從價值觀同盟轉向交易夥伴，在英國和歐洲引發深層次的焦慮，美國正在系統性地摧毀西方文明的契約精神。然而，這種批評對川普而言似乎已被充耳不聞，因為在「唐羅主義」的世界觀中，唯有實力與利益才是永恆。

長此以來，「唐羅主義」將成為其他大國破窗效應，當美國公然侵犯他國主權時，俄國、中國等更有藉口在其鄰區採取類似行動，例如：俄國對東歐，或中國對周邊地區，最終可能導致全球重新回到十九世紀的環境，大國割據一方，小國無從反抗。

▼「唐羅主義」將西半球標記為美國的影響圈，把中俄等域外勢力他者化，從而構築美國的與行動依據。這種自我敘事使美國相信自己對鄰域擁有某種特殊權利，鄰國可被作為自身的疆域延伸。（示意圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。